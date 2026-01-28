Πρόγραμμα Options Cinemas: Από 29/1 έως 4/2/2026

Τρεις οι νέες ταινίες της εβδομάδας, το φιλμ "Άγιος Παΐσιος", η περιπέτεια "Το Καταφύγιο" με τον Τζέισον Στέιθαμ και η παιδική ταινία από την Ιαπωνία, "Ονειροζωάκια"

Το πρόγραμμα προβολών στα Options Cinema στη Βέσο Μάρε, στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα από την Πέμπτη 29/1 έως και την Τετάρτη 4/2/2026 έχει ως εξής: Αίθουσα 8 στις 18.10 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "Dream: Animals-Τα Ονειροζωάκια:Η Ταινία" Πρόκειται για μια εντυπωσιακή CGI περιπέτεια κινουμένων σχεδίων, Ιαπωνικής παραγωγής, σε σκηνοθεσία του Χιτόσι Τακεκίγιο βασισμένη στα δημοφιλή μπισκότα DreamAnimals. Θα προβληθεί μεταγλωττισμένη στα ελληνικά. Στη Γλυκοχώρα, όπου άνθρωποι και γλυκά ζουν αρμονικά, το συγκρότημα «ΟνειροΖωάκια» βρίσκεται στο απόγειο της δόξας του. Όμως, η εμφάνιση του γιγάντιου Βασιλιά Γκόττον, ενός πανίσχυρου κακού από μαλλί τής γριάς που θέλει να εξαλείψει όλα τα υπόλοιπα γλυκά, διαταράσσει την ειρήνη. Όταν η νέα σταρ της ομάδας, η Πηγασούλα, φυλακίζεται, τα δειλά αλλά αξιαγάπητα ζωάκια αναγκάζονται να αναλάβουν μια φαινομενικά αδύνατη αποστολή για να τη σώσουν και να επαναφέρουν την ισορροπία στον κόσμο. Διάρκεια: 90 λεπτά Διανομή: Digital Soul Entertainment.

Αίθουσα 4 στις 22.30 καθημερινά, Αίθουσα 8 στις 20.10 καθημερινά "Το Καταφύγιο-Shelter" Περιπέτεια δράσης σε σκηνοθεσία Ric Roman Waugh. Παίζουν οι ηθοποιοί Jason Statham, Bill Nighy, Naomi Ackie. Ένας ερημίτης σε ένα απομακρυσμένο νησί της Σκωτίας σώζει ένα κορίτσι από τη θάλασσα, εξαπολύοντας άθελά του, μια επικίνδυνη σειρά γεγονότων που τον αναγκάζουν να αντιμετωπίσει το παρελθόν του. Σε ένα απομακρυσμένο παράκτιο νησί, ένας μοναχικός άντρας σώζει ένα νεαρό κορίτσι από μια θανατηφόρα καταιγίδα, βυθίζοντας άθελά του και τους δύο σε κίνδυνο. Αναγκασμένος να βγει από την απομόνωση, εφόσον πρέπει να αντιμετωπίσει το ταραχώδες παρελθόν του και να προστατεύσει το κορίτσι, ξεκινάει μαζί της ένα τεταμένο ταξίδι επιβίωσης και λύτρωσης. Διάρκεια: 107 λεπτά. Διανομή από Σπέντζος Φιλμ.

Αίθουσα 2 στις 20.40 καθημερινά, Αίθουσα 3 στις 22.10 καθημερινά, Αίθουσα 4 στις 17.30 την Παρασκευή & το σαββατοκύριακο, και στις 20.00 καθημερινά, Αίθουσα 5 στις 19.00 και στις 21.30 καθημερινά "Άγιος Παΐσιος" Ταινία βασισμένη στη δημοφιλή σειρά του Mega, "Άγιος Παΐσιος: Από τα Φάρασα στον Ουρανό" (2022) σε σκηνοθεσία του Στάμου Τσάμη. Παίζουν ο Προκόπης Αγαθοκλέους στον κεντρικό ρόλο, και οι Νικήτας Τσακίρογλου, Χρήστος Λούλης, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Σμαράγδα Σμυρναίου, Γιάννης Στάνκογλου, Γιώργος Αρμένης, Χριστίνα Παυλίδου, Αντώνης Κατσαρής, Παΐσιος Έξαρχος, Δημήτρης Ήμελλος, Δρόσος Σκώτης, Δέσποινα Γκάτζιου, Ρηνιώ Κυριαζή, Κώστας Αποστολάκης. Σενάριο: Γιώργος Τσιάκκας. Η κινηματογραφική αυτή εκδοχή δεν αποτελεί απλή μεταφορά, αλλά μία εμπλουτισμένη εκδοχή με αδημοσίευτες σκηνές και άγνωστες πτυχές που δεν προβλήθηκαν ποτέ στην τηλεόραση. Υπόσχεται, δε, να δώσει στο κοινό άγνωστες λεπτομέρειες και πτυχές της ζωής του σύγχρονου Αγίου της ορθοδοξίας. Διάρκεια: 123 λεπτά. Διανομή από την Feelgood.

