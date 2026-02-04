Προβολές Σινέ Πάνθεον: Το πρόγραμμα από 5 έως 11 Φεβρουαρίου 2026

Πλούσιο το πρόγραμμα στο σινέ Πάνθεον (2η αίθουσα) τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα από Πέμπτη 5 έως και 11/2/2026 καθώς έρχεται για προβολή το φιλμ "Sirāt" από την Ισπανία του Ολιβερ Λάσε που κέρδισε Μεγάλο ειδικό βραβείο στο Φεστιβάλ των Καννών και τώρα διεκδιεκί δύο βραβεία Όσκαρ ενώ το σαββατοκύριακο στην απογευματινή προβολή των 18.00 θα παιχθεί το κοινωνικού & οικολογικού ενδιαφέροντος ντοκιμαντέρ του ερευνητή-δημοσιογράφου Γιώργου Αυγερόπουλου, "Mankind's Folly". Ακόμα την Τετάρτη 11/2 ξεκινά και η προβολή της πολυαναμενόμενης ταινίας "Ανεμοδαρμένα Ύψη" της Έμεραλντ Φένελ με πρωταγωνιστές τη Μάργκο Ρόμπι και τον Τζέικομπ Ελόρντι.

Το πρόγραμμα προβολών στο σινέ Πάνθεον έχει αναλυτικά ως εξής:

Από την Πέμπτη 5/2 έως την 10/2 με ώρα έναρξης 19:15 (εκτός Δευτέρας 9/2) συνεχίζεται η ταινία "Άμνετ".

Διάρκεια: 125 λεπτά

Κατηγορία: Ρομαντική, δραματική, βιογραφική

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 22/1/2026

Σκηνοθεσία: Chloé Zhao

Παίζουν οι ηθοποιοί: Jessie Buckley, Paul Mescal, Emily Watson, Joe Alwyn, Jacobi Jupe, David Wilmot, Bodhi Rae Breathnach, Olivia Lynes, Freya Hannan-Mills.

Αγγλία, 1580. Ο φτωχός δάσκαλος λατινικών Ουίλιαμ Σαίξπηρ (Paul Mescal) και η ανοιχτόμυαλη Άνιες (Jessie Buckley) βιώνουν έναν παθιασμένο δεσμό που οδηγεί σε γάμο. Θα αποκτήσουν τρία παιδιά και όσο εκείνος καταξιώνεται επαγγελματικά στη θεατρική σκηνή του μακρινού Λονδίνου, εκείνη αναλαμβάνει μόνη της την οικογένεια τους. Ένα τραγικό γεγονός κλονίζει τον άλλοτε ισχυρό δεσμό τους, όμως αυτή η κοινή εμπειρία θα γίνει ο σπόρος για τον Άμλετ, το διαχρονικό αριστούργημα του Σαίξπηρ.

Η ταινία διεκδικεία 8 βραβεία Όσκαρ, ανάμεσα τους και καλύτερης ταινίας & σκηνοθεσίας.

Διανομή από την Tanweer.

Οι παγκόσμιες εισπράξεις τςη ταινίας μέχρι στιγμής είναι 58 εκατ. δολάρια. Στη χώρα μας το 'Άμνετ" έχει κόψει πάνω από 65.000 εισιτήρια.

Στο σινέ Πάνθεον με ώρα έναρξης 21:30 θα παίζεται από την Πέμπτη 5/2 εκτός Τρίτης 10 και Τετάρτης 11/2, η βραβευμένη ταινία από την Ισπανία, «Sirat».

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Óliver Laxe-Όλιβερ Λάσε.

Παίζουν οι ηθοποιοί Sergi López, Bruno Núñez Arjona, Richard Bellamy, Stefania Gadda, Joshua Liam Henderson, Tonin Janvier, Jade Oukid.

Σενάριο: Σαντιάγκο Φιλόλ, Όλιβερ Λάσε

Είδος ταινίας: Δραματική

Κατάλληλη για θεατές άνω των 15 ετών.

Έτος παραγωγής 2025

Διάρκεια: 114 λεπτά

Διανομή: Feelgood Entertainment.

Ένας πατέρας ταξιδεύει με το γιό του στο νότιο Μαρόκο, αναζητώντας την κόρη του που χάθηκε σε ένα υπαίθριο rave. Το ταξίδι θα τούς φέρει αντιμέτωπους με τα όριά τους και με τον εαυτό τους.

Όπως έγραψε το flix.gr, "με τη νέα του ταινία, ο Όλιβερ Λάσε επιβεβαιώνει τη φήμη του ως ένας από τους πιο ιδιοσυγκρασιακούς και συναρπαστικούς δημιουργούς του σύγχρονου σινεμά. Μεγάλο ειδικό βραβείο στις Κάννες και δύο υποψηφιότητες για Όσκαρ για καλύτερο ήχο και καλύτερη Διεθνή ταινία".

Το "Sirat" στο ξεκίνημα προβολής του έκοψε 3.556 εισιτήρια.

Το Σάββατο 7/2 & την Κυριακή 8/2 με ώρα έναρξης 18:00 θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ «Mankind's Folly» σε σκηνοθεσία: Γιώργου Αυγερόπουλου.

