ΗΠΑ - Ουκρανία: Ντόναλντ Τραμπ - "Νομίζω ότι πλησιάζουμε πολύ κοντά σε συμφωνία" - “Έτοιμος να προχωρήσουμε” δηλώνει ο Ζελένσκι

«Δεν είναι εύκολο, αλλά νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος
«Δεν είναι εύκολο, αλλά νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε», λέει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία και τονίζει πως βρισκόμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία.
Μιλώντας στον Κήπο των Ρόδων του Λευκού Οίκου κατά τη διάρκεια τελετής χάριτος για την Ημέρα των Ευχαριστιών, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε για την Ουκρανία πως: «Νομίζω ότι πλησιάζουμε πολύ κοντά σε μια συμφωνία, θα το δούμε».
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε προηγούμενες δηλώσεις του σχετικά με τον τερματισμό πολλών πολέμων σε παγκόσμιο επίπεδο και το γεγονός ότι περίμενε ότι η αποτροπή της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία θα ήταν ευκολότερη από ό,τι τελικά αποδείχθηκε.
Λίγες, «ευαίσθητες», αλλά όχι ανυπέρβλητες λεπτομέρειες απομένουν για την επίτευξη μιας συμφωνίας σχετικά με την Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα ο Λευκός Οίκος, επιβεβαιώνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν προχωρήσει σημαντικά τις τελευταίες ημέρες.
«Τεράστια πρόοδος» δηλώνει η Ουάσιγκτον
Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ σημείωσαν «τεράστια πρόοδο» την τελευταία εβδομάδα προς μία ειρηνευτική συμφωνία, αναφέροντας πως στο τραπέζι των συνομιλιών βρίσκονται τόσο η Ουκρανία όσο και η Ρωσία.
Σε ανάρτησή της στο X, η Λέβιτ ανέφερε ότι παραμένουν «λίγες ευαίσθητες, αλλά όχι ανυπέρβλητες λεπτομέρειες» που θα χρειαστούν περαιτέρω διαβουλεύσεις μεταξύ των τριών πλευρών. Σύμφωνα με την ίδια, οι επόμενες ημέρες θα είναι κρίσιμες, καθώς θα απαιτηθούν νέες επαφές Ουάσιγκτον-Κιέβου-Μόσχας για να κλείσουν τα τελευταία ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά.
Ο Ζελένσκι δηλώνει ότι η Ουκρανία «είναι έτοιμη να προχωρήσει με το πλαίσιο της ειρηνευτικής συμφωνίας»
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δηλώνει ότι η χώρα του είναι έτοιμη να προχωρήσει με το πλαίσιο της ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.
O Ουκρανός ηγέτης δήλωσε στην αυτοαποκαλούμενη «συμμαχία των προθύμων» ότι οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με την ασφάλεια της Ευρώπης πρέπει να περιλαμβάνει την Ευρώπη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, είπε επίσης:
- Η Ουκρανία είναι έτοιμη να προχωρήσει με το πλαίσιο της ειρηνευτικής συμφωνίας με τον Τραμπ και την Ευρώπη.
- Είναι έτοιμος να συζητήσει ευαίσθητα σημεία της ειρηνευτικής συμφωνίας με τον Τραμπ - και οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει να συμμετάσχουν στη συνάντηση.
- Οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει επίσης να καταρτίσουν ένα εφικτό σχέδιο για την ανάπτυξη «δυνάμεων επίβλεψης» στην Ουκρανία.
- Και οι σύμμαχοι του Κιέβου πρέπει να υποστηρίξουν την Ουκρανία, όσο η Ρωσία δεν δείχνει καμία προθυμία να τερματίσει την εισβολή της.
Πιθανή επίσκεψη Ζελένσκι στις ΗΠΑ
Ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Ζελένσκι, Ρούστεμ Ουμέροφ, δήλωσε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος θα μπορούσε να ταξιδέψει στις ΗΠΑ μέσα στις επόμενες ημέρες, ώστε να οριστικοποιήσει τη συμφωνία με τον Τραμπ. Παρά τα σενάρια, η Ουάσιγκτον αποφεύγει να επιβεβαιώσει ότι μια τέτοια συνάντηση βρίσκεται ήδη στον σχεδιασμό.
Η διαπραγμάτευση, πάντως, παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με όλες τις πλευρές να επιδιώκουν να γεφυρώσουν τις εκκρεμότητες που θα επιτρέψουν την επίτευξη μιας συνολικής συμφωνίας για το μέλλον της ουκρανικής κρίσης.
