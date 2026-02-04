Πρόγραμμα Options Cinemas: Από 5 έως 11/2/2026

Έξι (6) οι νέες ταινίες της εβδομάδας μαζί και με το πολυαναμενόμενο μυθιστορηματικό ρομάντζο "Ανεμοδαρμένα Ύψη" που ξεκινά το ταξίδι του στις αίθουσες την Τετάρτη 11/2

Το πρόγραμμα προβολών στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε στην Ακτή Δυμαίων, στην Πάτρα από την Πέμπτη 5 έως και την Τετάρτη 11/2/2026 έχει ως εξής: Αίθουσα 4 στις 18.10, στις 20.40 και στις 23.00 "Βοήθεια! - Send Help" Από τον γνωστό σκηνοθέτη Σαμ Ράιμι της τριλογίας του "Spider-Man" στην αρχή των 2000 και του "Evil Dead", το φιλμ "Βοήθεια!" είναι ένα θρίλερ επιβίωσης με πρωταγωνίστρια την Ρέιτσελ ΜακΆνταμς του βραβευμένου με Όσκαρ φιλμ "Spotlight", να παίρνει την εκδίκησή της. Σύμφωνα με το στόρι, δύο συνάδελφοι, οι μοναδικοί επιζώντες ενός αεροπορικού δυστυχήματος, βρίσκονται αποκλεισμένοι σε ένα απομονωμένο νησί. Θα πρέπει να αφήσουν το παρελθόν πίσω τους και να συνεργαστούν για να καταφέρουν να επιβιώσουν. Διάρκεια: 113 λεπτά. Διανομή από Feelgood. H ταινία ξεκίνησε καλά την πορεία της στο box office με πάνω από 28,6 εκατ. δολάρια εισπράξεις παγκοσμίως.

Aίθουσα 3 στις 19.50 καθημερινά πλην Πέμπτης και στις 22.15 καθημερινά, Αίθουσα 1 στις 19.40 μόνο την Πέμπτη "Επιστροφή στο Silent Hill - Return to Silent Hill" Ψυχολογικό θρίλερ μυστηρίου παραγωγής 2025 με διάρκεια 106 λεπτά.



Παίζουν οι ηθοποιοί: Jeremy Irvine, Hannah Emily Anderson, Robert Strange. Διανομή από Tanweer. Σκηνοθεσία: Κριστόφ Γκανς. Σενάριο: Κριστόφ Γκανς, Σάντρα Βο-Ανχ, Ουίλ Σνάιντερ. Ψυχολογικό θρίλερ σε σκηνοθεσία του 65χρονου Γάλλου δημιουργού by Christophe Gans που βασίζεται στο δημοφιλές βιντεοπαιχνίδι του 2001, Silent Hill 2, το οποίο πούλησε πάνω από ένα εκατομμύριο αντίτυπα μέσα στις πρώτες 4 ημέρες της επανακυκλοφορίας του. Όπως διαβάσαμε, πρόκειται για το 3ο Silent Hill φιλμ και ουσιαστικά είναι reboot. Η 1η ταινία το 2006 σε σκηνοθεσία πάλι Κριστόφ Γκανς είχε ξεπεράσει σε εισπράξεις τα 100 εκατ. δολάρια. Όταν ένα μυστηριώδες γράμμα τον καλεί πίσω στο Silent Hill σε αναζήτηση της χαμένης του αγάπης, της Μέρι Κρέιν (Χάνα Έμιλι Άντερσον), ο Τζέιμς Σάντερλαντ (Τζέρεμι Ίρβιν) βρίσκει μια κάποτε αναγνωρίσιμη πόλη και συναντά τρομακτικές φιγούρες, τόσο γνώριμες όσο και καινούριες, και αρχίζει να αμφισβητεί τη λογική του. Οι έως τώρα εισπράξεις του "Return to Silent Hill" είναι 11 εκατ. δολάρια.

