Προβολές Σινέ Πάνθεον: Το πρόγραμμα από 8 έως και 14/1/2026

Στο σινέ Πάνθεον στην Πάτρα (Γούναρη 34 και Κανακάρη) τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα από την Πέμπτη 8/1/2026 έως και την Τετάρτη 14/1 συνεχίζεται η ταινία Ελληνικής παραγωγής 2025 σε σκηνοθεσία του Γιάννη Σμαραγδή "Καποδίστριας".

Ώρα έναρξης 19:00 και 21:30.

(Δευτέρα 12/1 μόνο στις 21:30 & Τρίτη 13/1 μόνο στις 19:00).

«ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ»

Κατηγορία: Βιογραφική, δράμα

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 25/12/2025

Σκηνοθεσία: Γιάννης Σμαραγδής

Παίζουν οι ηθοποιοί: Αντώνης Μυριαγκός, Finbar Lynch, Τάσος Χαλκιάς, Μάξιμος Μουμούρης, Νικορέστης Χανιωτάκης, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Παύλος Κοντογιαννίδης, Δημήτρης Γεωργιάδης, Ναταλία Καποδίστρια, Μαίρη Βιδάλη, Καίτη Ιμπροχώρη, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Νίκος Καρδώνης, Τάσος Παλαντζίδης, Πάνος Σκουρολιάκος, Μελίνα Βαμβακά, κ.α.

Χρονολογία Παραγωγής: 2025.

Η ταινία «Καποδίστριας» είναι μία ιστορική ταινία που διαδραματίζεται στις αρχές του 19ου αιώνα και αναφέρεται στην αληθινή ιστορία του μεγαλύτερου Έλληνα πολιτικού και πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια, μετά την απελευθέρωσή της από τους Οθωμανούς. Υπερασπίζεται με σθένος, καλοσύνη και αξιοπρέπεια την ελευθερία του κάθε ανθρώπου, θυσιάζοντας ακόμη και τον μεγάλο έρωτα της ζωής του, και δεν διστάζει να συγκρουστεί με τις δυνάμεις του κακού, θυσιάζοντας πλούτη, δόξα και διεθνή αναγνώριση. Όταν η Ελλάδα αποκτά την ελευθερία της, ο Καποδίστριας καλείται να αναλάβει πρώτος Κυβερνήτης. Παρότι διαισθάνεται ότι θα δολοφονηθεί, αποδέχεται αγόγγυστα την μοίρα του και θυσιάζεται, υπηρετώντας με πίστη και αφοσίωση την πατρίδα του. Αυτή η θυσία τον οδηγεί στην αληθινή ελευθερία.

Η ταινία από τα Χριστούγεννα που ξεκίνησε το ταξίδι της στις κινηματογραφικές αίθουσες, έχει κερδίσει το ενδιαφέρον και την προτίμηση του κοινού και ήδη έχει φτάσει τα σχεδόν 400.000 εισιτήρια και συνεχίζει ακάθεκτη.

Εξαιρετικός όπως λέγεται είναι ο Αντώνης Μυριαγκός στον ρόλο του Καποδίστρια.

Διανομή από Tanweer (σε συνεργασία με την AVE).

Διάρκεια: 128 λεπτά.

*Να προσθέσουμε πως την Δευτέρα 12/1 στις 19.00 & την Τρίτη 13/1/2026 στις 21.30 ξεκινά στο σινέ Πάνθεον ο Β' Κύκλος προβολών της Κινηματογραφικής Λέσχης Πάτρας που θα περιλαμβάνει 13 ταινίες έως τις 6 & 7.4.2026. Η εναρκτήρια ταινία του Β' Κύκλου είναι το Γερμανικής παραγωγής 2024 ντοκιμαντέρ "Ρίφενσταλ: Στην καρδιά του 3ου Ράιχ" σε σκηνοθεσία Άντρες Φάιελ.