Προβολές Σινέ Πάνθεον: Το πρόγραμμα από 12 έως 18/3/2026

Το πρόγραμμα προβολών στο σινέ Πάνθεον στη Δημ. Γούναρη και Κανακάρη στην Πάτρα τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα, από την Πέμπτη 12/3 έως την Τετάρτη 18/3/2026 έχιε ως εξής:

Στην προβολή με ώρα έναρξης 19:00 (εκτός Δευτέρας 16/3) συνεχίζεται η ταινία «Όλες οι Κυριακές-Los Domingos».

Σκηνοθεσία & Σενάριο: Αλάουντα Ρουίθ ντε Αθούα.

Ηθοποιοί: Πατρίσια Λόπες Αρναΐθ, Μιγκέλ Γκαρσές, Χουάν Μινουχίν, Μέιμπελ Ριβέρα, Ναγκόρε Αραμπούρου, Μπλάνκα Σορόα.

Το φιλμ έχει κόψει πανελλαδικά έως και τις 8/3, 6.093 εισιτήρια.

Έχει τιμηθεί με το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας στο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Σαν Σεμπαστιάν, πήρε 13 υποψηφιότητες για τα βραβεία Γκόγια και αποτέλεσε μεγάλη εισπρακτική επιτυχία στην Ισπανία.

Όταν η 17χρονη Αϊνάρα ανακοινώνει ότι θέλει να γίνει μοναχή, η μεσοαστική οικογένειά της έρχεται αντιμέτωπη με μια βαθιά αναστάτωση. Πρόκειται για μια γνήσια επιθυμία ή έχει επηρεαστεί από το θρησκευτικό προσωπικό του σχολείου της; Ή μήπως αυτή η απόφαση που αλλάζει τη ζωή της οφείλεται στην αδιαφορία του πατέρα της και στην απουσία της μητέρας της;

Καθώς οι φίλοι της αρχίζουν να ανακαλύπτουν τις χαρές και τις αναταράξεις της εφηβείας -τον έρωτα, τις εξόδους, τις νέες ελευθερίες- η Αϊνάρα νιώθει ολοένα και πιο διχασμένη ανάμεσα στο να ακολουθήσει έναν συμβατικό δρόμο ή να αγκαλιάσει κάτι εντελώς διαφορετικό. Στο βάθος της ψυχής της, νιώθει μια απρόσμενη έλξη προς τον στοχαστικό, μοναχικό βίο του μοναστηριού.

Μια ιστορία για την οικογένεια και τα ρήγματά της – τις χαραμάδες από τις οποίες ξεπροβάλλουν η μισαλλοδοξία, ο εγωισμός και η έλλειψη σεβασμού απέναντι στις αποφάσεις των άλλων, όσο παράξενες κι αν φαίνονται. Ένα χρονικό μιας οικογενειακής κρίσης, όπου ανιψιά και θεία αναδεικνύονται ταυτόχρονα σε πρωταγωνίστριες και ανταγωνίστριες σε μια πλοκή στην οποία κανείς δεν είναι τελικά τόσο άγιος όσο δείχνει.

Το “διαβολικά ευφυές σενάριο” της ταινίας χτυπάει ακριβώς εκεί που πονάει, θέτοντας ερωτήματα και προκαλώντας πολλές αμφιβολίες στο μυαλό του θεατή. Αποδομεί τις συμβατικές οικογενειακές σχέσεις, χρησιμοποιώντας τες ως αντικατοπτρισμό της ίδιας της κοινωνίας και των διαφορετικών πραγματικοτήτων και οπτικών της. Η Αλάουντα Ρουίθ ντε Αθούα δίνει χώρο σε όλα τα μέλη της οικογενείας, τα φέρνει σε διάλογο και αντιπαράθεση, εκθέτοντας τις συναισθηματικές και ιδεολογικές τους δυνάμεις και αδυναμίες, καταφέρνοντας να μας κάνει να νιώσουμε ενσυναίσθηση γι’ αυτά.

To Όλες οι Κυριακές προκαλεί συζήτηση, με τους χαρακτήρες της ταινίας να κάνουν εσωτερική ανασκόπηση και να ωθούν και τον θεατή να κάνει το ίδιο.

