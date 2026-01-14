Πρόγραμμα Options Cinemas: Από 15 έως 21/1/2026

Στις νέες ταινίες της εβδομάδας το "Marty Supreme" του Τζος Σάφντι με τον Τίμοθι Σαλαμέ και το "28 Χρόνια Μετά: Ο Ναός των Οστών" με τον Ρέιφ Φάινς

Στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε, στην Πάτρα, τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα από την Πέμπτη 15 έως και την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026, το πρόγραμμα προβολών έχει ως εξής: Αίθουσα 6 στις 20.20 και στις 22.40 καθημερινά "28 Χρόνια Μετά: Ο Ναός των Οστών-28 Years Later: The Bone Temple" Ο δυστοπικός κόσμος που δημιούργησαν ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης, Danny Boyle και ο σεναριογράφος Alex Garland στην ταινία «28 Χρόνια Μετά» όχι μόνο διευρύνεται, αλλά ανατρέπεται στην ταινία «Ο Ναός των Οστών» σε σκηνοθεσία της Αφροαμερικανίδας δημιουργού Nia DaCosta. Σε συνέχεια της επικής ιστορίας, η διαφωτιστική σχέση του δρ. Kelson (Ralph Fiennes) με έναν μολυσμένο μπορεί να επιφέρει τρομακτικές συνέπειες που απειλούν να αλλάξουν τον κόσμο, ενώ η συνάντηση του Spike (Alfie Williams) με τον Jimmy Crystal (Jack O'Connell) μετατρέπεται σε έναν εφιάλτη από τον οποίο δεν μπορεί να ξεφύγει. Στον κόσμο του Ναού των Οστών η μεγαλύτερη απειλή δεν είναι οι μολυσμένοι, αλλά η απανθρωπιά όσων επέζησαν. Σκηνοθεσία: Nia DaCosta Σενάριο: Alex Garland Πρωταγωνιστούν: Ralph Fiennes, Jack O'Connell, Alfie Williams, Erin Kellyman, Chi Lewis-Parry. Διανομή από Feelgood. Διάρκεια: 109 λεπτά. Η ταινία βγαίνει στη χώρα μας ταυτόχρονα με την πρεμιέρα της σε ΗΠΑ και Μ. Βρετανία.

Αίθουσα 3 στις 19.00 και στις 22.30 καθημερινά "Marty Supreme" Λίγους μήνες μετά τον αδερφό του (Μπένι Σάφντι-Benny Safdie και "The Smashing Machine: Η Καρδιά ενός Μαχητή" με τον Ντουέιν Τζόνσον), κάνει πρεμιέρα στις Ελληνικές αίθουσες η σόλο σκηνοθετική προσπάθεια του Τζος Σάφντι, η ταινία "Marty Supreme" που ήδη διακρίθηκε στην φετινή απονομή των Χρυσών Σφαιρών καθώς ο 30χρονος πρωταγωνιστής Τίμοθι Σαλαμέ κέρδισε την Golden Globe καλύτερου α' ανδρικού ρόλου στην κατηγορία κωμωδία/μιούζικαλ, υπερισχύοντας μάλιστα του συνυποψηφίου του Λεονάρντο Ντι Κάπριο. Ο Μάρτι Μάουζερ (Τίμοθι Σαλαμέ) εργάζεται ως πωλητής στο μαγαζί παπουτσιών του θείου του, αλλά είναι πεπεισμένος πως έχει αυτό το "κάτι" που θα τον ξεχωρίσει ως τον καλύτερο παίκτη του πινγκ πονγκ στον κόσμο. Μία σειρά από χρέη, οι προκλήσεις του αθλήματος και μία θυελλώδης ερωτική σχέση μπαίνουν εμπόδιο στο δρόμο του προς τη δόξα. Δίπλα στον Σαλαμέ παίζουν και οι Γκουίνεθ Πάλτροου και Οντέσα Αζιόν, αλλά και ο ράπερ Tyler, the Creator. Ο Safdie και ο συν-σεναριογράφος Ronald Bronstein χτίζουν έναν κόσμο όπου οι ονειροπόλοι, οι παραμερισμένοι και οι «πιγκπογκάδες των υπόγειων αιθουσών» γίνονται οι μεγάλοι ήρωες — ένα σύμπαν βασισμένο στην αυθεντική υποκουλτούρα του πινγκ πονγκ στη Νέα Υόρκη των ’50s. Διάρκεια: 149 λεπτά. Διανομή: Σπέντζος Φιλμ. Οι έως τώρα εισπράξεις της ταινίας στο εξωτερικό είναι 80 εκατ. δολάρια.

