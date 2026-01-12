Από την Πέμπτη 15/1/2026 στις Ελληνικές αίθουσες το "28 Χρόνια Μετά: Ο Ναός των Οστών"

Το φιλμ τρόμου επιστημονικής φαντασίας "28 Χρόνια Μετά: Ο Ναός των Οστών-28 Years Later: The Bone Temple" βγαίνει την Πέμπτη 15-1-2026 στις Ελληνικές αίθουσες σε διανομή από την Feelgood, ταυτόχρονα με την πρεμιέρα του στις αίθουσες του Ηνωμένου Βασιλείου & των ΗΠΑ.

Η ταινία σε σκηνοθεσία της 36χρονης Αφροαμερικανίδας Νία ΝταΚόστα, η οποία το 2023 σκηνοθέτησε την ταινία "The Marvels", δεν είναι απλά μια συνέχεια· είναι μια ανατροπή όλων όσων γνωρίζαμε για αυτόν τον δυστοπικό κόσμο, όπως διαβάσαμε.

Για την ακρίβεια το "28 Years Later: The Bone Temple" που από την Πέμπτη 15/1 θα παίζεται & στην Πάτρα στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε, γυρίστηκε αμέως μετά το "28 Years Later-28 Χρόνια Μετά" του Ντάνι Μπόιλ που βγήκε τον Ιούνιο του 2025 στις αίθουσες με εισπράξεις 152 εκατ. δολαρίων παγκοσμίως, και αποτελεί το 4ο συνολικά φιλμ του σινέ-franchise "28 Days Later".

Πρωταγωνιστούν ο 63χρονος Βρετανός σταρ Ralph Fiennes (Η Λίστα του Σίντλερ, Κουίζ Σώου), και οι Jack O'Connell, Alfie Williams, Erin Kellyman και Chi Lewis-Parry.

Στη νέα αυτή ταινία με διάρκεια 109 λεπτά, η απειλή δεν είναι πια οι μολυσμένοι. Ενώ το 1ο κεφάλαιο μας έδειξε την τρομακτική εξάπλωση του ιού της οργής, "Ο Ναός των Οστών" αποκαλύπτει κάτι πολύ πιο ανατριχιαστικό που δεν είναι άλλο από την απανθρωπιά όσων επέζησαν. Η σκηνοθέτις Νία ΝταΚόστα που με το θρίλερ "Little Woods" βραβεύτηκε το 2018 στο Tribeca Film Festival, μετατοπίζει το βάρος από τα τέρατα στους ανθρώπους που έγιναν τέρατα για να επιβιώσουν. Η σχέση του δρα Κέλσον με έναν μολυσμένο και η συνάντηση του Σπάικ με τον Τζίμι Κρίσταλ δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα που θέτει το ερώτημα: ποιος είναι πραγματικά επικίνδυνος σε έναν κόσμο που έχει καταρρεύσει;

Η ανατρεπτική μεταμόρφωση του τρομακτικού Samson

Ο Ρέιφ Φάινς επιστρέφει ως δρ. Κέλσον και η σχέση του με τον "Samson" παίρνει απρόβλεπτη τροπή. Χάρη στα βελάκια μορφίνης που του χορηγεί ο γιατρός, ο Samson ηρεμεί και αρχίζει να δείχνει σημάδια ανθρωπιάς. Η Νία ΝταΚόστα εξερευνά το κατά πόσο η έμφυτη ανθρωπιά μπορεί να βρει πρόσφορο έδαφος και να αναπτυχθεί ακόμη και από έναν μολυσμένο. Η μεταμόρφωση αυτή βέβαια, δεν αφορά μόνο τον Κέλσον και τον Samson, αγγίζει το μέλλον ολόκληρου του κόσμου.

Σενάριο: Alex Garland.

Παραγωγοί: Andrew Macdonald, Peter Rice, Bernie Bellew, Danny Boyle και Alex Garland.

*Το 1ο φιλμ "28 Days Later" Βρετανικής παραγωγής σε σκηνοθεσία του βραβευμένου με Όσκαρ Ντάνι Μπόιλ, είχε βγει το 2002.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