Εκατέρωθεν του Βερίγγειου Πορθμού, ο Νικήτα στην Ανατολική Σιβηρία και η Μάρθα στη Βόρεια Αλάσκα παρακολουθούν τον κόσμο τους να καταρρέει. Το επί χιλιετηρίδες παγωμένο έδαφος, το permafrost, που σφράγισε μέσα του την εποχή των μαμούθ, τώρα ξεπαγώνει με πρωτοφανείς ρυθμούς και κατακρημνίζεται, συμπαρασύροντας ό,τι έχει χτιστεί πάνω του, όλες τις υποδομές του ανθρώπου παντού στην Αρκτική. Σπίτια, δίκτυα ηλεκτρισμού, αγωγοί ορυκτών καυσίμων, δρόμοι, οικισμοί αλλά και ολόκληρες πόλεις κινδυνεύουν.

Ωστόσο, το λιώσιμο του permafrost δεν αποτελεί μόνο ένα τοπικό πρόβλημα που βιώνουν ο Νικήτα και η Μάρθα. Είναι μια ωρολογιακή βόμβα από το παρελθόν που έχει ήδη ενεργοποιηθεί και απειλεί όλο τον πλανήτη. Καθώς το μόνιμα παγωμένο έδαφος ξεπαγώνει, φέρνει στην επιφάνεια τεράστιες ποσότητες προϊστορικών φυτών και ζώων που είχε εγκλωβίσει μέσα του, και οι οποίες αποσυντίθενται στον 21ο αιώνα, απελευθερώνοντας στην ατμόσφαιρα διοξείδιο του άνθρακα και μεθάνιο — αέρια που επιταχύνουν την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Την ίδια στιγμή, οι μεγαλόστομες δεσμεύσεις των ηγετών για την κλιματική κρίση ξεθωριάζουν, χαμένες μέσα σε πολέμους και οικονομική αβεβαιότητα. Η «ενεργειακή ασφάλεια» έχει γίνει η νέα προτεραιότητα. Στην Αρκτική, όπου βρίσκονται τεράστια, ανεκμετάλλευτα κοιτάσματα ορυκτών καυσίμων, οι γεωτρήσεις επεκτείνονται πιο γρήγορα από ποτέ. Στη Σιβηρία, η Ρωσία συνεχίζει την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου παρά τις διεθνείς κυρώσεις. Στην Αλάσκα, δίπλα στην κοινότητα της Μάρθας, εγκρίθηκε πρόσφατα ένα τεράστιο έργο εξόρυξης.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η Αρκτική θερμαίνεται τέσσερις φορές πιο γρήγορα από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Μιλούν για σημεία χωρίς επιστροφή, για αλυσιδωτές επιπτώσεις που δεν θα μπορούν να ανακοπούν. Όμως οι φωνές τους σκεπάζονται από πολιτικές σκοπιμότητες και οικονομικά συμφέροντα.

Η ιστορία του Νικήτα και της Μάρθας δεν είναι δύο τοπικές τραγωδίες. Είναι μια τελευταία προειδοποίηση από τον παγωμένο Βορρά. Μια προειδοποίηση για όλους μας.

Διάρκεια: 83 λεπτά.

Το Αθηνόραμα ανέφερε στην κριτική του για την ταινία του Γιώργου Αυγερόπουλου: "Ο δημιουργός του τηλεοπτικού «Εξάντα» υπογράφει ένα ρεπορταζιακό ντοκιμαντέρ, το οποίο θίγει τεκμηριωμένα ένα μεγάλο οικολογικό πρόβλημα, που γίνεται και πολιτικό".

Τέλος την Τετάρτη 11/2/2026 στο σινέ Πάνθεον (Γούναρη & Κανακάρη, Πάτρα) στις 19:00 και 21:30 θα προβληθεί η ταινία «Ανεμοδαρμένα Ύψη-Wuthering Heights» σε σκηνοθεσία της Έμεραλντ Φένελ ("Υποσχόμενη Νέα Γυναίκα”, "Saltburn”).

H ταινία βγαίνει στη χώρα μας μαζί με το Ηνωμένο Βασίλειο ενώ στις ΗΠΑ θα κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες την Παρασκευή 13/2.

Πρόκειται για μεταφορά του κλασικού μυθιστορήματος του 1847, της Έμιλι Μπροντέ με πρωταγωνιστές τη Μάργκο Ρόμπι και τον γοητευτικό νέο σταρ Τζέικομπ Ελόρντι. Η ιστορία επικεντρώνεται στην έντονη αλλά καταστροφική ερωτική σχέση του Χίθκλιφ με την Κάθριν Έρνσο.

Καταλληλότητα: Κ15

Κατηγορία: Ρομαντική, Δράμα.

Σκηνοθεσία: Emerald Fennell

Παίζουν οι ηθοποιοί: Margot Robbie, Hong Chau, Jacob Elordi, Owen Cooper, Shazad Latif, Alison Oliver, Ewan Mitchel.

Ένα φιλμ εμπνευσμένο από τη μεγαλύτερη ιστορία αγάπης όλων των εποχών.

Όπως διαβάσαμε στο Αθηνόραμα, όλο το look της ταινίας, από τα κοστούμια, τις εντυπωσιακές τοποθεσίες στις κοιλάδες της Αγγλίας έως τη σκηνοθεσία και τη διεύθυνση φωτογραφίας, θυμίζει ένα σκοτεινό παραμύθι.

Διάρκεια: 136 λεπτά.

Διανομή: Tanweer.

*Να προσθέσουμε πως την Δευτέρα 9/2 στις 19.00 & την Τρίτη 10/12 στις 21.30 η Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας θα προβάλλει στο σινέ Πάνθεον την ταινία από την Ιαπωνία παραγωγής 2025, "Ρενουάρ" σε σκηνοθεσία της Τσίε Χαγιακάουα.