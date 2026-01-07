Πάτρα: Τα σχολεία ανοίγουν, οι ιοί καραδοκούν- «Καμπανάκι» για εμβολιασμούς- Κορύφωση της γρίπης από τέλη Γενάρη έως και τον Μάρτιο

Με τη γρίπη να βρίσκεται σε πλήρη έξαρση και τη μεταδοτικότητά της να προκαλεί έντονη ανησυχία, οι μαθητές επιστρέφουν αύριο, Πέμπτη, στα θρανία τους, μετά τη διακοπή των Χριστουγέννων, σε μια χρονική συγκυρία που οι υγειονομικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου.

Όπως επισημαίνει στο thebest.gr η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας, Άννα Μαστοράκου, καταγράφεται αυξημένη κυκλοφορία του ιού της γρίπης στον γενικό πληθυσμό και στην κοινότητα, κάτι που αποτυπώνεται και στην αυξημένη προσέλευση στα νοσοκομεία. «Υπάρχει έξαρση της γρίπης και αυτό που μας ανησυχεί ιδιαίτερα είναι η μεγάλη μετάδοσή της. Φαίνεται ότι το νέο υποστέλεχος Κ έχει την ιδιαιτερότητα να μεταδίδεται εύκολα και γρήγορα».

Σύμφωνα με την κ. Μαστοράκου, «η εξέλιξη αυτή καθιστά επιτακτική την ανάγκη άμεσου εμβολιασμού, κυρίως για τους ηλικιωμένους και τα άτομα που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες. Αναμένουμε αύξηση και κορύφωση της γρίπης από τα τέλη Ιανουαρίου έως και τον Μάρτιο. Όσοι εμβολιαστούν ακόμη και τώρα προλαβαίνουν, καθώς ο οργανισμός χρειάζεται περίπου 10 με 15 ημέρες για να αναπτύξει αντισώματα».

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο άνοιγμα των σχολείων, καθώς τα παιδιά αποτελούν βασικό παράγοντα διασποράς των ιώσεων. «Τα παιδιά είναι «δεξαμενές» μετάδοσης του ιού και συχνά τον μεταφέρουν στο οικογενειακό περιβάλλον, όπου έρχονται σε επαφή με μεγαλύτερους ανθρώπους, όπως παππούδες και γιαγιάδες», επισημαίνει η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου.

Παράλληλα, διευκρινίζει ότι το εμβόλιο δεν παρέχει απόλυτη προστασία από τη μόλυνση με το υποστέλεχος Κ. «Δεν μας προστατεύει 100% από το να κολλήσουμε, αλλά μας θωρακίζει απέναντι στη βαριά νόσηση και μειώνει σημαντικά την πιθανότητα νοσηλείας».

Σε ό,τι αφορά τη σχολική κοινότητα, η κ. Μαστοράκου υπενθυμίζει ότι τα μέτρα πρόληψης είναι γνωστά και αποτελεσματικά: «συχνός αερισμός των αιθουσών, ιδιαίτερα στα διαλείμματα, σχολαστική τήρηση των κανόνων ατομικής υγιεινής με συχνό πλύσιμο των χεριών, καθώς και απομάκρυνση των παιδιών που εμφανίζουν συμπτώματα από το σχολείο μέχρι την πλήρη ανάρρωσή τους».

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στην έγκαιρη διάγνωση. «Είναι σημαντικό να γίνεται άμεσα ένα τεστ ανίχνευσης, ώστε ο γιατρός να μπορεί να χορηγήσει αντιική αγωγή, εφόσον κριθεί απαραίτητο», σημειώνει, προσθέτοντας ότι το συγκεκριμένο υποστέλεχος δεν ανιχνεύεται πάντα εύκολα.

Τέλος, στέλνει σαφές μήνυμα προς τους πολίτες να εμπιστεύονται τους γιατρούς: «Δεν συμβουλευόμαστε την τεχνητή νοημοσύνη για ζητήματα υγείας, αλλά απευθυνόμαστε στον γιατρό μας. Η εμπειρία και η επιστημονική γνώση είναι καθοριστικές, ειδικά όταν πρόκειται για στελέχη που δεν ανιχνεύονται εύκολα στα τεστ».