Αίθουσα 3 στις 19.30 καθημερινά, Aίθουσα 6 στις 18.20 και στις 21.00 καθημερινά "Καποδίστριας" Η ταινία «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή ("Ελ Γκρέκο") είναι μία ιστορική ταινία που διαδραματίζεται στις αρχές του 19ου αιώνα και αναφέρεται στην αληθινή ιστορία του μεγαλύτερου Έλληνα πολιτικού και πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια, μετά την απελευθέρωσή της από τους Οθωμανούς. Υπερασπίζεται με σθένος, καλοσύνη και αξιοπρέπεια την ελευθερία του κάθε ανθρώπου, θυσιάζοντας ακόμη και τον μεγάλο έρωτα της ζωής του, και δεν διστάζει να συγκρουστεί με τις δυνάμεις του κακού, θυσιάζοντας πλούτη, δόξα και διεθνή αναγνώριση. Όταν η Ελλάδα αποκτά την ελευθερία της, ο Καποδίστριας καλείται να αναλάβει πρώτος Κυβερνήτης. Παρότι διαισθάνεται ότι θα δολοφονηθεί, αποδέχεται αγόγγυστα την μοίρα του και θυσιάζεται, υπηρετώντας με πίστη και αφοσίωση την πατρίδα του. Αυτή η θυσία τον οδηγεί στην αληθινή ελευθερία. Βιογραφικό δράμα Ελληνικής παραγωγής 2025. Διάρκεια: 128 λεπτά. Ημερομηνία κυκλοφορίας: 25/12/2025 Διανομή από την Tanweer. Σκηνοθεσία: Γιάννης Σμαραγδής. Παίζουν οι ηθοποιοί Αντώνης Μυριαγκός ως Ιωάννης Καποδίστριας, Finbar Lynch, Τάσος Χαλκιάς, Μάξιμος Μουμούρης, Νικορέστης Χανιωτάκης, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Παύλος Κοντογιαννίδης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Μαίρη Βιδάλη, Πάνος Σκουρολιάκος, κ.α. Το φιλμ συνεχίζει να σαρώνει στο box office έχοντας κόψει έως & τις 25/1/2026, 700.184 εισιτήρια πανελλαδικά.

Αίθουσα 1 στις 22.00 καθημερινά "Marty Supreme" Λίγους μήνες μετά τον αδερφό του (Μπένι Σάφντι-Benny Safdie και "The Smashing Machine: Η Καρδιά ενός Μαχητή" με τον Ντουέιν Τζόνσον), έκανε πρεμιέρα στις Ελληνικές αίθουσες η σόλο σκηνοθετική προσπάθεια του Τζος Σάφντι, η ταινία "Marty Supreme" που ήδη διακρίθηκε στην φετινή απονομή των Χρυσών Σφαιρών καθώς ο 30χρονος πρωταγωνιστής Τίμοθι Σαλαμέ κέρδισε την Golden Globe καλύτερου α' ανδρικού ρόλου στην κατηγορία κωμωδία/μιούζικαλ, υπερισχύοντας μάλιστα του συνυποψηφίου του Λεονάρντο Ντι Κάπριο. Ο Μάρτι Μάουζερ (Τίμοθι Σαλαμέ) εργάζεται ως πωλητής στο μαγαζί παπουτσιών του θείου του, αλλά είναι πεπεισμένος πως έχει αυτό το "κάτι" που θα τον ξεχωρίσει ως τον καλύτερο παίκτη του πινγκ πονγκ στον κόσμο. Μία σειρά από χρέη, οι προκλήσεις του αθλήματος και μία θυελλώδης ερωτική σχέση μπαίνουν εμπόδιο στο δρόμο του προς τη δόξα. Δίπλα στον Σαλαμέ παίζουν και οι Γκουίνεθ Πάλτροου και Οντέσα Αζιόν, αλλά και ο ράπερ Tyler, the Creator. Ο Safdie και ο συν-σεναριογράφος Ronald Bronstein χτίζουν έναν κόσμο όπου οι ονειροπόλοι, οι παραμερισμένοι και οι «πιγκπογκάδες των υπόγειων αιθουσών» γίνονται οι μεγάλοι ήρωες — ένα σύμπαν βασισμένο στην αυθεντική υποκουλτούρα του πινγκ πονγκ στη Νέα Υόρκη των ’50s. Διάρκεια: 149 λεπτά. Διανομή: Σπέντζος Φιλμ. Οι έως τώρα εισπράξεις της ταινίας στο εξωτερικό είναι 110,1 εκατ. δολάρια. Στη χώρα μας το "Marty Supreme" έχει κόψει πανελλαδικά έως τις 25/1/2026, 39.833 εισιτήρια σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα στο flix.gr. Το "Marty Supreme" κέρδισε και 9 υποψηφιότητες για Όσκαρ μεταξύ των οποίων καλύτερης ταινίας και καλύτερου α' ανδρικού ρόλου - Timothee Chalamet.

