Πρόγραμμα Options Cinemas: Από 30-10 έως και 5-11-2025

Στις νέες ταινίες της εβδομάδας είναι η ρομαντική κομεντί "Μετανιώνοντας για σένα" και η παιδική ανιμέισον περιπέτεια «Ο Φίλος Μου ο Ταφίτι»

Το πρόγραμμα προβολών στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα από την Πέμπτη 30-10, ημέρα που θα είναι η Γιορτή του Σινεμά με εισιτήριο μόλις 2 ευρώ, έως και την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025 είναι το εξής: Αίθουσα 5 στις 19.00 καθημερινά πλην Πέμπτης (μεταγλωττισμένο), Αίθουσα 8 στις 16.10 την Πέμπτη & το σαββατοκύριακο, και στις 18.00 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "Ο Φίλος μου ο Ταφίτι - Tafiti Across the Desert" Ο ατίθασος Ταφίτι, μία νεαρή σουρικάτα, δεν ακολουθεί τους αυστηρούς κανόνες του παππού του και φέρνει στο σπίτι ένα αγριογούρουνο που ονομάζεται Μπρίστλς. Εκεί, ο Μπρίστλς προκαλεί ακούσια ένα ατύχημα με ένα δηλητηριώδες φίδι, το οποίο δαγκώνει τον παππού. Σύμφωνα με έναν παλιό μύθο, μόνο ένα μπλε λουλούδι θα μπορούσε να γιατρέψει όλες τις πληγές και να τον σώσει. Αποφασισμένος να σώσει τον παππού, ο Ταφίτι με τον Μπρίστλς ξεκινούν για μία απίθανη περιπέτεια προκειμένου να αναζητήσουν το λουλούδι. Όμως θα πρέπει να διασχίσουν την επικίνδυνη έρημο και να συναντήσουν αρκετά εμπόδια. Διάρκεια: 81 λεπτά. Κατηγορία: Κινούμενα σχέδια. Διανομή: Tanweer. H ταινία είναι Γερμανικής παραγωγής 2025 σε σκηνοθεσία: Νίνα Γουέλς, Τίμο Μπεργκ.

Αίθουσα 2 στις 20.00 και στις 22.40 καθημερινά "Μετανιώνοντας για Σένα - Regretting You" Ταινία Αμερικανικής παραγωγής 2025 βασισμένη στο ομώνυμο best-seller βιβλίο της Αμερικανίδας συγγραφέως Colleen Hoover. Το φιλμ της Paramount Pictures International (διανομή στην Ελλάδα από την Feelgood), ξεκίνησε μόλις να προβάλλεται στο εξωτερικό με τις έως τώρα εισπράξεις να φτάνουν τα 25,2 εκατ. δολάρια. Η ταινία «Μετανιώνοντας για Σένα» μάς συστήνει τη Morgan Grant (Allison Williams) και την κόρη της Clara (Mckenna Grace),οι οποίες καλούνται να εξερευνήσουν ό,τι απέμεινε μετά από ένα καταστροφικό ατύχημα που αποκαλύπτει μια συγκλονιστική προδοσία και τις αναγκάζει να αντιμετωπίσουν βαθιά κρυμμένα οικογενειακά μυστικά, να επαναπροσδιορίσουν την αγάπη και να ανακαλύψουν εκ νέου η μία την άλλη. Μία ταινία που αποτελεί μια ιστορία ενηλικίωσης, αντοχής και αυτοανακάλυψης μετά από μια τραγωδία, με πρωταγωνιστές τον Dave Franco και τον 18χρονο ηθοποιό από το Τέξας, Mason Thames-Μέισον Θέιμς (The Black Phone). Καταλληλότητα: Κ12. Διάρκεια: 117 λεπτά. Κατηγορία: Δραματική, ρομαντική κομεντί. Σκηνοθεσία: Josh Boone. Ηθοποιοί: Scott Eastwood, Mason Thames, Allison Williams, Mckenna Grace, Willa Fitzgerald.

