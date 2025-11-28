Κυριακή Γρίβα: Ελεύθερη η επόπτρια του ΑΤ Αγίων Αναργύρων

Ελεύθερη με τον όρο εμφάνισης δύο φορές το μήνα σε αστυνομικό τμήμα αφέθηκε μετά την απολογία της η πρώην επόπτρια Δυτικής Αττικής για την υπόθεση δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα.

Η αστυνομικός, στην απολογία της, υποστήριξε ότι όταν άκουσε την Κυριακή δεν αντιλήφθηκε πως υπήρχε κίνδυνος για τη ζωή της.

Όπως φέρεται να είπε, μεταξύ άλλων: «Δεν ήμουν παρούσα στο γραφείο, όταν η Κυριακή μπήκε στο τμήμα. Την είδα να φεύγει και άκουσα να λέει «θα πάρω περιπολικό». Εγώ επέστρεψα στο γραφείο μου για να πάρω τα πράγματά μου. Δεν αντιλήφθηκα να υπάρχει κάποιος κίνδυνος για την Κυριακή. Δεν γνωρίζω κάτι άλλο για την υπόθεση. Θεωρώ ότι η εις βάρος μου κατηγορία δεν στοιχειοθετείται λόγω έλλειψης δόλου».

Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες ημέρες αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους ο φρουρός που βρισκόταν στο φυλάκιο του ΑΤ Αγίων Αναργύρων, ο τηλεφωνητής της άμεσης δράσης που είπε στην 28χρονη την περίφημη φράση «το περιπολικό δεν είναι ταξί», αλλά και η αστυνομικός υπηρεσίας στο ΑΤ Αγίων Αναργύρων, που άφησε την Κυριακή Γριβα να φύγει και να αναζητήσει μόνη της περιπολικό.