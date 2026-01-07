Σέρρες: Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση για τον 17χρονο

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από την ιατροδικαστική εξέταση, ο 17χρονος που έχασε τη ζωή του μετά τα χτυπήματα που δέχτηκε, φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ρήξη οργάνων,γεγονός που σημαίνει ότι δέχτηκε πολλά και ισχυρά χτυπήματα τόσο στο κεφάλι του όσο και σε άλλα σημεία του σώματός του.

Υπενθυμίζεται ότι για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό 17χρονου, έχει συλληφθεί ένας 16χρονος.

Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και η 47χρονη μητέρα του, η οποία βαρύνεται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Ο ανήλικος φέρεται να ομολόγησε προανακριτικά την επίθεση στον 17χρονο, υποστηρίζοντας ότι εξοργίστηκε, όταν πληροφορήθηκε ότι το θύμα έστειλε μήνυμα σε μία κοπέλα, η οποία συνδέεται με τον ίδιο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, το περιστατικό συνέβη σε κεντρικό σημείο των Σερρών και ειδικότερα στο προαύλιο της Μητρόπολης, που αποτελεί συχνά σημείο συνάντησης νέων. Οι δύο νεαροί διαπληκτίστηκαν αρχικά και κατά τον καβγά, ο 16χρονος κατάφερε ισχυρό χτύπημα στο κεφάλι του παθόντα.

Ο 17χρονος ζήτησε από τους φίλους του να τον συνοδεύσουν στο σπίτι του, καθώς αισθάνθηκε αδιαθεσία. Φτάνοντας στην πολυκατοικία όπου διέμενε, ο ανήλικος, αντί να ανεβεί στο σπίτι, κατέβηκε από τα σκαλιά σε υπαίθριο υπόγειο χώρο της οικοδομής. Στο σημείο αυτό εντοπίστηκε το πρωί των Θεοφανίων, χωρίς τις αισθήσεις του, από τα δύο αδέλφια του, την ώρα, μάλιστα, που ο πατέρας του βρισκόταν στο αστυνομικό τμήμα για να δηλώσει την εξαφάνιση του γιου του.