Αίθουσα 1 στις 22.10 καθημερινά, Αίθουσα 5 στις 21.20 και στις 23.30 μόνο την Πέμπτη 30/10 "Chainsaw Man - Η Ταινία: Reze Arc" Πρόκειται για την κινηματογραφική μεταφορά διάσημης anime σειράς. Ο Denji δούλευε ως Κυνηγών Διαβόλων για τη μαφία, προσπαθώντας να ξεπληρώσει το χρέος που κληρονόμησε από τους γονείς του, μέχρι που η μαφία τον πρόδωσε και τον σκότωσε. Καθώς έχανε τις αισθήσεις του, ο αγαπημένος σκύλος - διάβολος του Denji, ο Pochita, που είχε ως χαρακτηριστικό του το αλυσοπρίονο, έκανε μια συμφωνία με τον Denji και του έσωσε τη ζωή. Αυτό ένωσε τους δύο, δημιουργώντας τον ασταμάτητο Chainsaw Man. Τώρα, σε έναν βίαιο πόλεμο μεταξύ διαβόλων, κυνηγών και μυστικών εχθρών, μια μυστηριώδης κοπέλα ονόματι Reze έχει μπει στον κόσμο του και ο Denji αντιμετωπίζει την πιο θανάσιμη μάχη του μέχρι τώρα, αντλώντας δύναμη από την αγάπη σε έναν κόσμο όπου η επιβίωση δεν γνωρίζει κανόνες. Καταλληλότητα: Κ15. Χρονολογία Παραγωγής: 2025. Διανομή από Feelgood. Διάρκεια: 100 λεπτά. Η ταινία έκοψε στο ντεμπούτο της στη χώρα μας, σε 35 αίθουσες πανελλαδικά, 6.331 εισιτήρια. Στο εξωτερικό η ταινία "Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc" έχει ήδη φτάσει τα 110,5 εκατ. δολάρια παγκοσμίως.

Αίθουσα 4 στις 19.00, στις 21.40 και στις 0.30 μόνο την Πέμπτη, και στις 21.30 καθημερινά από την Παρασκευή "Dracula" Μετά από μια καταστροφική απώλεια που στοιχίζει την ψυχική του ισορροπία, ένας πρίγκιπας του 15ου αιώνα αποκηρύσσει τον Θεό και καταδικάζεται σε μία αιώνια ζωή ως Δράκουλας. Τώρα, η άγνωστη ιστορία αγάπης του διαβόητου βαμπίρ ξεδιπλώνεται καθώς ταξιδεύει μέσα στους αιώνες, αψηφώντας το πεπρωμένο και τη θνητότητα, αναζητώντας την χαμένη του αγάπη. Μια τολμηρή, γοτθική, οπτικά εντυπωσιακή προσέγγιση του Δράκουλα που ζωντανεύει την εξαιρετική αγάπη και τις θυσίες που δημιούργησαν έναν θρύλο. Πρόκειται για μια νέα, επική ταινία που βασίζεται στο μυθιστόρημα Dracula του 1897 του Bram Stoker. Πρωταγωνιστεί ο Caleb Landry Jones που ερμηνεύει τον βασικό χαρακτήρα. Επίσης παίζουν ο 2 φορές τιμημένος με Όσκαρ β' ανδρικού, Christoph Waltz, ο Guillaume de Tonquédec και η Zoë Bleu. Η ταινία σε σκηνοθεσία του 66χρονου Λικ Μπεσόν καλύπτει αιώνες ιστορίας, συνδυάζοντας γοτθικό ρομαντισμό, δράση και σκοτεινό χιούμορ. Ο Δράκουλας σκιαγραφείται όπως ποτέ άλλοτε: τραγικός, γοητευτικός και βαθιά ανθρώπινος, διαβάσαμε για την ταινία στο Αθηνόραμα. Το "Dracula" που έχει ήδη βγει στις Γαλλικές αίθουσες, φέρει τη σκηνοθετική υπογραφή του Λικ Μπεσόν ("Απέραντο Γαλάζιο", "Λεόν", "Το Πέμπτο Στοιχείο", "Lucy", "Ιωάννα της Λωραίνης"). Διανομή από την Τanweer. Διάρκεια: 129 λεπτά. Η ταινία σε σχεδόν 4 εβδομάδες προβολής έχει κόψει πανελλαδικά, 45.544 εισιτήρια σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα στο flix.gr.

