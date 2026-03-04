Πρόγραμμα Options Cinemas: Από 5 έως και 11/3/2026

Στις νέες ταινίες που ξεκινούν να παίζονται είναι η "Νύφη!" σε σκηνοθεσία της Μάγκι Τζίλενχαλ με την Τζέσι Μπάκλει και το Ελληνικής παργαωγή φιλμ "Φίλοι για Πάντα"

Το πρόγραμμα προβολών στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε στην Πάτρα, τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα από 5 έως και 11/5/2026 έχει ως εξής: Αίθουσα 4 στις 19.30 και στις 22.10 καθημερινά, Αίθουσα 7 στις 20.40 καθημερινά, Αίθουσα 8 στις 23.00 καθημερινά "Η Νύφη!-Τhe Bride" Στο Σικάγο της δεκαετίας του 1930, o Φρανκενστάιν ζητά από την Δρ. Ευφρόνιους να τον βοηθήσει να δημιουργήσει μια σύντροφο. Η 48χρονη Αμερικανίδα ηθοποιός και σκηνοθέτις Μάγκι Τζίλενχαλ (υποψήφια για Όσκαρ καλύτερου διασκευασμένου σεναρίου για την ταινία "Η Χαμένη Κόρη") φέρνει στην μεγάλη οθόνη τη δική της εκδοχή της ιστορίας της Νύφης του Φρανκενστάιν, την οποία ενσαρκώνει η υποψήφια φέτος για Όσκαρ για το "Άμνετ", Τζέσι Μπάκλι. Στο πλευρό της ως τέρας του Φρανεκνστάιν βρίσκεται ο βραβευμένος με Όσκαρ, Κρίστιαν Μπέιλ. Παίζουν και οι Peter Sarsgaard, Annette Bening, Jake Gyllenhaal και η Penélope Cruz. Διάρκεια: 126 λεπτά. Διανομή από την Tanweer. Το φιλμ "The Bride!" όπου η Maggie Gyllenhaal υπογράφει & το σενάριο, έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Λονδίνο, στο Empire Leicester Square στις 26/2/2026 και βγαίνει στις ΗΠΑ από την Warner Bros. Pictures στις 6/3.

Αίθουσα 2 στις 16.00 το σαββατοκύριακο, και στις 18.00, στις 20.00 και στις 22.00 καθημερινά Αίθουσα 8 στις 19.00 και στις 21.00 καθημερινά "Φίλοι για Πάντα" Ένας γάμος βγαίνει εκτός ελέγχου πριν καν ξεκινήσει, μια καλοπροαίρετη χάρη οδηγεί σε ένα ταξίδι στην Κρήτη γεμάτο παρεξηγήσεις και οικογενειακές εντάσεις, και μερικές "αθώες" εξυπηρετήσεις μπλέκουν ανθρώπους και σχέσεις, δημιουργώντας μια αλυσίδα απρόβλεπτων, ξεκαρδιστικών και συγκινητικών καταστάσεων. Μια σύγχρονη κωμωδία του Κωνσταντίνου Μουσούλη, ο οποίος είναι γιος της Αγγελικής Νικολούλη, με ένα ξεχωριστό καστ που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τους Θανάση Τσαλταμπάση, Αγοραστή Αρβανίτη, Ντορέττα Παπαδημητρίου, Θανάση Αλευρά και Ζήση Ρούμπο. Διάρκεια: 86 λεπτά. Διανομή: Iconic.

Αίθουσα 4 στις 17.10 το σαββατοκύριακο (μεταγλωττισμένο), Αίθουσα 7 στις 16.10 το σαββατοκύριακο, και στις 18.30 καθημερινά (μεταγλωττισμένο), Αίθουσα 8 στις 16.40 το σαββατοκύριακο (μεταγλωττισμένο) "Στον Κόσμο των Ζώων-Hoppers" Μια 19χρονη λάτρης των ζώων χρησιμοποιεί τεχνολογία που τοποθετεί τη συνείδησή της σε έναν ρομποτικό κάστορα για να αποκαλύψει μυστήρια μέσα στον κόσμο των ζώων πέρα από τη φαντασία της. Μια ταινία κινουμένων σχεδίων για μικρούς και μεγάλους που συνδυάζει την επιστημονική φαντασία με την περιπέτεια. Eίναι παραγωγή των Pixar Animation Studios & της Walt Disney Pictures. Σκηνοθεσία: Daniel Chong. Σενάριο: Jesse Andrews. Στην πρωτότυπη αγγλόφωνη κόπια ακούγονται οι Piper Curda, Bobby Moynihan, Jon Hamm, Kathy Najimy και Dave Franco. Διάρκεια: 105 λεπτά. Διανομή από την Feelgood. Η ταινία βγαίνει ταυτόχρονα με την έξοδο της στις ΗΠΑ.