Αίθουσα 2 στις 18.10 καθημερινά, Αίθουσα 7 στις 20.20 καθημερινά "Άμνετ-Hamnet" Δράμα εποχής, συμπαραγωγή Ηνωμένου Βασιλείου & Η.Π.Α., 2025 σε σκηνοθεσία της Κλόι Ζάο. Στην Αγγλία του 1580, ο φτωχός δάσκαλος λατινικών Ουίλιαμ Σαίξπηρ (Πολ Μέσκαλ) και η ανοιχτόμυαλη Άνιες (Τζέσι Μπάκλεϊ) βιώνουν έναν παθιασμένο δεσμό που οδηγεί σε γάμο. Θα αποκτήσουν τρία παιδιά και όσο εκείνος καταξιώνεται επαγγελματικά στη θεατρική σκηνή του μακρινού Λονδίνου, εκείνη αναλαμβάνει μόνη της την οικογένεια τους. Ένα τραγικό γεγονός κλονίζει τον άλλοτε ισχυρό δεσμό τους, όμως αυτή η κοινή εμπειρία θα γίνει ο σπόρος για τον Άμλετ, το διαχρονικό αριστούργημα του Σαίξπηρ. Το ιστορικό δράμα της Κλόι Ζάο βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Μάγκι Ο'Φάρελ, κέρδισε δύο Χρυσές Σφαίρες (Καλύτερης Ταινίας και Καλύτερου α' γυναικείου ρόλου σε δράμα για την Τζέσι Μπάκλεϊ). Επίσης έχει προταθεί για 8 βραβεία Όσκαρ μεταξύ των οποίων & για καλύτερη ταινία. Παραγωγοί: Νίκολας Γκόντα, Πίπα Χάρις, Λίζα Μάρσαλ, Σαμ Μέντες, Στίβεν Σπίλμπεργκ. Οι έως τώρα παγκόσμιες εισπράξεις της ταινίας είναι 42,6 εκατ. δολάρια. Διανομή από την Tanweer. Στη χώρα μας το φιλμ "Άμνετ" έκανε ξεκίνημα 25.487 εισιτηρίων πανελλαδικά & πήρε τη 2η θέση στον πίνακα του box office. Διάρκεια: 125 λεπτά.

Αίθουσα 8 στις 22.40 καθημερινά "Η Αγγελία-Τhe Housemaid" Κοινωνικό θρίλερ με πρωταγωνίστριες την 28χρονη νέα σταρ Σίντνεϊ Σουίνι και την 40χρονη Αμάντα Σέιφριντ, βασισμένο στο best-seller βιβλίο της Freida McFadden., το οποίο κυκλοφορεί και στα ελληνικά από τις Εκδόσεις Διόπτρα. Από τον σκηνοθέτη Πολ Φιγκ-Paul Feig, η ταινία βυθίζει το κοινό σε έναν διεστραμμένο κόσμο όπου η τελειότητα είναι μια ψευδαίσθηση και τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται, όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου. Προσπαθώντας να ξεφύγει από το παρελθόν της, η Μίλι (Σουίνι) δέχεται μια δουλειά ως οικιακή βοηθός για τους πλούσιους Νίνα (Σέιφριντ) και Άντριου Γουίντσεστερ (στο ρόλο ο 35χρονος Αμερικανός ηθοποιός Μπράντον Σκλέναρ που τον είδαμε στο φιλμ "It Ends with Us"). Αλλά αυτό που ξεκινά ως μια ονειρεμένη δουλειά γρήγορα ξετυλίγεται σε κάτι πολύ πιο επικίνδυνο – ένα σέξι, σαγηνευτικό παιχνίδι μυστικών, σκανδάλων και εξουσίας. Βασισμένο στο παγκόσμιο μπεστ σέλερ της Φρίντα ΜακΦάντεν. Στην ταινία παίζει και ο 35χρονος σέξι Ιταλός ηθοποιός Μικέλε Μορόνε. Διανομή από την Σπέντζος Φιλμ. Διάρκεια: 131 λεπτά. Το φιλμ έχει κόψει στη χώρα μας έως και 25/1/2026, 54.400 εισιτήρια πανελλαδικά σύμφωνα με το flix.gr. Στο εξωτερικό οι εισπράξεις του "The Housemaid" ανέρχονται 227 εκατ. δολάρια.