Αίθουσα 6 στις 21.00 και στις 23.10 καθημερινά "Κλείδωσες; Οι Άγνωστοι 3-The Strangers: Chapter 3" Στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο, η Μάγια (Μαντελέιν Πετς) είναι η μοναδική που επέζησε. Έχοντας χάσει τον σύντροφό της και κάθε αίσθηση ασφάλειας, δεν αναζητά πια απαντήσεις, ούτε δικαίωση. Καθώς επιστρέφει στο επίκεντρο του εφιάλτη, μοιάζει να κινείται μηχανικά και να κινδυνεύει να γίνει κι εκείνη, μέρος του. Η τριλογία του "The Strangers" σε σκηνοθεσία της Ρένι Χάρλιν- Renny Harlin (Die Hard 2, Cliffhanger), φτάνει στο τέλος της με ένταση και σκοτεινή ατμόσφαιρα. Διάρκεια: 91 λεπτά. Διανομή από Σπέντζος Φιλμ. Το "The Strangers: Chapter 2" προβλήθηκε πέρυσι με εισπράξεις 22 εκατ. δολαρίων. Στο νέο φιλμ που βγαίνει στη χώρα μας μαζί με τις ΗΠΑ, παίζουν οι Madelaine Petsch, Gabriel Basso, Ema Horvath και Richard Brake.

Aίθουσα 3 στις 18.30 μόνο την Πέμπτη & στις 17.00 Παρασκευή και σαββατοκύριακο, Αίθουσα 5 στις 18.00 την Τετάρτη 11/2 "Stray Kids: The dominATE Experience" Με πρωταγωνιστές τους Stray Kids, το διεθνές φαινόμενο της K-Pop, σε μια ζωντανή εμφάνιση από την παγκόσμια περιοδεία τους που έσπασε ρεκόρ, μαζί με αποκλειστικό υλικό από τα παρασκήνια και συνεντεύξεις του συγκροτήματος, το "Stray Kids: The dominATE Experience" είναι μια επική συναυλιακή ταινία για τους θαυμαστές του είδους. Διανομή από Tanweer. Διάρκεια: 146 λεπτά. Πρωταγωνιστούν: Μπανγκ Τσαν, Λι Νο, Τσανγκμπιν, Χάντζιν, ΧΑΝ, Φίλιξ, Σούνγκμιν, I.N Σκηνοθεσία: Πολ Νταγκντέιλ σε συνεργασία με τη Φάρα Εξ (σκηνές ντοκιμαντέρ).

Aίθουσα 5 στις 21.15 μόνο Τετάρτη 11/2, Αίθουσα 7 στις 19.30 και στις 22.15 μόνο Τετάρτη 11/2 "Ανεμοδαρμένα Ύψη-Wuthering Heights" Ρομαντικό δράμα εποχής σε σκηνοθεσία της Emerald Fennell. Παίζουν οι ηθοποιοί: Margot Robbie, Hong Chau, Jacob Elordi, Owen Cooper, Shazad Latif, Alison Oliver, Ewan Mitchell. Το φιλμ είανι εμπνευσμένο από τη μεγαλύτερη ιστορία αγάπης όλων των εποχών, που έγραψε το 1847 η Έμιλι Μπροντέ και θεωρείται ένα κλασικό & ιδιαίτερα αγπημένο μυθιστόρημα. Διανομή από Tanweer. Διάρκεια: 136 λεπτά.

