Η συγγραφέας Άννα Γαλανού με το νέο της βιβλίο "Αχαρτογράφητα νερά" στην Πάτρα

Το Σάββατο 14-3-2026 στις 12 το μεσημέρι, θα βρίσκεται στο Βιβλιοπωλείο Παπαχρίστου “Γωνιά του βιβλίου”, στην Αγίου Νικολάου 32, στην Πάτρα η αγαπητή συγγραφέας Άννα Γαλανού.

Πιο συγκεκριμένα η Άννα Γαλανού με αφορμή το νέο της βιβλίο με τίτλο "Αχαρτογράφητα νερά" που κυκλοφόρησε τον περασμένο Νοέμβριο από τις εκδόσεις Διόπτρα, θα βρίσκεται στο βιβλιοπωλείο Παπαχρίστου “Γωνιά του βιβλίου” για να συναντήσει τους αναγνώστες και τις αναγνώστριες και να υπογράψει αντίτυπα των βιβλίων της.

Δεν είναι η αγάπη που σώζει. Είναι η απόφαση να τη διεκδικήσεις.

Μια γυναίκα παγιδευμένη σ’ έναν χρυσό γάμο, μια έπαυλη που μοιάζει με φυλακή, κι ένας έρωτας που θα ανατρέψει τα πάντα.

Η Ειρήνη Μπαλτά δεν έμαθε να ονειρεύεται μέχρι που βρήκε το θάρρος να αμφισβητήσει όσα της επέβαλαν. Στα Αχαρτογράφητα Νερά ξεδιπλώνεται μια καθηλωτική ιστορία για τα μυστικά που κρύβονται πίσω από τις κλειστές πόρτες, τις πληγές που ζητούν επούλωση και τη δύναμη μιας γυναίκας να ξαναγράψει το πεπρωμένο της.

Μια ανατρεπτική ιστορία ελπίδας και προσωπικής νίκης. Μια υπενθύμιση ότι μπορούμε να χαρτογραφήσουμε ξανά τη ζωή μας, αρκεί να τολμήσουμε.

Εγκλωβισμένη σε αποφάσεις άλλων, σ’ έναν γάμο που δεν επέλεξε η ίδια, σε έναν κόσμο όπου η σιωπή θεωρείται αρετή και η υπακοή καθήκον. Παρά την καταπίεση, τον κοινωνικό αποκλεισμό και την οικογενειακή προδοσία, η Ειρήνη καταφέρνει να επαναστατήσει και να αναζητήσει δικαίωση. Μια συγκλονιστική ιστορία που δείχνει πως, ακόμα κι όταν όλα μοιάζουν χαμένα, η θέληση για ανατροπή μπορεί να εξαφανίσει κάθε εμπόδιο.

Η Άννα Γαλανού έχει γεννηθεί στα Πεζά Ηρακλείου Κρήτης και ζει στην Αθήνα. Με σπουδές στα Οικονομικά και σημαντική πορεία στη διαφήμιση και στον σχεδιασμό εντύπων, από πολύ νωρίς αφιερώθηκε στη συγγραφή, κερδίζοντας σημαντικά λογοτεχνικά βραβεία σε πεζό και ποιητικό λόγο και κατακτώντας πολλές και σημαντικές πανελλήνιες διακρίσεις. Έχει εκδώσει 15 βιβλία, μεταξύ αυτών την ιστορική τριλογία «Οι Δρόμοι της Καταιγίδας», την ηθογραφική διλογία «Το Τίμημα της Αλήθειας», «Μαργκώ», «Ζωές Απέναντι», «Ριζιμιό». Όλα κυκλοφορούν από τις Εκδόσεις Διόπτρα. Διδάσκει δημιουργική γραφή & συγγραφή στο «Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του New York College», ενώ παράλληλα αρθρογραφεί στον ειδησεογραφικό ιστότοπο OnDay και στην πολιτιστική ιστοσελίδα της Λέσβου.

Αν τη ρωτήσεις τι αγαπά περισσότερο, θα σου μιλήσει για τη βροχή, τη φύση, τη μυρωδιά της γης και τη βαθιά ανάγκη της να γράφει, να πλάθει κόσμους και ήρωες τόσο αληθινούς όσο οι άνθρωποι γύρω μας.

Αξίζει να θυμίσουμε πως η Άννα Γαλανού έχει ξαναέρθει και άλλες φορές για παρουσίαση βιβλίου της στην Πάτρα. Ήταν πριν 2 χρόνια όταν πάλι μετά από πρόσκληση του βιβλιοπωλείου Γωνιά του Βιβλίου της οικογένειας Παπαχρίστου είχε επισκεφθεί την Πάτρα για να παρουσιάσει το προηγούμενο βιβλίο της με τίτλο «Ζωές Απέναντι». Η εκδήλωση είχε γίνει το Σάββατο 30 Μαρτίου 2024 στις 19.30 στην αίθουσα του Κέντρου Πολιτισμού-Ολυμπισμού «Κωστής Παλαμάς» στην οδό Γερμανού 30 (έναντι του Ρωμαϊκού Ωδείου).