Στην προβολή με ώρα έναρξης 21:30 στο σινέ Πάνθεον θα προβάλλεται από την Πέμπτη 12/3 (εκτός Τρίτης 17/3) η Ελληνικής παραγωγής ταινία «Μπιτσκόμπερ».

Σκηνοθεσία: Αριστοτέλης Μαραγκός

Παραγωγός: Κωνσταντίνος Κουκούλης

Executive Producer: Φένια Κοσοβίτσα - Συμπαραγωγοί: Αριστοτέλης Μαραγκός, Βίκυ Μίχα, Αλέξης Αναστασιάδης.

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιώργος Καρβέλας

Μοντάζ: Θοδωρής Αρμάος

Κόλοριστ: Δημήτρης Μανουσιάκης

Κάστινγκ: Κλεοπάτρα Αμπατζόγλου

Κοστούμια: Χριστίνα Λαρδίκου - Σκηνικά: Σταύρος Λιόκαλος

Βοηθός Σκηνοθέτη: Άννα Νικολάου

Διεύθυνση Παραγωγής: Χάρης Τσαμπάς

Μακιγιάζ: Χαρά Βασιλειάδη

Μουσική: Randall Taylor - Ηχοληψία: Τάσος Καραδέδος.

Διάρκεια: 92 λεπτά.

Σύνοψη: Ο Ηλίας ονειρεύεται να πλεύσει στις ανοιχτές θάλασσες, κυνηγώντας τη σκιά της κληρονομιάς του ναυτικού πατέρα του. Όταν, σαν οφθαλμαπάτη, η μοίρα του εμφανίσει μπροστά του ένα καράβι από παλιοσίδερα, θα τον καλέσει να τη φτιάξει από την αρχή και να αποδείξει εάν η σκουριά της ζωής του μπορεί να αντέξει το ταξίδι.

Η ταινία "Μπιτσκόμπερ" είναι εμπνευσμένη από γράμματα του μεγάλου Έλληνα λογοτέχνη Νίκου Καββαδία και βρίσκεται σε ανοιχτή συνομιλία με το έργο του. Οι χαρακτήρες της ταινίας μοιράζονται τα ίδια πάθη, τις ίδιες αγωνίες, την ίδια λαχτάρα για τη θάλασσα και την ναυτοσύνη.

Τα γυρίσματα της ταινίας όπως διαβάσαμε, έγιναν εξ ολοκλήρου στη Λέσβο. Το φιλμ τιμήθηκε με τον Αργυρό Αλέξανδρο και το βραβείο καλύτερης φωτογραφίας στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Όπως έγραψε το Αθηνόραμα, πρόκειται για "μια στιλίστικη, ατμοσφαιρική μελέτη χαρακτήρα, η οποία χρειαζόταν ουσιαστικότερη σεναριακή υποστήριξη".

Ο Χρήστος Πασσαλής που πρωταγωνιστεί, "το’ χει. Είναι ένας ώριμος κινηματογραφικός ηθοποιός, ο οποίος μπορεί υποδυθεί πειστικά όχι μόνο weird και εκκεντρικούς χαρακτήρες ("Κυνόδοντας", "Ησυχία 6-9"), αλλά και δραματικά περίπλοκους ήρωες όπως ο πρωταγωνιστής του «Μπιτσκόμπερ»".

Μπορείτε να δείτε το τρέιλερ του "Μπιτσκόμπερ" εδώ.

*Να προσθέσουμε πως την Δευτέρα 16/3 στις 19.00 και την Τρίτη 17/3 στις 21.30 στο σινέ Πάνθεον η Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας θα προβάλλει την ταινία με τίτλο "Στη Σκιά της Πορτοκαλιάς-ALL THAT'S LEFT OF YOU" σε σκηνοθεσία Σερίν Ντάμπις-Cherien Dabis, συμπαραγωγή Γερμανίας, Αμερικής και Κύπρου 2025. Η ταινία διηγείται την ιστορία μιας οικογένειας Παλαιστινίων τα τελευταία 70 ταραχώδη χρόνια της περιοχής. Η ταινία βγήκε στις κινηματογραφικές αίθουσες σε διανομή της Filmtrade.