Αίθουσα 2 στις 18.10 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "Διπλόδοκος, το Δεινοσαυράκι-Diplodocus" Ο Διπλόδοκος είναι ένας μικρός, καλόκαρδος δεινόσαυρος που ζει σε έναν μαγικό κόσμο. Όταν ξαφνικά οι γονείς του εξαφανίζονται κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες, αποφασίζει να τους βρει. Έτσι ξεκινά μια μεγάλη και συναρπαστική περιπέτεια, γεμάτη φανταστικά πλάσματα, απίθανα μέρη και νέους φίλους. Με θάρρος και καλοσύνη, ο Διπλόδοκος θα προσπαθήσει να σώσει τους γονείς του και τον κόσμο του. Σκηνοθεσία: Βόιτεκ Βάφστσικ Είδος: Animation Προσέλευση: Πολωνία Διάρκεια: 93 λεπτά. Έτος παραγωγής: 2024 Διανομή από τη Neo Films. Στην μεταγλωττισμένη στα ελληνικά κόπια ακούγονται οι ηθοποιοί: Βασιλική Σούτη, Βασίλης Παπαστάθης, Ανδρέας Ευαγγελάτος, Ακίνδυνος Γκίκας, Χριστίνα Παπαδοπούλου, Βαγγέλης Ρόκκος, Αγγελίνα Τερσενίδου, Στέλιος Ψαρουδάκης, Νικολέτα Κουνενιδάκη, Μαρία Καλαμποκιά, Χριστίνα-Βασιλική Γιανούτσου. Μετάφραση: Γεωργία Ιωαννίδου Σκηνοθετική επιμέλεια προσαρμογή: Ακίνδυνος Γκίκας Ηχοληψία μίξη ήχου: Σωτήρης Λάσκαρης Η μεταγλώττιση έγινε στο OPEN STUDIO POST. *Η μεταγλώττιση έγινε με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Πολωνικής Δημοκρατίας στην Αθήνα.

Αίθουσα 2 στις 20.10 και στις 22.40 καθημερινά "Το Καταφύγιο-Shelter" Περιπέτεια δράσης σε σκηνοθεσία Ric Roman Waugh. Παίζουν οι ηθοποιοί Jason Statham, Bill Nighy, Naomi Ackie. Ένας ερημίτης σε ένα απομακρυσμένο νησί της Σκωτίας σώζει ένα κορίτσι από τη θάλασσα, εξαπολύοντας άθελά του, μια επικίνδυνη σειρά γεγονότων που τον αναγκάζουν να αντιμετωπίσει το παρελθόν του. Σε ένα απομακρυσμένο παράκτιο νησί, ένας μοναχικός άντρας σώζει ένα νεαρό κορίτσι από μια θανατηφόρα καταιγίδα, βυθίζοντας άθελά του και τους δύο σε κίνδυνο. Αναγκασμένος να βγει από την απομόνωση, εφόσον πρέπει να αντιμετωπίσει το ταραχώδες παρελθόν του και να προστατεύσει το κορίτσι, ξεκινάει μαζί της ένα τεταμένο ταξίδι επιβίωσης και λύτρωσης. Διάρκεια: 107 λεπτά. Διανομή από Σπέντζος Φιλμ. Η ταινία ξεκίνησε κόβοντας σε 52 αίθουσες πανελλαδικά, 17.812 εισιτήρια. Στο εξωτερικό οι έως τώρα εισπράξεις είναι 14 εκατ. δολάρια.

Αίθουσα 5 στις 20.20 καθημερινά εκτός Τετάρτης, Αίθουσα 1 στις 20.20 μόνο την Τετάρτη "Άμνετ-Hamnet" Δράμα εποχής, συμπαραγωγή Ηνωμένου Βασιλείου & Η.Π.Α., 2025 σε σκηνοθεσία της Κλόι Ζάο. Στην Αγγλία του 1580, ο φτωχός δάσκαλος λατινικών Ουίλιαμ Σαίξπηρ (Πολ Μέσκαλ) και η ανοιχτόμυαλη Άνιες (Τζέσι Μπάκλεϊ) βιώνουν έναν παθιασμένο δεσμό που οδηγεί σε γάμο. Θα αποκτήσουν τρία παιδιά και όσο εκείνος καταξιώνεται επαγγελματικά στη θεατρική σκηνή του μακρινού Λονδίνου, εκείνη αναλαμβάνει μόνη της την οικογένεια τους. Ένα τραγικό γεγονός κλονίζει τον άλλοτε ισχυρό δεσμό τους, όμως αυτή η κοινή εμπειρία θα γίνει ο σπόρος για τον Άμλετ, το διαχρονικό αριστούργημα του Σαίξπηρ. Το ιστορικό δράμα της Κλόι Ζάο βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Μάγκι Ο'Φάρελ, κέρδισε δύο Χρυσές Σφαίρες (Καλύτερης Ταινίας και Καλύτερου α' γυναικείου ρόλου σε δράμα για την Τζέσι Μπάκλεϊ). Επίσης έχει προταθεί για 8 βραβεία Όσκαρ μεταξύ των οποίων & για καλύτερη ταινία και σκηνοθεσία. Παραγωγοί: Νίκολας Γκόντα, Πίπα Χάρις, Λίζα Μάρσαλ, Σαμ Μέντες, Στίβεν Σπίλμπεργκ. Οι έως τώρα παγκόσμιες εισπράξεις της ταινίας είναι 58 εκατ. δολάρια. Διανομή από την Tanweer. Στη χώρα μας το φιλμ "Άμνετ" έχει κόψει σε 2 εβδομάδες προβολής 65.000 εισιτήρια. Διάρκεια: 125 λεπτά.