Αίθουσα 7 στις 22.50 καθημερινά "Greenland 2: Migration" Τα επιζώντα μέλη της οικογένειας Γκάριτι πρέπει να αφήσουν την ασφάλεια του καταφυγίου τους στη Γροιλανδία και να ξεκινήσουν ένα επικίνδυνο ταξίδι προς την ερειπωμένη πια Ευρώπη για να βρουν ένα νέο σπίτι. Ο Σκωτσέζος σταρ Τζέραρντ Μπάτλερ ("300", "Η Ληστεία του Αιώνα") και η υποψήφια για Emmy Μορένα Μπακαρίν-Morena Baccarin ("Homeland", "Deadpool") επιστρέφουν στο post-apocalyptic σίκουελ του "Greenland: Το Τελευταίο Καταφύγιο". Σκηνοθεσία: Ric Roman Waugh. Παίζει και ο νεαρός Άγγλος ηθοποιός Roman Griffin Davis. Διάρκεια: 98 λεπτά. Διανομή από την Τhe Film Group. Η ταινία στο εξωτερικό έχει κάνει εισπράξεις 23 εκατ. δολαρίων ενώ στη χώρα μας.

Αίθουσα 2 στις 23.10 καθημερινά "Η Εσχάτη των Ποινών - Μercy" Στο εγγύς μέλλον, ένας ντετέκτιβ (Κρις Πρατ) δικάζεται με την κατηγορία της δολοφονίας της συζύγου του. Έχει 90 λεπτά για να αποδείξει την αθωότητά του στην προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη (Ρεμπέκα Φέργκιουσον), που ο ίδιος στήριζε ένθερμα, πριν αυτή αποφασίσει για την τύχη του. Ένα εφιαλτικό σενάριο εκτυλίσσεται στο συναρπαστικό, επαναστατικό, εντυπωσιακό θρίλερ δράσης "Η Εσχάτη των Ποινών", καθώς βουτάμε σε έναν μελλοντικό κόσμο, όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη λειτουργεί ως δικαστής, ένορκος και δήμιος. Διάρκεια: 100 λεπτά. Σκηνοθεσία: Timur Bekmambetov. Πρωταγωνιστούν οι: Chris Pratt, Rebecca Ferguson, Kali Reis, Annabelle Wallis, Chris Sullivan, Kylie Rogers. Διανομή από την Feelgood. Η ταινία έκοψε στο ξεκίνημα προβολής της σε 40 αίθουσες πανελλαδικά, 6.190 εισιτήρια. Στο εξωτερικό το φιλμ "Mercy" πήρε την πρωτιά στο Αμερικάνικο box office με εισπράξεις 11,5 εκατ. δολαρίων συν ακόμη 2 εκατ. δολάρια από τον υπόλοιπο κόσμο.