Αίθουσα 5 στις 19.20 καθημερινά "Scarlet" Από τον υποψήφιο για Όσκαρ οραματιστή σκηνοθέτη Mamoru Hosoda (MIRAI), έρχεται μια δυνατή animation περιπέτεια που μας ταξιδεύει ανά τους αιώνες και έχει για πρωταγωνίστρια τη SCARLET, μια πριγκίπισσα της μεσαιωνικής εποχής που ξεκινά μια επικίνδυνη αποστολή για να εκδικηθεί τον θάνατο του πατέρα της. Αφού αποτυγχάνει στην αποστολή της και βρίσκεται σοβαρά τραυματισμένη σε έναν «Αλλόκοσμο», συναντά έναν ιδεαλιστή νεαρό από την εποχή μας, ο οποίος όχι μόνο την βοηθά να θεραπευτεί, αλλά της δείχνει και την πιθανότητα ενός μέλλοντος χωρίς πικρία και οργή. Όταν έρχεται ξανά αντιμέτωπη με τον δολοφόνο του πατέρα της, η Scarlet αντιμετωπίζει την πιο δύσκολη μάχη της: άραγε μπορεί να σπάσει τον κύκλο του μίσους και να βρει νόημα στη ζωή ξεπερνώντας την ανάγκη για εκδίκηση; Καταλληλότητα: Κ12. Διάρκεια: 111 λεπτά. Σκηνοθεσία: Mamoru Hosoda. Διανομή από την Feelgood. Το ενήλικο αυτό anime φαντασίας, εμπνευσμένο από τον "Άμλετ" του Σαίξπηρ, είχε κάνει πρεμιέρα στο 82ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Αίθουσα 1 στις 21.20 καθημερινά, Αίθουσα 3 στις 19.40 και στις 22.30 καθημερινά "Ανεμοδαρμένα Ύψη - Wuthering Heights" Η απαγορευμένη αγάπη της Κάθι και του Χίθκλιφ από το ομώνυμο μυθιστόρημα της Έμιλι Μπροντέ (1847) μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη και μετατρέπεται από ρομαντική σε εθιστική, ενώ εκτυλίσσεται σε μια επική ιστορία λαγνείας και τρέλας. Σκηνοθετεί η βραβευμένη με Όσκαρ πρωτότυπου σεναρίου, Έμεραλντ Φένελ ("Υποσχόμενη Νέα Γυναίκα", "Saltburn") και πρωταγωνιστούν η Μάργκοτ Ρόμπι και ο γοητευτικός Τζέικομπ Ελόρντι. Η Ρόμπι είναι και εκ των παραγωγών. Διάρκεια: 136 λεπτά. Διναομή από Tanweer. Το φιλμ έχει κόψει στη χώρα μας 151.176 εισιτήρια πανελλαδικά έως & την 1η Μαρτίου 2026 ενώ οι εισπράξεις στο εξωτερικό έχουν αγγίξει μέχρι στιγμής τα 195 εκατ. δολάρια.

Αίθουσα 5 στις 21.40 καθημερινά, Αίθουσα 6 στις 20.10 και στις 22.40 καθημερινά Scream 7" Ένας νέος Ghostface εμφανίζεται στην πόλη όπου η Σίντνεϊ Πρέσκοτ έχει χτίσει τη νέα της ζωή. Θα πρέπει να αντιμετωπίσει τους πιο σκοτεινούς της φόβους, όταν συνειδητοποιεί πως η κόρη της είναι ο επόμενος στόχος. To επιτυχημένο horror franchise επιστρέφει μαζί με την Νέβι Κάμπελ στον εμβληματικό ρόλο της Σίντεϊ από τις πέντε πρώτες ταινίες. Εδώ την σκηνοθεσία ανέλαβε ο Κέβιν Γουίλιαμσον, σεναριογράφος των δύο πρώτων ταινιών, καθώς και του τέταρτου sequel του 2011. Ο Κέβιν Γουίλιαμσον υπογράφει & το σενάριο μαζί με τον Γκάι Μπιούσικ βασισμένοι σε μία ιστορία του James Vanderbilt & του Μπιούσικ. Είναι το 7ο Scream του διάσημου κινηματογραφικού franchise και σίκουελ στο "Scream VI" του 2023 που είχαν σκηνοθετήσει οι Matt Bettinelli-Olpin και Tyler Gillett και είχε κάνει 169,1 εκατ. δολάρια παγκόσμιες εισπράξεις. Παίζουν οι: Neve Campbell, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding, David Arquette, Matthew Lillard, Courteney Cox και οι Isabel May, Anna Camp, Michelle Randolph, Jimmy Tatro, Mckenna Grace, Asa Germann, Celeste O'Connor, Sam Rechner, Mark Consuelos, Tim Simons και Joel McHale. Διάρκεια: 114 λεπτά. Διανομή από την Feelgood. Η ταινία ήρθε 1η στο εγχώριο box office με 33.750 εισιτήρια πανελλαδικά σύμφωνα με το flix.gr. Οι έως τώρα παγκόσμιες εισπράξεις είναι 100 εκατ. δολάρια.

