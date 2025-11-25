Από τις 27/11 στις Ελληνικές αίθουσες η ταινία τρόμου "Το Δάκρυ του Διαβόλου"

Τρομακτικοί θρύλοι που ζωντανεύουν σε ένα - γυρισμένο εξ ολοκλήρου στις Άνδεις- found footage horror, που κάνει το Blair Witch Project να μοιάζει με φτηνό home movie. Αυτά αναφέρει το δελτίο Τύπου της εταιρείας διανομής Rosebud.21 για την ταινία "The Devil’s Teardrop-Το Δάκρυ του Διαβόλου" που βγαίνει από αυτή την Πέμπτη 27/11/2025 στις Ελληνικές αίθουσες. Θα προβληθεί και στην Πάτρα στη Βέσο Μάρε.

Η Sarah, μια νεαρή Αμερικανίδα, πείθει τους τρεις φίλους της – τον Isaac, την Jackie και τον Horacio – να τη βοηθήσουν στην ολοκλήρωση του τολμηρού οικολογικού της ντοκιμαντέρ. Το ταξίδι τους τους οδηγεί βαθιά στον σκοτεινό κόσμο της παράνομης εξόρυξης σε ένα αινιγματικό περουβιανό δάσος. Με την άφιξή τους, οι ντόπιοι τους προειδοποιούν έντονα να μην πλησιάσουν το δάσος ή την κωμόπολη της εξόρυξης, επικαλούμενοι την παρουσία του Supay – μιας αρχαίας οντότητας της ανδεανής μυθολογίας με τη δύναμη να παίρνει διάφορες μορφές και να παραμένει αόρατη στους εισβολείς. Ο Supay έχει διεκδικήσει την περιοχή και έχει εξοντώσει τους μεταλλωρύχους που μάτωναν τη γη.

Αρχικά απορρίπτοντας αυτές τις προειδοποιήσεις ως κόλπα για να αποκρύψουν τις παράνομες δραστηριότητες, η ομάδα παραβιάζει επιδεικτικά την απαγόρευση και εισχωρεί στην απαγορευμένη περιοχή. Ωστόσο, σύντομα συνειδητοποιούν ότι οι παγωμένοι μύθοι κρύβουν πραγματικές και τρομακτικές αλήθειες, μαζί με τον πραγματικό σκοπό της παρουσίας τους εκεί – μια αποκάλυψη που θα αλλάξει για πάντα τη μοίρα τους.

Το Δάκρυ του Διαβόλου δείχνει την πάλη ανάμεσα στον αλτρουισμό και τον εγωισμό. Όταν ο φόβος είναι αληθινός και η επιβίωση βρίσκεται σε κίνδυνο, τι βαραίνει περισσότερο στην ανθρώπινη φύση — η αγάπη για τους άλλους ή η αγάπη για τον εαυτό σου; Η αυτοσυντήρηση ή η σωτηρία των άλλων (η θυσία για ένα αγαπημένο πρόσωπο);

Αυτό το ερώτημα καθοδήγησε τη συγγραφή και την παραγωγή σε θεματικό επίπεδο και φαίνεται στους χαρακτήρες, τα κίνητρα και τις καμπύλες μεταμόρφωσής τους. Ο τρόμος είναι ένα ισχυρό είδος για να εξερευνήσει τα βαθύτερα σκοτάδια της ανθρώπινης ψυχής.

Σε συνέντευξη του ο σκηνοθέτης της ταινίας GONZALO OTERO για το πώς προέκυψε η ιδέα για το “The Devil’s Teardrop”, είπε:

"Όταν άρχισα να γράφω το σενάριο, ήθελα να δημιουργήσω μια ταινία τρόμου βασισμένη σε περουβιανούς μύθους, ειδικά στη μυθολογία του Περού. Έπρεπε να κάνω έρευνα, γιατί είμαι από τη Λίμα, την πρωτεύουσα, και εκεί δεν ακούς συχνά για μυθολογίες των Άνδεων ή της ζούγκλας. Έπρεπε να το μελετήσω".

-Τι ανακάλυψες στην έρευνά σου για τους περουβιανούς μύθους;

"Διαπίστωσα ότι υπήρχαν πολλά κοινά στοιχεία ανάμεσα σε διαφορετικούς μύθους: όπως ο Supay από τις Άνδεις στην κουλτούρα των Ίνκας και μύθοι της ζούγκλας όπως ο Tunche και ο Chullachaqui. Αυτές οι οντότητες μοιράζονται χαρακτηριστικά, όπως η ικανότητα να αλλάζουν μορφή, και βρήκα πολλά στοιχεία που μπορούσα να συνδέσω. Έτσι, άρχισα να αναμειγνύω αυτούς τους μύθους και δημιούργησα την έννοια του Supay για την ταινία".

-Τι ενέπνευσε τον χαρακτήρα του Supay στην ταινία;

"Είδα ένα ντοκιμαντέρ για τον δράκο του Κομόντο που με εντυπωσίασε. Σε μια σκηνή, ένα κομόντο δαγκώνει ένα μεγάλο θηλαστικό στο πόδι· φαίνεται σαν να μην του έκανε μεγάλη ζημιά, αλλά το ζώο επηρεάστηκε αμέσως. Ο δράκος έχει βακτήρια στο στόμα του που λειτουργούν σαν δηλητήριο. Για δύο εβδομάδες το ακολουθεί, ώσπου εξασθενεί και πέφτει. Η ιδέα ότι ο Supay δεν σκοτώνει άμεσα αλλά «μαρκάρει» τα θύματά του, αποδυναμώνοντάς τα μέχρι να έρθει η στιγμή να τους πάρει τη ζωή, με ενέπνευσε".

-Έχεις κάποια ιστορία από τα γυρίσματα;

"Ένα βράδυ κοιμόμουν και ξύπνησα από παράξενους θορύβους. Το δωμάτιο είχε πλαστικές σακούλες στο ταβάνι για να εμποδίζουν τη βροχή. Οι σακούλες άρχισαν να κουνιούνται λες και φυσούσε δυνατός άνεμος, ενώ όλα τα παράθυρα ήταν κλειστά. Παρακολουθώντας τις σακούλες να πηγαινοέρχονται με αυτόν τον θόρυβο, αναρωτήθηκα — ήταν ποντίκια ή ήταν το μέρος στοιχειωμένο; Δεν έμαθα ποτέ".

Σκηνοθεσία & σενάριο: Γκονζάλο Οτέρο

Ηθοποιοί: Σίντνεϊ Αμανουέλ, Μία Ρόουζ Καβένσκι, Ερμελίντα Λουχάν.

Διάρκεια: 98 λεπτά.

Διανομή: Rosebud.21.