Aίθουσα 7 στις 16.00 μόνο το σαββατοκύριακο, και στις 18.00 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "Ρούφους: Ο Θαλάσσιος Δράκος που δεν ήξερε Κολύμπι-Rufus" Στην καρδιά του ωκεανού, μια κοινότητα θαλάσσιων δράκων ζει σε ένα μυστικό νησί, προστατευμένο από τον μαγικό καπνό του θείου Λούντβιγκ. Ανάμεσά τους είναι ο νεαρός Ρούφους που δεν ξέρει να κολυμπάει, γι’ αυτό προτιμά να περνάει χρόνο μόνος του. Μετά από μ ία καταστροφή, ο θείος Λούντβιγκ χάνει τις δυνάμεις του και δεν μπορεί πια να προστατεύσει το νησί. Είναι η ώρα ο Ρούφους να αναλάβει δράση και να σώσει την οικογένειά του. Αλλά θα μπορέσει να ξεπεράσει τον βαθύτερο φόβο του. Διανομή από Tanweer. Διάρκεια: 80 λεπτά. Νορβηγικό animation φιλμ σε σκηνοθεσία: Endre Skandfer.

Αίθουσα 1 στις 16.30 το σαββατοκύριακο, και στις 19.15 και 22.00 καθημερινά Αίθουσα 7 στις 20.10 καθημερινά "Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή; Πρώτο Μέρος" Μαύρη κωμωδία Ελληνικής παραγωγής 2025 σε σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Ρήγα. Παίζουν οι ηθοποιοί: Βασιλική Ανδρίτσου, Παναγιώτα Βλαντή, Μαρία Λεκάκη, Λένα Ουζουνίδου, Λάζαρος Γεωργακόπουλος. Τέσσερις γυναίκες, από διαφορετικούς κόσμους, ξανασυναντιούνται μετά από χρόνια σιωπής για να εκπληρώσουν την υπόσχεση που έδωσαν στην παιδική τους ηλικία: να πάρουν εκδίκηση από τον Γεράσιμο Μαντά, τον νεαρό διευθυντή που τις κακοποιούσε στο ορφανοτροφείο όπου μεγάλωσαν. Ωστόσο, τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως τα είχαν σχεδιάσει. Αντί για ένα καλά οργανωμένο σχέδιο εκδίκησης, η κατάσταση ξεφεύγει από τον έλεγχό τους, με τις γυναίκες να μπλέκονται σε κωμικοτραγικές καταστάσεις, γεμάτες αποτυχημένες προσπάθειες και απρόβλεπτα γεγονότα. Με μια σκοτεινή, αλλά ταυτόχρονα κωμική ματιά, η ταινία αγγίζει βαθιά ανθρώπινα τραύματα, ενώ η εκδίκηση των ηρωίδων γίνεται το επίκεντρο μιας μαύρης κωμωδίας. Σενάριο- Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Ρήγας Παραγωγός: Παντελής Καλατζής Διανομή: GD PLUS. Διάρκεια: 132 λεπτά. Η ταινία στο ξεκίνημα προβολής της έκοψε σε 69 αίθουσες πανελλαδικά, 23.263 εισιτήρια.

Αίθουσα 2 στις 19.30 και στις 22.10 καθημερινά, Αίθουσα 4 στις 18.20 και στις 21.00 καθημερινά "Καποδίστριας" Η ταινία «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή ("Ελ Γκρέκο") είναι μία ιστορική ταινία που διαδραματίζεται στις αρχές του 19ου αιώνα και αναφέρεται στην αληθινή ιστορία του μεγαλύτερου Έλληνα πολιτικού και πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια, μετά την απελευθέρωσή της από τους Οθωμανούς. Υπερασπίζεται με σθένος, καλοσύνη και αξιοπρέπεια την ελευθερία του κάθε ανθρώπου, θυσιάζοντας ακόμη και τον μεγάλο έρωτα της ζωής του, και δεν διστάζει να συγκρουστεί με τις δυνάμεις του κακού, θυσιάζοντας πλούτη, δόξα και διεθνή αναγνώριση. Όταν η Ελλάδα αποκτά την ελευθερία της, ο Καποδίστριας καλείται να αναλάβει πρώτος Κυβερνήτης. Παρότι διαισθάνεται ότι θα δολοφονηθεί, αποδέχεται αγόγγυστα την μοίρα του και θυσιάζεται, υπηρετώντας με πίστη και αφοσίωση την πατρίδα του. Αυτή η θυσία τον οδηγεί στην αληθινή ελευθερία. Βιογραφικό δράμα Ελληνικής παραγωγής 2025. Διάρκεια: 128 λεπτά. Ημερομηνία κυκλοφορίας: 25/12/2025 Διανομή από την Tanweer. Σκηνοθεσία: Γιάννης Σμαραγδής. Παίζουν οι ηθοποιοί Αντώνης Μυριαγκός ως Ιωάννης Καποδίστριας, Finbar Lynch, Τάσος Χαλκιάς, Μάξιμος Μουμούρης, Νικορέστης Χανιωτάκης, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Παύλος Κοντογιαννίδης, κ.α. Το φιλμ συνεχίζει να σαρώνει στο box office έχοντας κόψει έως & τις 11/1/2026, 564.309 εισιτήρια πανελλαδικά.

