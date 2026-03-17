Προβολές Σινέ Πάνθεον: Το πρόγραμμα από 19 έως 25/3/2026

Στο σινέ Πάνθεον (2η αίθουσα) στη Δημ. Γούναρη και Κανακάρη στην Πάτρα, θα προβάλλεται από την Πέμπτη 19/3 έως την Τετάρτη 25/3 με ώρα έναρξης 19:30 και 21:30 (την Δευτέτα 23/3 μόνο 21:30 και την Τρίτη 24/3 μόνο 19:00) η Ελληνικής παραγωγής κοινωνική ταινία «Τελευταία Κλήση».

Καταλληλότητα: Κ15

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 19/3/2026

Σκηνοθεσία: Sherif Francis.

Παίζουν οι ηθοποιοί: Ορφέας Αυγουστίδης, Μαρία Ναυπλιώτου, Γιώργος Μπένος, Δημήτρης Λάλος, Ρένια Λουιζίδου, Νίκος Ψαρράς, Ερρίκος Λίτσης, Καλλιόπη Χάσκα, Γιάννης Καράμπαμπας, Βασίλης Ρίσβας, Πολύδωρος Βογιατζής, Θοδωρής Σκυφτούλης, Ράσμη Τσόπελα.

Σενάριο: Sherif Francis & Κατερίνα Μπέη

Το σενάριο είναι βασισμένο σε αληθινή ιστορία που συγκλόνισε το πανελλήνιο.

Παραμονή Πρωτοχρονιάς του 2000. Μια κλοπή όπλων από ένα στρατόπεδο. Ένας γνωστός εγκληματίας κρατάει όμηρο μια οικογένεια στο Παγκράτι και απειλεί να την ανατινάξει αν δεν εμφανιστεί ζωντανά στην τηλεόραση. Ένα τηλεοπτικό κανάλι σε αναβρασμό και την αστυνομία να κοιτάζει έναν δραπέτη να την εκθέτει για πολλοστή φορά. Όλοι τους νήματα σε έναν ιστό που κάποιοι υφαίνουν στο παρασκήνιο. Μια ταινία μυθοπλασίας εμπνευσμένη από διαφορετικά πραγματικά περιστατικά.

Η "Τελευταία Κλήση", όπως διαβάσαμε στο Αθηνόραμα, είναι το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Σέριφ Φράνσις, ο οποίος υπογράφει και το σενάριο μαζί με την Κατερίνα Μπέη ("Υπάρχω", "Ευτυχία"). Η πλοκή της βασίζεται σε μια υπόθεση που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο, σχεδόν 3 δεκαετίες πριν.

Το ημερολόγιο έγραφε 23 Σεπτεμβρίου 1998, όταν ένας άντρας, ο Σορίν Ματέι τηλεφώνησε στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ, ενημερώνοντας ότι σε ένα διαμέρισμα επί της οδού Νιόβης 4, στα Πατήσια, κρατάει 4 ομήρους. Στην Ελλάδα των ‘00s θεωρήθηκε τηλεοπτικά ορθό η είδηση αυτή να μεταφερθεί από το ακουστικό ενός γραφείου ζωντανά στο τηλεοπτικό γυαλί, όπως και έγινε. Άλλωστε, όπως αναφέρει το Αθηνόραμα, το όλο θέμα "είχε (πιθανό) αίμα και έναν κακοποιό ρουμανικής καταγωγής, με το ξενοφοβικό κλίμα να δίνει και να παίρνει την περίοδο εκείνη. Επιπλέον, ο Ματέι κρατούσε & μια απασφαλισμένη χειροβομβίδα".

Διάρκεια: 91 λεπτά.

Διανομή από την Tanweer.

*Στη 2η αίθουσα του Πάνθεον την Δευτέρα 23/3 στις 19.00 & την Τρίτη 24/3 στις 21.30 θα προβληθεί από την Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας η ταινία του Άλφρεντ Χίτσκοκ, "Νύχτα Αγωνίας", ένα νουάρ μυστηρίου Αμερικανικής παραγωγής 1945 με πρωταγωνιστές τους Γκρέγκορι Πεκ και Ίνγκριντ Μπέργκμαν. Η ταινία είχε βγει σε επανέκδοση το περασμένο καλοκαίρι.