Σέρρες: «Αναλαμβάνω την ευθύνη να δικαστώ αντί για το παιδί μου» λέει η μητέρα του 16χρονου που χτύπησε τον 17χρονο

«Αν φταίει ο γιος μου να πληρώσει», δήλωσε πριν από λίγη ώρα στους δημοσιογράφους η μητέρα του 15χρονου δράστη που σκότωσε στο ξύλο τον 17χρονο που εντοπίστηκε νεκρός σε υπόγειο πολυκατοικίας στις Σέρρες.

Η μητέρα του 15χρονου δράστη, εξερχόμενη από τα δικαστήρια Σερρών σήμερα (07.01.2026), όπου και προχώρησε σε δηλώσεις σχετικά με το σοβαρό περιστατικό βίας, που κατέληξε στον θάνατο ενός 17χρονου. Όπως ανέφερε, είχε επικοινωνήσει με τον ανήλικο γιο της μετά το περιστατικό ξυλοδαρμού μέχρι θανάτου, ωστόσο –όπως είπε– δεν γνώριζε την πραγματική έκταση της βίας ούτε ότι το 17χρονο θύμα είχε υποστεί τόσο βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Λυπάμαι πάρα πολύ για αυτό που έγινε. Ζητώ συγγνώμη, αν και ξέρω ότι είναι πάρα πολύ λίγο για τους γονείς του παιδιού. Αν φταίει ο γιος μου, να πληρώσει, να φυλακιστεί. Ζητώ ξανά συγγνώμη από τους γονείς. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ξέρω ότι δεν αρκεί, ξέρω τον θυμό τους και τους δικαιολογώ. Ό,τι κι αν πουν, ζητώ απλά συγγνώμη.

Το παιδί το έχει καταλάβει, έχει μετανιώσει. Είμαι συγκλονισμένη. Αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη, να δικαστώ εγώ αντί για το παιδί μου, γιατί ίσως να έπρεπε να είχα βάλει περισσότερα όρια. Μου είχε πει ότι τσακώθηκε, αλλά δεν μου είχε πει πόσο σοβαρά. Μου είχε αναφέρει για μία-δύο μπουνιές.

Μου είπε ότι όλα ξεκίνησαν για μια κοπέλα, την κοπέλα του γιου μου. Του είπε ο άλλος “άμα χωρίσεις με τον *, έλα να τα φτιάξουμε μαζί”, και έτσι άρχισε η φασαρία. Δεν ήξερα ότι το παιδί έχει βαριές κακώσεις. Αυτό το μαθαίνω τώρα και νιώθω ακόμα χειρότερα, νιώθω απαίσια. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι».