Το "Marty Supreme" με τον Τίμοθι Σαλαμέ που κέρδισε Χρυσή Σφαίρα, από 15/1 και στην Πάτρα

O Aμερικανός σταρ Τιμοτέ (Τίμοθι) Σαλαμέ κέρδισε για την ερμηνεία του στο αξιόλογο, όπως λέγεται φιλμ "Marty Supreme" την 1η Χρυσή Σφαίρα-Golden Globe της έως τώρα καριέρας του στην 83η τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών, η οποία διεξήχθη την Κυριακή 11/1/2026 στο Μπέβερλι Χιλς στο Λος Άντζελες.

Η ταινία σε σκηνοθεσία του Josh Safdie κάνει πρεμιέρα στις Ελληνικές αίθουσες αυτή την Πέμπτη 15-1-2026 σε διανομή της Σπέντζος Φιλμ και απ' όσο είδαμε, θα προβληθεί και στην Πάτρα στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε.

Στην έως τώρα πορεία της στο box office στο εξωτερικό η ταινία "Marty Supreme" έχει φτάσει σε εισπράξεις τα 80 εκατ. δολάρια.

Ο Σαλαμέ δεν έκρυψε τη χαρά και συγκίνηση του παραλαμβάνοντας την Χρυσή Σφαίρα καλύτερου α' ανδρικού ρόλου σε κωμωδία/μιούζικαλ. «Ο πατέρας μου, μου δίδαξε την αξία της ευγνωμοσύνης μεγαλώνοντας. Να είμαι πάντα ευγνώμων γι' αυτό που έχω. Και αυτό μου έπετρεψε να φύγω από αυτήν εδώ την απονομή στο παρελθόν με άδεια χέρια αλλά με ευγνωμοσύνη και μόνο που βρέθηκα εδώ. Αλλά θα έλεγα ψέματα αν δεν παραδεχόμουν πως όλες αυτές τις φορές έκαναν αυτή εδώ πιο γλυκιά», είπε ο 30χρονος ηθοποιός.

Ο Τίμοθι Σαλαμέ υποδύεται στο «Marty Supreme» του Τζος Σάφντι τον Μάρτι Μάουζερ, έναν νεαρό άνδρα με ένα όνειρο που κανείς δεν σέβεται, και θα κάνει τα πάντα, προκειμένου να κυνηγήσει το μεγαλείο.

Αυτή ήταν η έκτη (6η) συνολικά υποψηφιότητα του μέσα στα χρόνια, έχοντας ξεκινήσει από το 2018 με το συγκινητικό «Να Με Φωνάζεις Με Τ' Ονομά Σου» του Λούκα Γκουαντανίνο και συνεχίστηκε το 2019 με το δραματικό φιλμ «Beautiful Boy», το 2024 με το «Wonka» και το 2025 με το «A Complete Unknown» όπου είχε υποδυθεί τον Μπομπ Ντίλαν.

Η πορεία του προς τα Όσκαρ είναι προ-αποφασισμένη, οπότε μετά τα Critics' Choice και τώρα τις Χρυσές Σφαίρες θα τον ακούσουμε ακόμη αρκετές φορές να ευχαριστεί συνεργάτες, γονείς και - φυσικά - την αγαπημένη του, Κάιλι Τζένερ, ανέφερε το flix.gr.

Να θυμίσουμε πως οι υποψηφιότητες των 98ων βραβείων Όσκαρ θα ανακοινωθούν την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026 ενώ η λαμπερή Απονομή των Βραβείων Όσκαρ είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή 15 Μαρτίου (ξημερώματα Δευτέρας 16/3 ώρα Ελλάδος) στο Dolby Theatre στο Χόλιγουντ.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