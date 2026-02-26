Εορτολόγιο: Ποια γιορτή είναι σήμερα, 26 Φεβρουαρίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο γιορτάζουν οι: Όσιος Πορφύριος ο Επίσκοπος Γάζης, Αγία Φωτεινή η Σαμαρείτιδα η Ισαπόστολος και Μεγαλομάρτυς, Άγιος Θεόκλητος ο Φαρμακός και Μάρτυρας, Άγιος Ιωάννης ο Κάλφας ο Νεομάρτυρας εν Κωνσταντινουπόλει, Αγία Φωτίς η Μάρτυς.

Σήμερα, λοιπόν, έχουν την ονομαστική τους εορτή οι:

Ανατολή

Πορφύριος, Πορφυρός, Πορφύρης, Πορφυρή, Πορφυρία, Πορφύρα, Πορφυρώ, Πορφυρούλα.

Σεβαστιανός, Σεβαστίνος, Σεβαστός, Σέβος, Σέβης

Φώτιος, Φώτης, Φωτεινός, Φώτις, Φωτεινή, Φανή, Φένια, Φώτω, Φώφη, Φωτούλα, Φαίη, Φωφώ

Θεόκλητος, Θεοκλήτη