Αίθουσα 1 στις 19.15 καθημερινά "Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή; Πρώτο Μέρος" Μαύρη κωμωδία Ελληνικής παραγωγής 2025 σε σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Ρήγα. Παίζουν οι ηθοποιοί: Βασιλική Ανδρίτσου, Παναγιώτα Βλαντή, Μαρία Λεκάκη, Λένα Ουζουνίδου, Λάζαρος Γεωργακόπουλος. Τέσσερις γυναίκες, από διαφορετικούς κόσμους, ξανασυναντιούνται μετά από χρόνια σιωπής για να εκπληρώσουν την υπόσχεση που έδωσαν στην παιδική τους ηλικία: να πάρουν εκδίκηση από τον Γεράσιμο Μαντά, τον νεαρό διευθυντή που τις κακοποιούσε στο ορφανοτροφείο όπου μεγάλωσαν. Ωστόσο, τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως τα είχαν σχεδιάσει. Αντί για ένα καλά οργανωμένο σχέδιο εκδίκησης, η κατάσταση ξεφεύγει από τον έλεγχό τους, με τις γυναίκες να μπλέκονται σε κωμικοτραγικές καταστάσεις, γεμάτες αποτυχημένες προσπάθειες και απρόβλεπτα γεγονότα. Με μια σκοτεινή, αλλά ταυτόχρονα κωμική ματιά, η ταινία αγγίζει βαθιά ανθρώπινα τραύματα, ενώ η εκδίκηση των ηρωίδων γίνεται το επίκεντρο μιας μαύρης κωμωδίας. Σενάριο- Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Ρήγας Παραγωγός: Παντελής Καλατζής Διανομή: GD PLUS. Διάρκεια: 132 λεπτά. Η ταινία έχει κόψει πανελλαδικά έως τις 25/1, 66.582 εισιτήρια.

Αίθουσα 1 στις 17.10 το σαββατοκύριακο (μεταγλωττισμένο) "Ο Χόπερ και το Μυστικό της Μαρμότας-Chickenhare and the Secret of the Groundhog" Μία Γαλλοβελγική παραγωγή του πολυβραβευμένου animation στούντιο nWave ("Οι Αχώριστοι", "Το Σκυλάκι της Βασίλισσας", "Η οικογένεια του Μεγαλοπατούσα"), με επίσημη συμμετοχή στο Annecy International Animation Film Festival, στη Γαλλία και πάνω από ένα εκατομμύριο εισιτήρια κομμένα στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τον μύθο, μια μυστηριώδης μαρμότα, κρυμμένη βαθιά μέσα σε ένα μυστικό βουνό, έχει τη δύναμη να γυρίζει τον χρόνο πίσω. Όταν ο Χόπερ ανακαλύπτει ότι αυτό το μυθικό πλάσμα ίσως είναι η μόνη ελπίδα για να σωθεί το είδος του, ο ατρόμητος εξερευνητής αποφασίζει να ρισκάρει τα πάντα για να βρει την αρχαία δύναμη! Διάρκεια: 88 λεπτά. Διανομή από την The Film Group. Σκηνοθεσία Benjamin Mousquet και σενάριο των Dave Collard και Chris Grine. Η ταινία ξεκίνησε κόβοντας σε 35 αίθουσες πανελλαδικά, 3.689 εισιτήρια.

Αίθουσα 2 στις 16.10 το σαββατοκύριακο (μεταγλωττισμένο) "Νorth: An Epic Journey of Friendship-Οι Φύλακες του Χιονιού" Ένα ταξίδι κινουμένων σχεδίων από την Νορβηγία στον κόσμο του Δανού παραμυθά Χανς Κρίστιαν Άντερσεν. Σε αυτή την κινηματογραφική διασκευή του κλασικού παραμυθιού "Η Βασίλισσα του Χιονιού", η νεαρή Γκέρντα ξεκινάει ένα ταξίδι προς το άγνωστο, ψάχνοντας τον φίλο της, Κάι, ο οποίος εξαφανίστηκε μυστηριωδώς. Πιο αναλυτικά η μικρή Γκέρντα και ο αγαπημένος της φίλος, Κάι, μένουν σε διπλανά σπίτια. Όταν ο Κάι βρίσκει στο εργαστήριο του μπαμπά του το τέλειο δώρο, ένα ολοκαίνουριο, γυαλιστερό πράσινο έλκηθρο, η χαρά του είναι τόσο μεγάλη που δεν μπορεί να περιμένει. Αποφασίζει να κάνει μια βόλτα κρυφά, δένοντας το έλκηθρό του πίσω από μια εντυπωσιακή, γαλάζια άμαξα που περνάει τυχαία, για να τσουλήσει γρήγορα στο χιόνι. Αυτό που ξεκίνησε όμως σαν παιχνίδι, σύντομα θα γίνει μια μεγάλη περιπέτεια, μια και η άμαξα, που ανήκει στην μυστηριώδη Βασίλισσα του Χιονιού, θα παρασύρει τον μικρό Κάι στο παγωμένο Βασίλειο του Βορρά και στα σκοτεινά σχέδιά της. Σκηνοθεσία: Bente Lohne. Ακούγονται οι ηθοποιοί: Mads Mikkelsen, Reyna Amaya. Χρονολογία Παραγωγής: 2025. Η ταινία έκανε ξεκίνημα με 3.704 εισιτήρια σε 42 αίθουσες πανελλαδικά.

