Πάτρα: Καμιά απάντηση για το Ρωμαϊκό Ωδείο και ο χρόνος πιέζει- Στα «τυφλά» το Διεθνές Φεστιβάλ- Τα ερωτήματα

Ο χρόνος πιέζει τον Δήμο της Πάτρας καθώς ο προγραμματισμός του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας βρίσκεται στον αέρα, χωρίς σαφές πλαίσιο λειτουργίας του Ρωμαϊκού Ωδείου καθώς δεν έχει ληφθεί απάντηση ούτε στην πρώτη ούτε στη δεύτερη επιστολή που έχει αποστελεί για το θέμα στο Υπουργείο Πολιτισμού και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας.

Όπως αναφέρει στο thebest.gr ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Πατρέων, Αποστόλης Αγγελής, «η πρόθεση του Δήμου δεν είναι να δημιουργήσει αντιπαραθέσεις, αλλά να υπάρξει έγκαιρη και ξεκάθαρη συνεννόηση. Είναι η δεύτερη επιστολή που στέλνουμε, προκειμένου να γίνει μια συνάντηση και να μας διευκρινιστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις, ώστε να γνωρίζουμε πώς θα λειτουργήσουμε το Ρωμαϊκό Ωδείο. Μέχρι στιγμής, όμως, δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση, ενώ ο χρόνος μας πιέζει».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο προγραμματισμός του Φεστιβάλ δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς συγκεκριμένες απαντήσεις σε κρίσιμα ζητήματα. «Πρέπει να γνωρίζουμε πόσες εκδηλώσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν, τι θα ισχύσει με τον φωτισμό, τα παρασκήνια και μια σειρά από τεχνικά θέματα που παραμένουν σε εκκρεμότητα», επισημαίνει, προσθέτοντας ότι ο Δήμος είναι διατεθειμένος να αναλάβει το κόστος και την ευθύνη για την αποκατάσταση ή βελτίωση των υποδομών που λείπουν.

Όπως διευκρινίζει ο κ. Αγγελής, υπάρχει ακόμη και πρόθεση ο Δήμος να καλύψει τις ανάγκες ολόκληρου του τρίμηνου των εκδηλώσεων που προγραμματίζονται στο Ρωμαϊκό Ωδείο, προκειμένου ο χώρος να λειτουργήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ωστόσο, χωρίς σαφές θεσμικό πλαίσιο, κάτι τέτοιο παραμένει αδύνατο.

Ένα ακόμη βασικό ερώτημα αφορά το είδος των εκδηλώσεων που θα επιτρέπονται στον συγκεκριμένο αρχαιολογικό χώρο. «Αν ισχύει η πληροφορία ότι θα μπορούν να φιλοξενούνται μόνο παραστάσεις κλασικών συγγραφέων, είτε πρόκειται για δράμα είτε για κωμωδία, θα πρέπει να μας διευκρινιστεί με σαφήνεια. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό, ποιο είναι το ύφος των παραστάσεων και πώς γίνεται ο διαχωρισμός;», αναρωτιέται ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού.

Παράλληλα, τίθεται και ζήτημα χωροταξίας και τεχνικών περιορισμών, καθώς, όπως επισημαίνεται, η σκηνή του Ρωμαϊκού Ωδείου είναι πλέον μικρότερη σε σχέση με εκείνη που υπήρχε πριν από την ανακατασκευή του χώρου. «Προβλέπεται κάποια εναλλακτική λύση ή θα πρέπει αυτό να λαμβάνεται υπόψη εξαρχής στις συζητήσεις με τις παραγωγές που έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον;», σημειώνει.

Τέλος, ο κ. Αγγέλης αναφέρει, ότι ο Δήμος Πατρέων το μόνο που ζητά είναι μια άμεση συνάντηση εργασίας, ώστε όλα τα ζητήματα να τεθούν επί τάπητος και να υπάρξει κοινός σχεδιασμός. Σε διαφορετική περίπτωση, όπως ξεκαθαρίζει θα πρέπει να αναζητηθεί εναλλακτική λύση για τη φιλοξενία των εκδηλώσεων του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας.