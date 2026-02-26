Στα δύο η χώρα: Άνοιξη στα δυτικά, ψύχρα στα ανατολικά

Διπρόσωπος αναμένεται ο καιρός στη χώρα μας, η οποία χωρίζεται στα δύο.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN, Κλέαρχο Μαρουσάκη, στα δυτικά ο καιρός θα είναι πιο ανοιξιάτικος και στα δυτικά πιο ψυχρός.

«Η χώρα χωρίζεται σε δύο τμήματα από τη μία πλευρά θα έχουμε τα ανατολικά, περιοχές που βλέπουν στο Αιγαίο. Σε εκείνες τις περιοχές θα βλέπουμε λίγες τοπικές βροχές, βοριάδες και λίγο πιο χαμηλές θερμοκρασιακές τιμές. Δυτικότερα, όμως, της οροσειράς της Πίνδου θα βλέπουμε μεγαλύτερα διαστήματα με ηλιοφάνεια, πιο ήπιο πεδίο ανέμων και σαφώς πιο ανεβασμένες θερμοκρασιακές τιμές».

Μαρουσάκης: «Ατμοσφαιρικό βουνό» μπλοκάρει τις κακοκαιρίες που φέρνουν μεγάλο όγκο νερού

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης αναφέρθηκε στην εξέλιξη του καιρού. Παρουσιάζοντας χάρτη βαρομετρικών συστημάτων, ο μετεωρολόγος του Open εξήγησε την ατμοσφαιρική κυκλοφορία που θα επικρατήσει τις επόμενες ημέρες στην Ευρώπη. «Βλέπουμε με τη καμπύλη, υπάρχει ένα ατμοσφαιρικό βουνό, όπως λέμε ένα πεδίο υψηλής βαρομετρικής πίεσης, υψώνεται στο εσωτερικό της Μεσογείου και στην ουσία κλείνει τον δρόμο στις κακοκαιρίες. Επομένως απομακρύνεται ο κίνδυνος για τις επόμενες τουλάχιστον 7-10 ημέρες να δούμε και πάλι κακοκαιρίες που μπορούν να φέρουν μεγάλο όγκο νερού, πολλές βροχές και καταιγίδες. Απομακρυνόμαστε λοιπόν από αυτόν τον κίνδυνο των επικίνδυνων κακοκαιριών, έντονων κακοκαιριών που δημιούργησαν προβλήματα». Όπως πρόσθεσε, η διαφορά που δημιουργούντα από δύο συστήματα διατηρεί τους βοριάδες στο Αιγαίο.

Στη συνέχεια, ο μετεωρολόγος ανέφερε ότι «πιο ψυχρός, πιο χειμωνιάτικος ο καιρός στα ανατολικά με λίγες όμως βροχές, χωρίς να προβληματίζουν, πιο δυτικά ανοιξιάτικος ο καιρός με πιο υψηλές θερμοκρασίες».

«Μία χώρα δύο εποχές» είπε χαρακτηριστικά ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Πρόγνωση Πέμπτη 26-02-2026

Στο Ιόνιο και τα βορειοδυτικά ηπειρωτικά γενικά αίθριος καιρός. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ανατολικά ηπειρωτικά, το Αιγαίο, την Εύβοια, τις Σποράδες, την Πελοπόννησο και την Κρήτη.

Η ορατότητα το πρωί θα ειναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βορειοανατολικά όπου θα φτάσει τους 11 με 13 βαθμούς Κελσίου. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 14 με 16 και τοπικά στα νότια και δυτικά ηπειρωτικά, τα νησιά του Ιονίου και την Κρήτη τους 17 βαθμούς Κελσίου.