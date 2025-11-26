Πάτρα: Απομάκρυνση παράνομων αφισών από το κέντρο της πόλης

Σε συντονισμένη επιχείρηση προχώρησαν σήμερα τα συνεργεία καθαριότητας του Δήμου Πατρέων, απομακρύνοντας δεκάδες παράνομες αφίσες από κεντρικά σημεία της πόλης.

Οι εργασίες επικεντρώθηκαν στο ιστορικό κέντρο, αλλά και σε δρόμους των γύρω συνοικιών, όπου είχαν τοποθετηθεί αφίσες χωρίς άδεια και χωρίς την προβλεπόμενη οικονομική καταβολή.

Όπως αναφέρουν πηγές του Δήμου, η εντολή ήταν να καθαριστούν πλήρως οι περιοχές όπου παρατηρείται χρόνια οπτική ρύπανση. Ο εγκεκριμένος κανονισμός για τους κοινόχρηστους χώρους προβλέπει αυστηρούς όρους για την ανάρτηση διαφημιστικού υλικού, καθώς και πρόστιμα σε όσους παραβιάζουν την ισχύουσα νομοθεσία. Στόχος της παρέμβασης είναι η προστασία της αισθητικής της πόλης και η αποτροπή παρόμοιων φαινομένων στο μέλλον.