Αίθουσα 5 στις 22.50 καθημερινά πλην Τετάρτης, Αίθουσα 1 στις 22.50 μόνο την Τετάρτη 11/2 "Η Αγγελία-Τhe Housemaid" Κοινωνικό θρίλερ με πρωταγωνίστριες την 28χρονη νέα σταρ Σίντνεϊ Σουίνι και την 40χρονη Αμάντα Σέιφριντ, βασισμένο στο best-seller βιβλίο της Freida McFadden., το οποίο κυκλοφορεί και στα ελληνικά από τις Εκδόσεις Διόπτρα. Από τον σκηνοθέτη Πολ Φιγκ-Paul Feig, η ταινία βυθίζει το κοινό σε έναν διεστραμμένο κόσμο όπου η τελειότητα είναι μια ψευδαίσθηση και τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται, όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου. Προσπαθώντας να ξεφύγει από το παρελθόν της, η Μίλι (Σουίνι) δέχεται μια δουλειά ως οικιακή βοηθός για τους πλούσιους Νίνα (Σέιφριντ) και Άντριου Γουίντσεστερ (στο ρόλο ο 35χρονος Αμερικανός ηθοποιός Μπράντον Σκλέναρ που τον είδαμε στο φιλμ "It Ends with Us"). Αλλά αυτό που ξεκινά ως μια ονειρεμένη δουλειά γρήγορα ξετυλίγεται σε κάτι πολύ πιο επικίνδυνο – ένα σέξι, σαγηνευτικό παιχνίδι μυστικών, σκανδάλων και εξουσίας. Βασισμένο στο παγκόσμιο μπεστ σέλερ της Φρίντα ΜακΦάντεν. Στην ταινία παίζει και ο 35χρονος σέξι Ιταλός ηθοποιός Μικέλε Μορόνε. Διανομή από την Σπέντζος Φιλμ. Διάρκεια: 131 λεπτά. Το φιλμ έχει κόψει στη χώρα μας έως και 1/2/2026, 61.000 εισιτήρια πανελλαδικά σύμφωνα με το flix.gr. Στο εξωτερικό οι εισπράξεις του "The Housemaid" ανέρχονται 261 εκατ. δολάρια σύμφωνα με το boxofficemojo.com.