Αίθουσα 6 στις 21.00 και στις 0.15 μόνο την Πέμπτη και στις 21.00 καθημερινά "Μια Μάχη Μετά την Άλλη-One Battle After Another" Σε σκηνοθεσία του Πολ Τόμας Άντερσον. Η 10η ταινία του 55χρονου Αμερικανού δημιουργού Πολ Τόμας Άντερσον ("Πίτσα Γλυκόριζα", "Θα Χυθεί Αίμα", "Ξέφρενες Νύχτες", "Μανόλια") βρίσκει τον σκηνοθέτη να συνεργάζεται για 1η φορά με τον Οσκαρικό ηθοποιό και σούπερ σταρ, τον 50χρονο Λεονάρντο Ντι Κάπριο. Όπως γράφτηκε, ο Άντερσον φαίνεται να βασίστηκε στο βιβλίο "Βάινλαντ" (εκδόσεις Χατζηνικολή) του Τόμας Πίντσον, συγγραφέας που τον είχε εμπνεύσει ξανά στο παρελθόν στην ταινία "Έμφυτο Ελάττωμα" με τον Γιοακίν Φίνιξ. Το flix.gr που χάρισε 5 αστεράκια στην ταινία, έγραψε: "Η επανάσταση δε θα μεταδοθεί τηλεοπτικά. Κινηματογραφήθηκε σε VistaVision με την υπογραφή του Πολ Τόμας Αντερσον, σε ένα σουρεαλιστικό έπος που καυτηριάζει την κατεπείγουσα πολιτική πραγματικότητα, ενώ ταυτόχρονα μάς τρολάρει για 162 συνεχόμενα λεπτά. Το «S.O.S Πεντάγωνο Καλεί Μόσχα» του 21ου αιώνα". Η ταινία σε 5 εβδομάδες προβολής στη χώρα μας έχει φτάσει τα 146.520 εισιτήρια. Οι εισπράξεις στο εξωτερικό είναι στα 180,3 εκατ. δολάρια. Διανομή από την Tanweer. Διάρκεια: 162 λεπτά.

Αίθουσα 8 στις 20.30 και στις 23.00 καθημερινά "Νεκρό Τηλέφωνο 2 - Black Phone 2" Αφού ξεπέρασε σε εισπράξεις παγκοσμίως τα 161 εκατομμύρια δολάρια το 2021 το φιλμ τρόμου "Νεκρό Τηλέφωνο" απέκτησε φέτος σίκουελ με τίτλο "Black Phone 2" σε σκηνοθεσία & πάλι του Scott Derrickson. Το σενάριο συνυπογράφουν οι C. Robert Cargill και Scott Derrickson. Όπως και στην πρώτη ταινία, παίζουν και εδώ ο 54χρονος Αμερικανός σταρ Ethan Hawke, και οι Mason Thames, Madeleine McGraw και Jeremy Davies ενώ στο καστ προστέθηκε ο 62χρονος Μεξικανός ηθοποιός Demián Bichir που ήταν υποψήφιος για Όσκαρ για το "A Better Life" (2011). Διάρκεια: 104 λεπτά. Διανομή από την Tanweer. H ταινία συγκεντρώνει 85% στο rotten tomatoes. Το φιλμ στο εξωτερικό έχει κάνει ως τώρα εισπράξεις 83,1 εκατ. δολάρια. Στη χώρα μας σε 2 εβδομάδες έχει ξεπεράσει τα 31.000 εισιτήρια.

Αίθουσα 6 στις 18.30 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "Τα Κακά Παιδιά 2 - The Bad Guys 2" Σίκουελ του "αλήτικου" animation "The Bad Guys" που "σκίζει" στο εξωτερικό έχοντας φτάσει σε εισπράξεις τα 233,6 εκατ. δολάρια. Την ώρα που η συμμορία των Κακών Παιδιών προσπαθεί να συνηθίσει τη ζωή μακριά από τις... αταξίες, μια ομάδα κακοποιών τους υποχρεώνει να επιστρέψουν στη δράση για μια τελευταία κομπίνα. Σκηνοθεσία: Pierre Perifel, JP Sans. Σενάριο: Aaron Blabey. Διάρκεια: 104 λεπτά. Διανομή από την Tanweer. Οι αγαπημένοι μας εγκληματίες επιστρέφουν λοιπόν και αυτή τη φορά έχουν παρέα. Στο νέο γεμάτο δράση κεφάλαιο της πολυβραβευμένης κωμωδίας της DreamWorks Animation για μια αχτύπητη συμμορία ζώων, τα μεταμελημένα πια Κακά Παιδιά προσπαθούν (πολύ, πολύ σκληρά) να γίνουν καλά, αλλά καταλήγουν να εμπλέκονται σε μια επικίνδυνη ληστεία με παγκόσμια εμβέλεια, σχεδιασμένη από μια νέα ομάδα εγκληματιών που δεν είχαν προβλέψει! Οι εισπράξεις του 1ου φιλμ το 2022 ήταν 250 εκατ. δολάρια. Η ταινία στη χώρα μας έχει κόψει έως & τις 26/10/2025, 102.838 εισιτήρια.

