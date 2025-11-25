Αρνητική η Ρωσία στη νέα πρόταση της Ευρώπης για την Ουκρανία

Η Ρωσία θεωρεί πως το ευρωπαϊκό σχέδιο για την Ουκρανία δεν την ωφελεί, με τον βοηθό του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ, να λέει χαρακτηριστικά πως «δεν λειτουργεί για εμάς».

Ο Ουσακόφ, ειδικότερα, δήλωσε σε δημοσιογράφους πως «το ευρωπαϊκό σχέδιο, με μια πρώτη ματιά, είναι εντελώς μη εποικοδομητικό και δεν λειτουργεί για εμάς».

Την ίδια ώρα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε πως «παραμένουμε πλήρως ανοιχτοί στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Μας ενδιαφέρει να επιτύχουμε τους στόχους μας ακριβώς μέσω πολιτικών και διπλωματικών μέσων».

Ο Πεσκόφ ξεκαθάρισε επίσης πως η θέση της Ρωσίας δεν έχει αλλάξει, κάτι το οποίο έχει επανειλημμένα επιβεβαιωθεί από τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Εμείς τηρούμε σταθερά τη θέση μας».

Ο Ζελένσκι θα μεταβεί στις ΗΠΑ



Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να επισκεφθεί τις ΗΠΑ «το συντομότερο δυνατόν» τον Νοέμβριο, σύμφωνα με τον επικεφαλής της εθνικής ασφάλειας της Ουκρανίας.

Ο Ρουστέμ Ουμέροφ δηλώνει ότι η επίσκεψη θα έχει ως στόχο την «ολοκλήρωση των τελικών σταδίων» μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και της Ουκρανίας «έχουν καταλήξει σε κοινή κατανόηση σχετικά με τους βασικούς όρους της συμφωνίας που συζητήθηκε στη Γενεύη», προσθέτει, όπως μεταδίδει το Skynews.

«Ανυπομονούμε να οργανώσουμε μια επίσκεψη του προέδρου της Ουκρανίας στις Ηνωμένες Πολιτείες το συντομότερο δυνατόν τον Νοέμβριο, προκειμένου να ολοκληρωθούν τα τελικά στάδια και να επιτευχθεί συμφωνία με τον πρόεδρο Τραμπ».