Aίθουσα 8 στις 18.50, στις 21.00 και στις 23.10 καθημερινά "Greenland 2: Migration" Τα επιζώντα μέλη της οικογένειας Γκάριτι πρέπει να αφήσουν την ασφάλεια του καταφυγίου τους στη Γροιλανδία και να ξεκινήσουν ένα επικίνδυνο ταξίδι προς την ερειπωμένη πια Ευρώπη για να βρουν ένα νέο σπίτι. Ο Σκωτσέζος σταρ Τζέραρντ Μπάτλερ ("300", "Η Ληστεία του Αιώνα") και η υποψήφια για Emmy Μορένα Μπακαρίν-Morena Baccarin ("Homeland", "Deadpool") επιστρέφουν στο post-apocalyptic σίκουελ του "Greenland: Το Τελευταίο Καταφύγιο". Σκηνοθεσία: Ric Roman Waugh. Παίζει και ο νεαρός Άγγλος ηθοποιός Roman Griffin Davis. Διάρκεια: 98 λεπτά. Διανομή από την Τhe Film Group. Η ταινία ξεκίνησε στο εξωτερικό με εισπράξεις 10,1 εκατ. δολαρίων ενώ στη χώρα μας το "Greenland 2: Migration" έκοψε σε 51 αίθουσες πανελλαδικά, 10.404 εισιτήρια.

Αίθουσα 7 στις 22.50 καθημερινά "Η Αγγελία-Τhe Housemaid" Κοινωνικό θρίλερ με πρωταγωνίστριες την 28χρονη νέα σταρ Σίντνεϊ Σουίνι και την 40χρονη Αμάντα Σέιφριντ, βασισμένο στο best-seller βιβλίο της Freida McFadden., το οποίο κυκλοφορεί και στα ελληνικά από τις Εκδόσεις Διόπτρα. Από τον σκηνοθέτη Πολ Φιγκ-Paul Feig, η ταινία βυθίζει το κοινό σε έναν διεστραμμένο κόσμο όπου η τελειότητα είναι μια ψευδαίσθηση και τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται, όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου. Προσπαθώντας να ξεφύγει από το παρελθόν της, η Μίλι (Σουίνι) δέχεται μια δουλειά ως οικιακή βοηθός για τους πλούσιους Νίνα (Σέιφριντ) και Άντριου Γουίντσεστερ (στο ρόλο ο 35χρονος Αμερικανός ηθοποιός Μπράντον Σκλέναρ που τον είδαμε στο φιλμ "It Ends with Us"). Αλλά αυτό που ξεκινά ως μια ονειρεμένη δουλειά γρήγορα ξετυλίγεται σε κάτι πολύ πιο επικίνδυνο – ένα σέξι, σαγηνευτικό παιχνίδι μυστικών, σκανδάλων και εξουσίας. Βασισμένο στο παγκόσμιο μπεστ σέλερ της Φρίντα ΜακΦάντεν. Στην ταινία παίζει και ο 35χρονος σέξι Ιταλός ηθοποιός Μικέλε Μορόνε. Διανομή από την Σπέντζος Φιλμ. Διάρκεια: 131 λεπτά. Το φιλμ έχει κόψει στη χώρα μας έως και 11/1/2026, πάνω από 34.000 εισιτήρια πανελλαδικά. Στο εξωτερικό οι εισπράξεις του "The Housemaid" ανέρχονται μέχρι στιγμής στα 146 εκατ. δολάρια.

