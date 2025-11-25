Back to Top
Πάτρα: Εθελοντικός Καθαρισμός της παραλίας στις εκβολές του Γλαύκου

Αυτό το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025, στις 10:00 π.μ.

Η Ερευνητική Ομάδα Χημείας Περιβάλλοντος της καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Πατρών Χρυσής Καραπαναγιώτη, σε συνεργασία με την Οικολογική Κίνηση Πάτρας (ΟΙΚΙΠΑ), διοργανώνουν εθελοντικό καθαρισμό στην παραλία στις εκβολές του Γλαύκου, το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025, στις 10:00 π.μ.

Ο καθαρισμός αποτελεί μια σημαντική δράση για την προστασία του παράκτιου οικοσυστήματος και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής μας συνείδησης. Η συμμετοχή όλων είναι πολύτιμη!

Για καλύτερη οργάνωση της δράσης, παρακαλούνται οι ομάδες πολιτών που θέλουν να συμμετάσχουν να συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfr-zr-2OTdli0lk3hT2Xn9zIoWe_rOQEe83tiaN6DjTK1tzw/viewform?usp=dialog

Ακριβής τοποθεσία στο Google Maps: https://maps.app.goo.gl/fF94FNjvRTRBAdCZ9.