Αίθουσα 7 στις 22.30 καθημερινά εκτός Τετάρτης "Marty Supreme" Λίγους μήνες μετά τον αδερφό του (Μπένι Σάφντι-Benny Safdie και "The Smashing Machine: Η Καρδιά ενός Μαχητή" με τον Ντουέιν Τζόνσον), έκανε πρεμιέρα στις Ελληνικές αίθουσες η σόλο σκηνοθετική προσπάθεια του Τζος Σάφντι, η ταινία "Marty Supreme" που ήδη διακρίθηκε στην φετινή απονομή των Χρυσών Σφαιρών καθώς ο 30χρονος πρωταγωνιστής Τίμοθι Σαλαμέ κέρδισε την Golden Globe καλύτερου α' ανδρικού ρόλου στην κατηγορία κωμωδία/μιούζικαλ, υπερισχύοντας μάλιστα του συνυποψηφίου του Λεονάρντο Ντι Κάπριο. Ο Μάρτι Μάουζερ (Τίμοθι Σαλαμέ) εργάζεται ως πωλητής στο μαγαζί παπουτσιών του θείου του, αλλά είναι πεπεισμένος πως έχει αυτό το "κάτι" που θα τον ξεχωρίσει ως τον καλύτερο παίκτη του πινγκ πονγκ στον κόσμο. Μία σειρά από χρέη, οι προκλήσεις του αθλήματος και μία θυελλώδης ερωτική σχέση μπαίνουν εμπόδιο στο δρόμο του προς τη δόξα. Δίπλα στον Σαλαμέ παίζουν και οι Γκουίνεθ Πάλτροου και Οντέσα Αζιόν, αλλά και ο ράπερ Tyler, the Creator. Ο Safdie και ο συν-σεναριογράφος Ronald Bronstein χτίζουν έναν κόσμο όπου οι ονειροπόλοι, οι παραμερισμένοι και οι «πιγκπογκάδες των υπόγειων αιθουσών» γίνονται οι μεγάλοι ήρωες — ένα σύμπαν βασισμένο στην αυθεντική υποκουλτούρα του πινγκ πονγκ στη Νέα Υόρκη των ’50s. Διάρκεια: 149 λεπτά. Διανομή: Σπέντζος Φιλμ. Οι έως τώρα εισπράξεις της ταινίας στο εξωτερικό είναι 123,8 εκατ. δολάρια. Στη χώρα μας το "Marty Supreme" έχει κόψει πανελλαδικά έως την 1/2/2026, 56.112 εισιτήρια σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα στο flix.gr. Το "Marty Supreme" κέρδισε και 9 υποψηφιότητες για Όσκαρ μεταξύ των οποίων καλύτερης ταινίας και καλύτερου α' ανδρικού ρόλου - Timothee Chalamet.

Αίθουσα 7 στις 17.30 την Παρασκευή και το σαββατοκύριακο, και στις 20.00 καθημερινά εκτός Τετάρτης, Αίθουσα 8 στις 19.00 και στις 21.30 καθημερινά "Άγιος Παΐσιος" Ταινία βασισμένη στη δημοφιλή σειρά του Mega, "Άγιος Παΐσιος: Από τα Φάρασα στον Ουρανό" (2022) σε σκηνοθεσία του Στάμου Τσάμη. Παίζουν ο Προκόπης Αγαθοκλέους στον κεντρικό ρόλο, και οι Νικήτας Τσακίρογλου, Χρήστος Λούλης, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Σμαράγδα Σμυρναίου, Γιάννης Στάνκογλου, Γιώργος Αρμένης, Χριστίνα Παυλίδου, Αντώνης Κατσαρής, Παΐσιος Έξαρχος, Δημήτρης Ήμελλος, Δρόσος Σκώτης, Δέσποινα Γκάτζιου, Ρηνιώ Κυριαζή, Κώστας Αποστολάκης. Σενάριο: Γιώργος Τσιάκκας. Η κινηματογραφική αυτή εκδοχή δεν αποτελεί απλή μεταφορά, αλλά μία εμπλουτισμένη εκδοχή με αδημοσίευτες σκηνές και άγνωστες πτυχές που δεν προβλήθηκαν ποτέ στην τηλεόραση. Υπόσχεται, δε, να δώσει στο κοινό άγνωστες λεπτομέρειες και πτυχές της ζωής του σύγχρονου Αγίου της Ορθοδοξίας. Διάρκεια: 123 λεπτά. Διανομή από την Feelgood. Η ταινία πήρε την 1η θέση στο εγχώριο box office κόβοντας σε 129 αίθουσες πανελλαδικά, 38.167 εισιτήρια.