Αίθουσα 6 στις 16.50 μόνο την Πέμπτη & το σαββατοκύριακο (μεταγλωττισμένο) "Η Πέππα Γνωρίζει το Νέο Μωρό-Peppa meets the Baby" Ο δημοφιλής χαρακτήρας της σειράς κινουμένων σχεδίων "Πέππα το Γουρουνάκι" που έχουν αγαπήσει τα μικρά παιδιά, επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη. Η Πέππα μεγαλώνει και μαζί της, η οικογένειά της! Στη νέα περιπέτεια, οι μικροί θεατές θα ζήσουν μαζί της την άφιξη ενός μωρού, σε μια ιστορία γεμάτη χαρά, συγκίνηση και γέλιο. Με ανακαινίσεις στο σπίτι, αγορά καινούριου αυτοκινήτου και πολλές οικογενειακές στιγμές, η Πέππα και οι φίλοι της μας καλούν να γιορτάσουμε την αρχή μιας νέας εποχής. Διάρκεια: 67 λεπτά. Κατηγορία: Κινούμενα σχέδια. Σκηνοθεσία: Gretchen Mallorie. Διανομή: Dream Films.

Αίθουσα 5 στις 16.40 το σαββατοκύριακο (μεταγλωττισμένο), Αίθουσα 1 στις 17.10 μόνο την Πέμπτη 30/10 (μεταγλωττισμένο) "Gabby's Dollhouse: The Movie - Το Κουκλόσπιτο της Γκάμπι: Η Ταινία" Σκηνοθεσία: Ryan Crego. Διάρκεια: 85 λεπτά. Ηθοποιοί: Kristen Wiig, Tina Ukwu, Carla Tassara, Gloria Estefan. Η ηρωίδα της στη σειράς του Netflix,Gabby's Dollhouse ξεκινά τις κινηματογραφικές της περιπέτειες. Δημιούργημα των καταξιωμένων Τρέισι Πέις Τζόνσον και Τζένιφερ Τούμι, η τηλεοπτική σειρά που τώρα περνά στη μεγάλη οθόνη, απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας & συνδυάζει το live action με τα κινούμενα σχέδια. Η Γκάμπι (την οποία υποδύεται ξανά η Λάιλα Λόκχαρτ Κρέινερ) ξεκινάει για ένα οδοιπορικό με τη γιαγιά της (η 4 φορές βραβευμένη με Grammy Γκλόρια Εστέφαν), με προορισμό το Κατ Φρανσίσκο. Όταν όμως το αγαπημένο της κουκλόσπιτο καταλήγει στα χέρια μιας εκκεντρικής κυρίας που αγαπά τις γάτες (η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός Κρίστεν Γουίγκ), η Γκάμπι θα ζήσει μια περιπέτεια στον πραγματικό κόσμο για να φέρει ξανά μαζί τις Γκάμπι Γάτες και να σώσει το κουκλόσπιτο πριν να είναι αργά. Διανομή από την Tanweer. Η ταινία της Universal Pictures International έχει κάνει ως τώρα εισπράξεις 68,6 εκατ. δολαρίων σύμφωνα με το www.boxofficemojo.com. Στη χώρα μας «Το Κουκλόσπιτο της Γκάμπι: Η Ταινία» έχει κόψει κοντά στα 35.000 εισιτήρια.