Αίθουσα 6 στις 16.00 το σαββατοκύριακο, και στις 18.10 καθημερινά "Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων" Μία συγκινητική ελληνική κινηματογραφική εκδοχή του αριστουργήματος του Καρόλου Ντίκενς σε σκηνοθεσία του Χρήστου Κανάκη και σενάριο του Λώρη Λοϊζίδη που μάς ταξιδεύει στα ορεινά χωριά της Ηπείρου με ένα εντυπωσιακό καστ Ελλήνων ηθοποιών (Γιάννης Μπέζος, Ορέστης Χαλκιάς, Γιούλικα Σκαφιδά, Κωνσταντίνος Δανίκας, Τάσος Παλαντζίδης, Κώστας Κορωναίος, Δημήτρης Καπετανάκος, Αμαλία Καβάλη, Τάσος Κωστής). Το φιλμ ζωντανεύει την οικουμενική ιστορία για το εγκάρδιο νόημα των Χριστουγέννων. Διανομή: Feelgood. Διάρκεια: 96 λεπτά. Η καλογυρισμένη Ελληνοκυπριακή ταινία έχει αγαπηθεί από το κοινό και έχει φτάσει έως & τις 11/1/2026, τα 462.023 εισιτήρια πανελλαδικά σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα στο flix.gr.

Αίθουσα 5 στις 20.45 καθημερινά (3d) "Avatar: Φωτιά και Στάχτη-Fire and Ash" Ο θρυλικός Kαναδός σκηνοθέτης Τζέιμς Κάμερον, βραβευμένος με Όσκαρ για τον πολύκροτο "Τιτανικό" το 1998, μάς οδηγεί πίσω στον συναρπαστικό κόσμο της Πανδώρας. Με τον πόλεμο να συνεχίζεται και τον χαμό του γιού τους να τους στοιχειώνει, ο Τζέικ Σάλι και η Νεϊτίρι αντιμετωπίζουν μία νέα απειλή: μία εχθρική φυλή Νάβι με επικεφαλής την αιμοδιψή Βαράνγκ. Η οικογένεια του Τζέικ θα πρέπει να παλέψει για να επιβιώσει, αλλά και να εξασφαλίσει το μέλλον της Πανδώρας. Πρόκειται για πανάκριβη υπερπαραγωγή, την 3η ταινία "Αvatar" που βγήκε στη χώρα μας ταυτόχρονα με την πρεμιέρα της στις ΗΠΑ. Το φιλμ ήταν υποψήφιο για 2 Χρυσές Σφαίρες, για Καλύτερη Επίδοση στο Box Office-Cinematic and Box Office Achievement (έχασε από το "Sinners"), και καλύτερου τραγουδιού (Dream As One) της Miley Cyrus. Διάρκεια: 195 λεπτά. Διανομή από την Feelgood. Η ταινία έχει φτάσει έως τώρα σε εισπράξεις τo 1 δις, 233 εκατ. δολάρια παγκοσμίως. Στη χώρα μας το «Avatar: Φωτιά και Στάχτη» έως & τις 11/1/2026, είχε κόψει 182.303 εισιτήρια πανελλαδικά.

Αίθουσα 5 στις 16.10 το σαββατοκύριακο και στις 18.30 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "Ζωούπολη 2" Οι τετράποδοι animated ήρωες μετά την 1η ιδιαίτερα επιτυχημένη ταινία του 2016 που είχε ξεπεράσει το 1 δις δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις, επέστρεψαν σε νέες περιπέτειες. Οι ντετέκτιβ Τζούντι Χοπς και Νικ Γουάιλντ βρίσκονται στα ίχνη ενός μυστηριώδους ερπετού που φτάνει στη Ζωούπολη και φέρνει τα πάνω κάτω στη μητρόπολη των ζώων. Για να λύσουν την υπόθεση, η Τζούντι και ο Νικ πρέπει να πάνε μυστικά σε απροσδόκητα νέα μέρη της πόλης, όπου η συνεργασία τους δοκιμάζεται όσο ποτέ άλλοτε. Σκηνοθεσία: Jared Bush (συν-σκηνοθέτης/συν-σεναριογράφος του animation «Ζωούπολη»), και Byron Howard (σκηνοθέτης των «Ζωούπολη» και «Ενκάντο: Ένας Κόσμος Μαγικός»). Σενάριο: Jared Bush Παραγωγή: Yvett Merino. Διάρκεια: 108 λεπτά. Διανομή από την Feelgood. Το "Zootopia 2" έχει σαρώσει στο εξωτερικό, έχοντας φτάσει το 1 δις, 656 εκατ. δολάρια σε εισπράξεις. Στη χώρα μας έως τις 11 Ιανουαρίου 2026 η "Ζωούπολη 2" είχε κόψει 242.140 εισιτήρια. Η ταινία "Zootopia 2" είχε υποψηφιότητα στις Χρυσές Σφαίρες στην κατηγορία Καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων αλλά έχασε από το "KPop Demon Hunters"!