Αίθουσα 6 στις 18.20 καθημερινά, Αίθουσα 1 στις 22.00 καθημερινά εκτός Τετάρτης "Καποδίστριας" Η ταινία «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή ("Ελ Γκρέκο") είναι μία ιστορική ταινία που διαδραματίζεται στις αρχές του 19ου αιώνα και αναφέρεται στην αληθινή ιστορία του μεγαλύτερου Έλληνα πολιτικού και πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια, μετά την απελευθέρωσή της από τους Οθωμανούς. Υπερασπίζεται με σθένος, καλοσύνη και αξιοπρέπεια την ελευθερία του κάθε ανθρώπου, θυσιάζοντας ακόμη και τον μεγάλο έρωτα της ζωής του, και δεν διστάζει να συγκρουστεί με τις δυνάμεις του κακού, θυσιάζοντας πλούτη, δόξα και διεθνή αναγνώριση. Όταν η Ελλάδα αποκτά την ελευθερία της, ο Καποδίστριας καλείται να αναλάβει πρώτος Κυβερνήτης. Παρότι διαισθάνεται ότι θα δολοφονηθεί, αποδέχεται αγόγγυστα την μοίρα του και θυσιάζεται, υπηρετώντας με πίστη και αφοσίωση την πατρίδα του. Αυτή η θυσία τον οδηγεί στην αληθινή ελευθερία. Βιογραφικό δράμα Ελληνικής παραγωγής 2025. Διάρκεια: 128 λεπτά. Ημερομηνία κυκλοφορίας: 25/12/2025 Διανομή από την Tanweer. Σκηνοθεσία: Γιάννης Σμαραγδής. Παίζουν οι ηθοποιοί Αντώνης Μυριαγκός ως Ιωάννης Καποδίστριας, Finbar Lynch, Τάσος Χαλκιάς, Μάξιμος Μουμούρης, Νικορέστης Χανιωτάκης, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Παύλος Κοντογιαννίδης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Μαίρη Βιδάλη, Πάνος Σκουρολιάκος, κ.α. Το φιλμ έχει φτάσει έως & την 1η Φεβρουαρίου 2026, τα 739.060 εισιτήρια πανελλαδικά.

Αίθουσα 6 στις 16.00 το σαββατοκύριακο (μεταγλωττισμένο), Αίθουσα 5 στις 18.00 καθημερινά εκτός Τετάρτης (μεταγλωττισμένο), Αίθουσα 1 στις 18.00 μόνο την Τετάρτη 11/2 (μεταγλωττισμένο) "Ζωούπολη 2" Οι τετράποδοι animated ήρωες μετά την 1η ιδιαίτερα επιτυχημένη ταινία του 2016 που είχε ξεπεράσει το 1 δις δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις, επέστρεψαν σε νέες περιπέτειες. Οι ντετέκτιβ Τζούντι Χοπς και Νικ Γουάιλντ βρίσκονται στα ίχνη ενός μυστηριώδους ερπετού που φτάνει στη Ζωούπολη και φέρνει τα πάνω κάτω στη μητρόπολη των ζώων. Για να λύσουν την υπόθεση, η Τζούντι και ο Νικ πρέπει να πάνε μυστικά σε απροσδόκητα νέα μέρη της πόλης, όπου η συνεργασία τους δοκιμάζεται όσο ποτέ άλλοτε. Σκηνοθεσία: Jared Bush (συν-σκηνοθέτης/συν-σεναριογράφος του animation «Ζωούπολη»), και Byron Howard (σκηνοθέτης των «Ζωούπολη» και «Ενκάντο: Ένας Κόσμος Μαγικός»). Σενάριο: Jared Bush Παραγωγή: Yvett Merino. Διάρκεια: 108 λεπτά. Διανομή από την Feelgood. Το "Zootopia 2" έχει σαρώσει στο εξωτερικό, έχοντας φτάσει το 1 δις, 777,954 εκατ. δολάρια σε εισπράξεις. Στη χώρα μας η «Zωούπουλη 2» σε 10 εβδομάδες προβολής έχει φτάσει τα 275.000 εισιτήρια πανελλαδικά. Το φιλμ προτάθηκε για το βραβείο Βafta καλύτερης Παιδικής & Οικογενειακής Ταινίας καθώς και για το Όσκαρ καλύτερης Ταινίας Animation.