Αίθουσα 3 στις 17.20 το σαββατοκύριακο (μεταγλωττισμένο) "Μπομπ Σφουγγαράκης: Η Αναζήτηση του Τετραγωνοπαντελονή-The SpongeBob Movie: Search for SquarePants" Παιδική ανιμέισον ταινία Αμερικανικής παραγωγής 2025 σε σκηνοθεσία Derek Drymon & σενάριο των Pam Brady, Marc Ceccarelli, Stephen Hillenburg, Kaz, Matt Lieberman, βασισμένη στην τηλεοπτική σειρά SpongeBob SquarePants, που δημιουργήθηκε από τον Stephen Hillenburg. Ο αγαπημένος τηλεοπτικός χαρακτήρας επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη. Απελπισμένος να δείξει πόσο σημαντικός είναι, ο Μπομπ Σφουγγαράκης πρέπει να αποδείξει την αξία του στον κύριο Καβούρη, ακολουθώντας τον Ιπτάμενο Ολλανδό σε μια πειρατική περιπέτεια που τον μεταφέρει στα βαθύτερα βάθη της βαθιάς θάλασσας, εκεί που κανένα Σφουγγάρι δεν έχει πάει ποτέ! Η ταινία έκανε την πρεμιέρα της στο AFI Film Festival στις 26/10/2025 ενώ ακολούθησε η επίσημη πρεμιέρα της στη Ν. Υόρκη, στις 17/12. Βγήκε από την Paramount Pictures στις ΗΠΑ στις 19/12 και έχει λάβει θετικές κριτικές ενώ οι εισπράξεις στο box office παγκοσμίως έχουν φτάσει τα 153,6 εκατ. δολάρια. Στην αγγλόφωνη κόπια ακούγονται οι: Tom Kenny, Clancy Brown, Rodger Bumpass, Bill Fagerbakke, Carolyn Lawrence, George Lopez, Isis "Ice Spice" Gaston, Μπράιαν Ντόιλ-Μάρεϊ, Arturo Castro, Sherry Cola, Regina Hall, Mark Hamill, κ.α. Διάρκεια: 96 λεπτά. Διανομή από Feelgood. Η ταινία στη χώρα μας έχει κόψει πάνω από 70.000 εισιτήρια.

Αίθουσα 5 στις 17.00 το σαββατοκύριακο (μεταγλωττισμένο) "Ο Σούπερ Τσάρλι" Ο δεκάχρονος Βίλλυ ονειρεύεται να πολεμήσει την εγκληματικότητα στο πλευρό του αστυνομικού πατέρα του. Όλα όμως αλλάζουν όταν γεννιέται ο μικρός του αδερφός Τσάρλι — ένα μωρό με πραγματικές υπερδυνάμεις! Καθώς ο Βίλλυ προσπαθεί να διαχειριστεί το χάος που προκαλεί ο Σούπερ Τσάλρι, μαθαίνει πως το να είσαι μεγάλος αδελφός είναι η πιο δύσκολη — και η πιο ηρωική — αποστολή απ’ όλες. Διανομή από τη NEO Films. Διάρκεια: 82 λεπτά. Σκηνοθεσία και σενάριο: Γιον Χόλμπεργκ. Χώρες παραγωγής: Σουηδία, Δανία.

Αίθουσα 6 στις 16.30 το σαββατοκύριακο (μεταγλωττισμένο) "Ρούφους: Ο Θαλάσσιος Δράκος που δεν ήξερε Κολύμπι-Rufus" Στην καρδιά του ωκεανού, μια κοινότητα θαλάσσιων δράκων ζει σε ένα μυστικό νησί, προστατευμένο από τον μαγικό καπνό του θείου Λούντβιγκ. Ανάμεσά τους είναι ο νεαρός Ρούφους που δεν ξέρει να κολυμπάει, γι’ αυτό προτιμά να περνάει χρόνο μόνος του. Μετά από μ ία καταστροφή, ο θείος Λούντβιγκ χάνει τις δυνάμεις του και δεν μπορεί πια να προστατεύσει το νησί. Είναι η ώρα ο Ρούφους να αναλάβει δράση και να σώσει την οικογένειά του. Αλλά θα μπορέσει να ξεπεράσει τον βαθύτερο φόβο του. Διανομή από Tanweer. Διάρκεια: 80 λεπτά. Νορβηγικό animation φιλμ σε σκηνοθεσία: Endre Skandfer.