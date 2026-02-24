Τα "Ανεμοδαρμένα Ύψη" καλά κρατούν στο ελληνικό box office

Το ρομαντικό δράμα «Ανεμοδαρμένα Υψη-Wuthering Heights» της Έμεραλντ Φενέλ με την Μάργκο Ρόμπι και τον Τζέικομπ Ελόρντι κράτησε την πρωτιά για 2η εβδομάδα στο εγχώριο box office και πλέον έχει φτάσει έως και την Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026, πανελλαδικά τα 115.513 εισιτήρια.

Το πενθήμερο 19 έως και τις 23 Φεβρουαρίου 2026, όπως είδαμε στον σχετικό πίνακα στο flix.gr, η ταινία "Ανεμοδαρμένα Ύψη" που στην Πάτρα παίζεται στο σινέ Πάνθεον και στα Οptions Cinemas στη Βέσο Μάρε, έκοψε σε 99 αίθουσες πανελλαδικά, 30.796 εισιτήρια.

Οι παγκόσμιες εισπράξεις του "Wuthering Heights" ανέρχονται σε 152,2 εκατ. δολάρια.

Αναφορικά με το πενθήμερο έως & την Καθαρά Δευτέρα 23/2 στο Ελληνικό box office στη 2η θέση βρέθηκε το παιδικό αθλητικό ανιμέισον «Goat»: Ο Δρόμος προς την Κορυφή, του Τάιρι Ντιλιχέι που έχει φτάσει μέχρι σήμερα τα 22.959 εισιτήρια σε 12 μέρες προβολής (οι παγκόσμιες εισπράξεις του κυμαίνονται στα 102,2 εκατ. δολάρια) ενώ στην 3η θέση βρέθηκε η υποψήφια για 8 Όσκαρ ταινία «Άμνετ» της Κλόι Ζάο, που αξίζει τον κόπο να δει κανείς, και έχει φτάσει πανελλαδικά τα 137.000 εισιτήρια σε 5 εβδομάδες προβολής (οι παγκόσμιες εισπράξεις ξεπερνούν τα 87 εκατ. δολάρια).

Τέλος ο «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή πρόσθεσε ακόμη 6.263 εισιτήρια & σε 9 εβδομάδες προβολής είναι πανελλαδικά στα 792.123 (όπως αντιλαμβάνεστε, την άλλη εβδομάδα θα είναι σίγουρα στα 800.000) ενώ το φιλμ τρόμου «Το Σφύριγμα του Θανάτου» του Κόριν Χάρντι, που ήταν από τις ταινίες που έκαναν πρεμιέρα, έκοψε σε 37 αίθουσες πανελλαδικά, 4.021 εισιτήρια & συνολικά μέχρι σήμερα είναι στα 4.850.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