Αίθουσα 5 στις 16.50 το σαββατοκύριακο "Άγιος Παΐσιος" Ταινία βασισμένη στη δημοφιλή σειρά του Mega, "Άγιος Παΐσιος: Από τα Φάρασα στον Ουρανό" (2022) σε σκηνοθεσία του Στάμου Τσάμη. Παίζουν ο Προκόπης Αγαθοκλέους στον κεντρικό ρόλο, και οι Νικήτας Τσακίρογλου, Χρήστος Λούλης, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Σμαράγδα Σμυρναίου, Γιάννης Στάνκογλου, Γιώργος Αρμένης, Χριστίνα Παυλίδου, Αντώνης Κατσαρής, Παΐσιος Έξαρχος, Δημήτρης Ήμελλος, Δρόσος Σκώτης, Δέσποινα Γκάτζιου, Ρηνιώ Κυριαζή, Κώστας Αποστολάκης. Σενάριο: Γιώργος Τσιάκκας. Η κινηματογραφική αυτή εκδοχή δεν αποτελεί απλή μεταφορά, αλλά μία εμπλουτισμένη εκδοχή με αδημοσίευτες σκηνές και άγνωστες πτυχές που δεν προβλήθηκαν ποτέ στην τηλεόραση. Υπόσχεται, δε, να δώσει στο κοινό άγνωστες λεπτομέρειες και πτυχές της ζωής του σύγχρονου Αγίου της Ορθοδοξίας. Διάρκεια: 123 λεπτά. Διανομή από την Feelgood. Η ταινία έχει κόψει μέχρι και την 1/3/2026, 117.241 εισιτήρια πανελλαδικά.

Αίθουσα 1 στις 18.40 καθημερινά "Άμνετ-Hamnet" Συνεχίζεται η προβολή του εξαιρετικού δραματικού φιλμ εποχής, συμπαραγωγή Ηνωμένου Βασιλείου & Η.Π.Α., 2025 σε σκηνοθεσία της Κλόι Ζάο που έχει συγκινήσει το σινεφίλ κοινό. Στην Αγγλία του 1580, ο φτωχός δάσκαλος λατινικών Ουίλιαμ Σαίξπηρ (Πολ Μέσκαλ) και η ανοιχτόμυαλη Άνιες (Τζέσι Μπάκλεϊ) βιώνουν έναν παθιασμένο δεσμό που οδηγεί σε γάμο. Θα αποκτήσουν τρία παιδιά και όσο εκείνος καταξιώνεται επαγγελματικά στη θεατρική σκηνή του μακρινού Λονδίνου, εκείνη αναλαμβάνει μόνη της την οικογένεια τους. Ένα τραγικό γεγονός κλονίζει τον άλλοτε ισχυρό δεσμό τους, όμως αυτή η κοινή εμπειρία θα γίνει ο σπόρος για τον Άμλετ, το διαχρονικό αριστούργημα του Σαίξπηρ. Το ιστορικό δράμα της Κλόι Ζάο βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Μάγκι Ο'Φάρελ, κέρδισε 2 Χρυσές Σφαίρες (Καλύτερης Ταινίας και Καλύτερου α' γυναικείου ρόλου σε δράμα για την Τζέσι Μπάκλεϊ). Επίσης έχει προταθεί για 8 βραβεία Όσκαρ μεταξύ των οποίων & για καλύτερη ταινία και σκηνοθεσία. Επίσης το "Άμνετ" κέρδισε το βραβείο Bafta καλύτερης βρετανικής ταινίας και η Τζέσι Μπάκλει το Bafta καλύτερου α' γυναικείου ρόλου καθώς και το Actor award του Σωματείου Αμερικανών Ηθοποιών. Παραγωγοί: Νίκολας Γκόντα, Πίπα Χάρις, Λίζα Μάρσαλ, Σαμ Μέντες, Στίβεν Σπίλμπεργκ. Οι έως τώρα παγκόσμιες εισπράξεις της ταινίας είναι 92,5 εκατ. δολάρια. Διανομή από την Tanweer. Στη χώρα μας το φιλμ "Άμνετ" έχει κόψει 145.961 εισιτήρια έως & την 1/3/2026. Διάρκεια: 125 λεπτά.

