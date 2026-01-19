Συνεχίζει να σαρώνει σε εισιτήρια ο "Καποδίστριας" - Έφτασε τα 652.000 πανελλαδικά

Άνετη πρωτιά πήρε και αυτό το 4ήμερο, 15 έως 18 Ιανουαρίου 2026, η ταινία «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή που εξελίσσεται σε φαινόμενο. Όπως είδαμε, η ταινία που συγκινεί πολλούς από τους θεατές, έκοψε το περασμένο 4ήμερο, σε 139 αίθουσες πανελλαδικά, 48.896 εισιτήρια και σε σχεδόν 4 εβδομάδες προβολής έχει πλέον φτάσει τα 651.195 εισιτήρια.

Η εκτίμηση που υπάρχει είναι πως αν συνεχίσει με τη φόρα που έχει, θα περάσει άνετα τα 800.000 εισιτήρια. Στην Πάτρα η ταινία "Καποδίστριας" για τον πρώτο Kυβερνήτη της Ελλάδας μετά την Επανάσταση του 1821, προβάλλεται στο σινέ Πάνθεον στη Γούναρη και στα Οptions Cinemas στη Βέσο Μάρε στην Ακτή Δυναίων. Τον Καποδίστρια υποδύεται υποδειγματικά ο Αντώνης Μυριαγκός.

Από τις νέες ταινίες της εβδομάδας το «Marty Supreme» του Τζος Σάφντι με τον Τίμοθι Σαλαμέ που θα προταθεί σίγουρα για Όσκαρ την Πέμπτη 22/1 που ανακοινώνονται με το καλό οι φετινές υποψηφιότητες (στην Πάτρα προβάλλεται στη Βέσο Μάρε), έκοψε σε 41 αίθουσες πανελλαδικά, 18.439 εισιτήρια και πήρε τη 2η θέση στον πίνακα του εγχώριου box office όπως είδαμε στην ανάρτηση του flix.gr. Οι παγκόσμιες εισπράξεις της ταινίας είναι στα 95 εκατ. δολάρια.

Να προσθέσουμε πως η μαύρη κωμωδία «Τι Ψυχή Θα Παραδώσεις Μωρή; Μέρος Πρώτο» του Αλέξανδρου Ρήγα (στην Πάτρα παίζεται στη Βέσο Μάρε), συνέχισε ικανοποιητικά το δεύτερο 4ήμερο προβολής της, κόβοντας σε 74 αίθουσες πανελλαδικά, 16.729 εισιτήρια & έχει φτάσει μέχρι και σήμερα τα 51.055 εισιτήρια.

Τέλος το φιλόδοξο "28 Χρόνια Μετά: Ο Ναός των Οστών" σε σκηνοθεσία της Νία ΝταΚόστα με τον Ρέιφ Φάινς, πήρε τη 10η μόλις θέση στον πίνακα του boxoffice, κόβοντας στο ξεκίνημα προβολής του, σε 49 αίθουσες πανελλαδικά 5.279 εισιτήρια.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