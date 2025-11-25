Συμφωνία Ουκρανίας - ΗΠΑ στα βασικά σημεία - «Μένουν οι λεπτομέρειες»

Ο Ρουστέμ Ουμέροφ, επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ουκρανίας, ανέφερε σήμερα ότι υπάρχει «συναντίληψη» ΗΠΑ και Ουκρανίας ως προς τους βασικούς όρους της συμφωνίας που συζητήθηκαν κατά τις προηγούμενες συνομιλίες στη Γενεύη.

Ο Ουμέροφ δήλωσε ότι ελπίζει να προγραμματίσει μία επίσκεψη του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στις ΗΠΑ «το συντομότερο δυνατό» μέσα στον μήνα, για να οριστικοποιήσει τη συμφωνία.

Αμερικανός αξιωματούχος, που επικαλείται το CBS, δήλωσε ότι η ουκρανική κυβέρνηση έχει «συμφωνήσει σε μια ειρηνευτική συμφωνία» με μεσολάβηση της κυβέρνησης Τραμπ, προκειμένου να σταματήσει η σχεδόν τετραετής εισβολή της Ρωσίας.

«Οι Ουκρανοί έχουν συμφωνήσει» στην ειρηνευτική πρόταση», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος στο CBS News. «Υπάρχουν μερικές μικρές λεπτομέρειες» που μένουν να οριστικοποιηθούν.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος και ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ, ανέφεραν ότι έχει επιτευχθεί «κοινή κατανόηση» επί της αμερικανικής πρότασης.

ΛΕυκός Οίκος: «Λεπτά αλλά όχι ανυπέρβλητα ζητήματα»

«Υπάρχουν ορισμένα λεπτλα, αλλά όχι ανυπέρβλητα ζητήματα που πρέπει να διευθετηθούν. Θα απαιτηθούν περαιτέρω συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και ΗΠΑ» δήλωσε εκπρόσωπος τύπου των ΗΠΑ.

Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι αξιωματούχοι τους πρόκειται να συναντηθούν με Ρώσους εκπροσώπους στο Aμπου Ντάμπι.

Η ανάρτηση του Ουμέροφ

«Εκτιμούμε τις παραγωγικές και εποικοδομητικές συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν στη Γενεύη μεταξύ των ουκρανικών και αμερικανικών αντιπροσωπειών, καθώς και τις αταλάντευτες προσπάθειες του προέδρου Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου.

Οι αντιπροσωπείες μας κατέληξαν σε κοινή κατανόηση για τους βασικούς όρους της συμφωνίας που συζητήθηκε στη Γενεύη.

Πλέον υπολογίζουμε στη στήριξη των Ευρωπαίων εταίρων μας στα επόμενα βήματά μας.

Προσβλέπουμε στο να οργανώσουμε την επίσκεψη του προέδρου της Ουκρανίας στις ΗΠΑ τη συντομότερη δυνατή στιγμή μέσα στον Νοέμβριο, ώστε να ολοκληρωθούν τα τελικά βήματα και να επιτευχθεί συμφωνία με τον πρόεδρο Τραμπ».