Αίθουσα 3 στις 17.20 το σαββατοκύριακο (μεταγλωττισμένο) "Ζωούπολη 2" Οι τετράποδοι animated ήρωες μετά την 1η ιδιαίτερα επιτυχημένη ταινία του 2016 που ξεπέρασε το 1 δις δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις, επέστρεψαν σε νέες περιπέτειες. Οι ντετέκτιβ Τζούντι Χοπς και Νικ Γουάιλντ βρίσκονται στα ίχνη ενός μυστηριώδους ερπετού που φτάνει στη Ζωούπολη και φέρνει τα πάνω κάτω στη μητρόπολη των ζώων. Για να λύσουν την υπόθεση, η Τζούντι και ο Νικ πρέπει να πάνε μυστικά σε απροσδόκητα νέα μέρη της πόλης, όπου η συνεργασία τους δοκιμάζεται όσο ποτέ άλλοτε. Σκηνοθεσία: Jared Bush (συν-σκηνοθέτης/συν-σεναριογράφος του animation «Ζωούπολη»), και Byron Howard (σκηνοθέτης των «Ζωούπολη» και «Ενκάντο: Ένας Κόσμος Μαγικός»). Σενάριο: Jared Bush Παραγωγή: Yvett Merino. Διάρκεια: 108 λεπτά. Διανομή από την Feelgood. Το "Zootopia 2" έχει σαρώσει στο εξωτερικό, έχοντας φτάσει το 1 δις, 859, 798 εκατ. δολάρια σε εισπράξεις. Στη χώρα μας η «Zωούπουλη 2» κοντεύει τα σχεδόν 300.000 εισιτήρια πανελλαδικά. Το φιλμ αξίζει να αναφέρουμε πως κέρδισε το βραβείο Βafta καλύτερης ταινίας ανιμέισον ενώ έχει προταθεί & για το βραβείο Όσκαρ.

Αίθουσα 1 στις 16.30 το σαββατοκύριακο (μεταγλωττισμένο) "Τσάρλι ο Σούπερ-Σκύλος- Charlie the Wonderdog" O Ντάνι, ένα νεαρό και ντροπαλό αγόρι, φαντάζεται έναν ονειρικό κόσμο στον οποίο αυτός και ο αγαπημένος του σκύλος, ο Τσάρλι, πρωταγωνιστούν στις δικές τους περιπέτειες υπερηρώων. Όταν εξωγήινοι απαγάγουν μυστηριωδώς τον Τσάρλι, αυτός επιστρέφει με πραγματικές υπερδυνάμεις! Έχει γίνει ο Τσάρλι ο Σούπερ-Σκύλος, ο πιο σπουδαίος και αγαπητός υπερήρωας που γνώρισε ποτέ ο κόσμος! Μια αστεία όσο και συγκινητική ιστορία για τη φιλία και την αφοσίωση, ιδανική για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία: Σέι Γουέιτζμαν. Είδος: Κινούμενα Σχέδια, Οικογενειακή Διάρκεια: 91 λεπτά. Πρόκειται για Καναδέζικη ανιμέισον παραγωγή 2025. Διανομή από την The Film Group. Στην μεταγλωττισμένη κόπια της ταινίας στα ελληνικά ακούγονται οι ηθοποιοί: Ραφαήλ Αριστοτέλους, Χρήστος Λαγκούσης, Δημήτρης Κανέλλος, Μυρτώ Ναούμ, Θανάσης Χαλκιάς, Μαριλένα Λιακοπούλου. Στην πρεμιέρα της στις Ελληνικές αίθουσες η ταινία «Τσάρλι ο Σούπερ-Σκύλος», έκοψε πανελλαδικά, 5.477 εισιτήρια.