Αίθουσα 5 στις 15.50 το σαββατροκύριακο (μεταγλωττισμένο) "Ο Σούπερ Τσάρλι" Ο δεκάχρονος Βίλλυ ονειρεύεται να πολεμήσει την εγκληματικότητα στο πλευρό του αστυνομικού πατέρα του. Όλα όμως αλλάζουν όταν γεννιέται ο μικρός του αδερφός Τσάρλι — ένα μωρό με πραγματικές υπερδυνάμεις! Καθώς ο Βίλλυ προσπαθεί να διαχειριστεί το χάος που προκαλεί ο Σούπερ Τσάλρι, μαθαίνει πως το να είσαι μεγάλος αδελφός είναι η πιο δύσκολη — και η πιο ηρωική — αποστολή απ’ όλες. Διανομή από τη NEO Films. Διάρκεια: 82 λεπτά. Σκηνοθεσία και σενάριο: Γιον Χόλμπεργκ. Χώρες παραγωγής: Σουηδία, Δανία.

Αίθουσα 4 στις 16.10 το σαββατοκύριακο (μεταγλωττισμένο) "Νorth: An Epic Journey of Friendship-Οι Φύλακες του Χιονιού" Ένα ταξίδι κινουμένων σχεδίων από την Νορβηγία στον κόσμο του Δανού παραμυθά Χανς Κρίστιαν Άντερσεν. Σε αυτή την κινηματογραφική διασκευή του κλασικού παραμυθιού "Η Βασίλισσα του Χιονιού", η νεαρή Γκέρντα ξεκινάει ένα ταξίδι προς το άγνωστο, ψάχνοντας τον φίλο της, Κάι, ο οποίος εξαφανίστηκε μυστηριωδώς. Πιο αναλυτικά η μικρή Γκέρντα και ο αγαπημένος της φίλος, Κάι, μένουν σε διπλανά σπίτια. Όταν ο Κάι βρίσκει στο εργαστήριο του μπαμπά του το τέλειο δώρο, ένα ολοκαίνουριο, γυαλιστερό πράσινο έλκηθρο, η χαρά του είναι τόσο μεγάλη που δεν μπορεί να περιμένει. Αποφασίζει να κάνει μια βόλτα κρυφά, δένοντας το έλκηθρό του πίσω από μια εντυπωσιακή, γαλάζια άμαξα που περνάει τυχαία, για να τσουλήσει γρήγορα στο χιόνι. Αυτό που ξεκίνησε όμως σαν παιχνίδι, σύντομα θα γίνει μια μεγάλη περιπέτεια, μια και η άμαξα, που ανήκει στην μυστηριώδη Βασίλισσα του Χιονιού, θα παρασύρει τον μικρό Κάι στο παγωμένο Βασίλειο του Βορρά και στα σκοτεινά σχέδιά της. Σκηνοθεσία: Bente Lohne. Ακούγονται οι ηθοποιοί: Mads Mikkelsen, Reyna Amaya. Χρονολογία Παραγωγής: 2025.