Αίθουσα 4 στις 16.20 το σαββατοκύριακο (μεταγλωττισμένο) "Μπομπ Σφουγγαράκης: Η Αναζήτηση του Τετραγωνοπαντελονή-The SpongeBob Movie: Search for SquarePants" Παιδική ανιμέισον ταινία Αμερικανικής παραγωγής 2025 σε σκηνοθεσία Derek Drymon & σενάριο των Pam Brady, Marc Ceccarelli, Stephen Hillenburg, Kaz, Matt Lieberman, βασισμένη στην τηλεοπτική σειρά SpongeBob SquarePants, που δημιουργήθηκε από τον Stephen Hillenburg. Ο αγαπημένος τηλεοπτικός χαρακτήρας επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη. Απελπισμένος να δείξει πόσο σημαντικός είναι, ο Μπομπ Σφουγγαράκης πρέπει να αποδείξει την αξία του στον κύριο Καβούρη, ακολουθώντας τον Ιπτάμενο Ολλανδό σε μια πειρατική περιπέτεια που τον μεταφέρει στα βαθύτερα βάθη της βαθιάς θάλασσας, εκεί που κανένα Σφουγγάρι δεν έχει πάει ποτέ! Η ταινία έκανε την πρεμιέρα της στο AFI Film Festival στις 26/10/2025 ενώ ακολούθησε η επίσημη πρεμιέρα της στη Ν. Υόρκη, στις 17/12. Βγήκε από την Paramount Pictures στις ΗΠΑ στις 19/12 και έχει λάβει θετικές κριτικές ενώ οι εισπράξεις στο box office παγκοσμίως έχουν φτάσει τα 132,5 εκατ. δολάρια. Στην αγγλόφωνη κόπια ακούγονται οι: Tom Kenny, Clancy Brown, Rodger Bumpass, Bill Fagerbakke, Carolyn Lawrence, George Lopez, Isis "Ice Spice" Gaston, Μπράιαν Ντόιλ-Μάρεϊ, Arturo Castro, Sherry Cola, Regina Hall, Mark Hamill, κ.α. Διάρκεια: 96 λεπτά. Διανομή από Feelgood.

Αίθουσα 8 στις 16.40 το σαββατοκύριακο (μεταγλωττισμένο) "Ο Βασιλιάς των Βασιλιάδων: Μια Ιστορία από τον Κάρολο Ντίκενς - The King of Kings" Η ταινία ακολουθεί την ιστορία του Καρόλου Ντίκενς, ο οποίος μαγεύει τον γιο του, Γουόλτερ, καθώς αφηγείται την πιο σπουδαία ιστορία που ειπώθηκε ποτέ – την ιστορία του Ιησού Χριστού. Αυτό που ξεκινά ως ένα παραμύθι για καληνύχτα, μετατρέπεται σε ένα ταξίδι που του αλλάζει τη ζωή. Μέσα από τη ζωντανή του φαντασία, o Γουόλτερ περπατά δίπλα στον Ιησού, μαθαίνοντας την πορεία του. H ταινία μάς προσκαλεί να ανακαλύψουμε ξανά τη διαχρονική δύναμη της ελπίδας, της αγάπης και της λύτρωσης – μέσα από τα μάτια ενός παιδιού. Εμπνευσμένη από τον Κάρολο Ντίκενς, παρουσιάζει τη ζωή του Ιησού Χριστού μέσα από ένα εντυπωσιακό animation με συγκλονιστική μουσική, που θα συγκινήσει ανθρώπους κάθε ηλικίας και αποτελεί την τέλεια οικογενειακή ταινία για φέτος τα Χριστούγεννα. Διάρκεια: 103 λεπτά. Χώρα παραγωγής: ΗΠΑ/Νότια Κορέα Διανομή: The Film Group. H ταινία έχει σημειώσει μεγάλη εμπορική επιτυχία παγκοσμίως με εισπράξεις 80 εκατομμυρίων δολαρίων. Στην Αμερική, η ταινία κυκλοφόρησε με ένα εντυπωσιακό καστ ηθοποιών που δάνεισε τις φωνές τους, το οποίο περιλαμβάνει τους Πιρς Μπρόσναν, Όσκαρ Άιζακ, Κένεθ Μπράνα, Μαρκ Χάμιλ και Ούμα Θέρμαν. Σκηνοθεσία: Σεόνγκ-χο Γιανγκ.