Αίθουσα 5 στις 17.30 και στις 19.20 μόνο την Πέμπτη 30/10 (μεταγλωττισμένο), Αίθουσα 2 στις 16.20 την Πέμπτη & το σαββατοκύριακο, και στις 18.10 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "Heidi: Rescue of the Lynx - Χάιντι: Η Διάσωση του μικρού λύγκα" Στην καρδιά των ελβετικών Άλπεων, η 8χρονη Χάιντι, γνωστή για την αγάπη της για κάθε είδους περιπέτεια, απολαμβάνει την ανέμελη ζωή της με τον δύστροπο, αλλά και στοργικό παππού της, περιτριγυρισμένη από καταπράσινα βοσκοτόπια και πανύψηλες βουνοκορφές. Σε μια από τις βόλτες της, βρίσκει και σώζει έναν τραυματισμένο μικρό λύγκα από μια παγίδα που έστησε ένας πονηρός βιομήχανος, ο κύριος Σνάιτινγκερ. Η Χάιντι τον ονομάζει Πέπερ και τον περιποιείται κρυφά για να γίνει καλά. Καθώς τα παιχνιδιάρικα καμώματα του μικρού αρχίζουν να τραβούν την προσοχή των γύρω τους, η Χάιντι μαθαίνει ότι τα σχέδια του Σνάιτινγκερ για ένα καταστροφικό πριονιστήριο στην περιοχή απειλούν όχι μόνο το μικρό λυγκάκι, αλλά και ολόκληρο το οικοσύστημα του βουνού. Παρέα με τον πιστό της φίλο, τον Πέτερ, η Χάιντι ξεκινά μέσα στη νύχτα ένα τολμηρό ταξίδι για να επιστρέψει τον Πέπερ στην οικογένειά του στη φύση πριν να είναι πολύ αργά. Στην πορεία, οπλισμένη με το θάρρος και την καλοσύνη που την χαρακτηρίζουν, αλλά και με την αδιαμφισβήτητη δύναμη της φιλίας, θα έρθει αντιμέτωπη με τους κινδύνους της φύσης και την απειλή της απληστίας των ανθρώπων. Διάρκεια: 79 λεπτά. Διανομή από Rosebud.21. Σκηνοθεσία: Τόμπι Σουάρτς, Αϊζέα Ρόκα Μπερίντι. Πρόκειται για παιδική ταινία ανιμέισον Γερμανοισπανικής συμπαραγωγής 2025. Οι περιπέτειες της διάσημης ηρωίδας εμπνέουν ένα σύγχρονο οικολογικό παραμύθι για μικρά παιδιά, ανέφερε ο Χρήστος Μήτσης στο Αθηνόραμα. Η ταινία έχει κόψει πανελλαδικά, έως τώρα 13.229 εισιτήρια.

Αίθουσα 4 στις 16.00 την Πέμπτη και στις 17.00 το σαββατοκύριακο, και στις 19.15 καθημερινά από την Παρασκευή (μεταγλωττισμένο) "Τομ και Τζέρι: Η Απαγορευμένη Πυξίδα - Tom and Jerry: Forbidden Compass" Το διάσημο άσπονδο δίδυμο του Τομ και Τζέρι σε νέες περιπέτειες. Κατά τη διάρκεια μιας καταδίωξης σε ένα μουσείο, ο Τομ και ο Τζέρι ενεργοποιούν κατά λάθος μια μαγική πυξίδα που τους μεταφέρει σε έναν άλλο κόσμο. Στο ταξίδι της επιστροφής, συναντούν μια ομάδα νέων συντρόφων και εμπλέκονται σε μια σύγκρουση με μυστηριώδεις δυνάμεις. Διάρκεια: 104 λεπτά. Διανομή από Feelgood. Σκηνοθεσία: Gang Zhang. Χρονολογία Παραγωγής: 2025. Η ταινία στο ξεκίνημα της έκοψε σε 77 αίθουσες πανελλαδικά 6.480 εισιτήρια.

Αίθουσα 1 στις 17.30 το σαββατοκύριακο, και στις 19.40 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "Κατοικίδια στο Express - Pets on a Train" Μια ξέφρενη περιπέτεια ξεκινά όταν μια παρέα αξιαγάπητων κατοικίδιων παγιδεύεται σε ένα τρένο που τρέχει ασταμάτητα! Ο Χανς, ένας πανέξυπνος αλλά εκδικητικός ασβός, έχει στήσει το τέλειο σχέδιο για να πάρει το αίμα του πίσω. Όμως τα ζώα δεν είναι μόνα τους: στο πλευρό τους βρίσκεται ο Φάλκον, το πιο ευρηματικό ρακούν της παρέας, που με χιούμορ, θάρρος και εφευρετικότητα είναι έτοιμος να τα οδηγήσει μια απίθανη αποστολή διάσωσης. Πρόκειται για Γαλλοαμερικάνικη συμπαραγωγή 2025. Σκηνοθεσία: Benoît Daffis, Jean-Christian Tassy. Σενάριο: David Alaux, Eric Tosti, Jean-François Tosti. Διάρκεια: 99 λεπτά. Διανομή από την Tanweer. Η ταινία σε 3 εβδομάδες προβολής έχει κόψει πανελλαδικά, 17.091 εισιτήρια.