Αίθουσα 2 στις 16.20 το σαββατοκύριακο (μεταγλωττισμένο) "Ρούφους: Ο Θαλάσσιος Δράκος που δεν ήξερε Κολύμπι-Rufus" Στην καρδιά του ωκεανού, μια κοινότητα θαλάσσιων δράκων ζει σε ένα μυστικό νησί, προστατευμένο από τον μαγικό καπνό του θείου Λούντβιγκ. Ανάμεσά τους είναι ο νεαρός Ρούφους που δεν ξέρει να κολυμπάει, γι’ αυτό προτιμά να περνάει χρόνο μόνος του. Μετά από μ ία καταστροφή, ο θείος Λούντβιγκ χάνει τις δυνάμεις του και δεν μπορεί πια να προστατεύσει το νησί. Είναι η ώρα ο Ρούφους να αναλάβει δράση και να σώσει την οικογένειά του. Αλλά θα μπορέσει να ξεπεράσει τον βαθύτερο φόβο του. Διανομή από Tanweer. Διάρκεια: 80 λεπτά. Νορβηγικό animation φιλμ σε σκηνοθεσία: Endre Skandfer.

Αίθουσα 1 στις 19.15 από Παρασκευή έως και Τρίτη 10/2 "Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή; Πρώτο Μέρος" Μαύρη κωμωδία Ελληνικής παραγωγής 2025 σε σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Ρήγα. Παίζουν οι ηθοποιοί: Βασιλική Ανδρίτσου, Παναγιώτα Βλαντή, Μαρία Λεκάκη, Λένα Ουζουνίδου, Λάζαρος Γεωργακόπουλος. Τέσσερις γυναίκες, από διαφορετικούς κόσμους, ξανασυναντιούνται μετά από χρόνια σιωπής για να εκπληρώσουν την υπόσχεση που έδωσαν στην παιδική τους ηλικία: να πάρουν εκδίκηση από τον Γεράσιμο Μαντά, τον νεαρό διευθυντή που τις κακοποιούσε στο ορφανοτροφείο όπου μεγάλωσαν. Ωστόσο, τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως τα είχαν σχεδιάσει. Αντί για ένα καλά οργανωμένο σχέδιο εκδίκησης, η κατάσταση ξεφεύγει από τον έλεγχό τους, με τις γυναίκες να μπλέκονται σε κωμικοτραγικές καταστάσεις, γεμάτες αποτυχημένες προσπάθειες και απρόβλεπτα γεγονότα. Με μια σκοτεινή, αλλά ταυτόχρονα κωμική ματιά, η ταινία αγγίζει βαθιά ανθρώπινα τραύματα, ενώ η εκδίκηση των ηρωίδων γίνεται το επίκεντρο μιας μαύρης κωμωδίας. Σενάριο- Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Ρήγας Παραγωγός: Παντελής Καλατζής Διανομή: GD PLUS. Διάρκεια: 132 λεπτά. Η ταινία έχει κόψει πανελλαδικά έως 1/2/2026, 74.972 εισιτήρια.

Αίθουσα 1 στις 17.15 μόνο Παρασκευή & σαββατοκύριακο (μεταγλωττισμένο) "Ο Χόπερ και το Μυστικό της Μαρμότας-Chickenhare and the Secret of the Groundhog" Μία Γαλλοβελγική παραγωγή του πολυβραβευμένου animation στούντιο nWave ("Οι Αχώριστοι", "Το Σκυλάκι της Βασίλισσας", "Η οικογένεια του Μεγαλοπατούσα"), με επίσημη συμμετοχή στο Annecy International Animation Film Festival, στη Γαλλία και πάνω από ένα εκατομμύριο εισιτήρια κομμένα στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τον μύθο, μια μυστηριώδης μαρμότα, κρυμμένη βαθιά μέσα σε ένα μυστικό βουνό, έχει τη δύναμη να γυρίζει τον χρόνο πίσω. Όταν ο Χόπερ ανακαλύπτει ότι αυτό το μυθικό πλάσμα ίσως είναι η μόνη ελπίδα για να σωθεί το είδος του, ο ατρόμητος εξερευνητής αποφασίζει να ρισκάρει τα πάντα για να βρει την αρχαία δύναμη! Διάρκεια: 88 λεπτά. Διανομή από την The Film Group. Σκηνοθεσία Benjamin Mousquet και σενάριο των Dave Collard και Chris Grine. Η ταινία έχει κόψει έως τώρα πανελλαδικά, 7.000 εισιτήρια.