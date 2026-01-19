Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας έκοψε την Πρωτοχρονιάτικη πίτα του την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026 στο θέατρο Μπάρρυ, παρουσία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εργαζομένων του θεάτρου και των δομών του, καλλιτεχνικών συντελεστών και συνεργατών.

Τον Δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη εκπροσώπησαν οι αντιδήμαρχοι Αποστόλης Αγγελής και Κατερίνα Σίμου.

Η πρόεδρος του Δ.Σ. του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας, Λυδία Καραθανασοπούλου ευχήθηκε καλή χρονιά, αλληλεγγύη και ευημερία σε όλους και εκφράστηκε με αισιοδοξία για το μέλλον του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας με περισσότερες θεατρικές παραστάσεις και παράλληλες πολιτιστικές δράσεις για τον κόσμο της πόλης μας.

Το φλουρί της Πρωτοχρονιάτικης πίτας μοιράστηκαν οι ηθοποιοί της Παιδικής Σκηνής!

*Να προσθέσουμε πως συνεχίζεται με επιτυχία στο θέατρο Μπάρρυ η παράσταση της Κεντρικής Σκηνής του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας, Ταξίδι μεγάλης μέρας μέσα στη νύχτα του Ευγένιου Ο’ Νηλ σε σκηνοθεσία του Γιώργου Ζαμπουλάκη, με τους Βασίλη Κόκκαλη, Θεοδώρα Σιάρκου, Βαγγέλη Παπαγιαννόπουλο, Δημήτρη Καρακούση και Γεωργία Μυλωνά.

Παραστάσεις κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 21:00 και Κυριακή στις 20:00, έως και την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου 2026.