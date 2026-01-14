Θοδωρής Μαραντίνης: Ανακοίνωσε το τέλος των Onirama -«Κλείνουν έναν κύκλο, ετοιμάζω κάποια δικά μου πράγματα»

Το τέλος των Onirama ανακοίνωσε ο Θοδωρής Μαραντίνης, σημειώνοντας ότι κλείνει ένα κύκλος, με τον ίδιο να ετοιμάζει κάποια δικά του πράγματα.

«Για εμένα είναι μία νέα περίοδος, με την έννοια ότι οι Onirama κλείνουν έναν πολύ μεγάλο κύκλο και ετοιμάζω κάποια πράγματα. Για εμένα αυτό είναι μία τεράστια αλλαγή», ανέφερε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις που έκανε στην εκπομπή «Breakfast@Star».

Onirama: Το ξεκίνημα, η αλλαγή ονόματος και η πορεία στη μουσική βιομηχανία με αρκετές επιτυχίες

Οι Onirama δημιουργήθηκαν τον Οκτώβριο του 2000, ως αποτέλεσμα μιας ιδέας του Θοδωρή Μαραντίνη και του Διονύση Φραντζή όταν συναντήθηκαν στη διάρκεια της στρατιωτικής τους θητείας.

Ιδρυτικά μέλη ήταν, επίσης, οι Γιώργος και Δημήτρης Κοκονίδης, ενώ λίγους μήνες αργότερα έγινε μέλος ο Κώστας Καρακατσάνης.

Το συγκρότημα ξεκίνησε αρχικά σαν χόμπι, με το όνομα «Mixing Up The Medicine», όνομα που αντικατόπτριζε τα πολλά και διαφορετικά είδη μουσικής που έπαιζαν.

Το 2003 έγινε μέλος ο Χρήστος Τρεσίντσης και στα μέσα της ίδιας χρονιάς έγινε η μετονομασία του συγκροτήματος σε Onirama, όνομα που προέρχεται από τη φράση «Τα Όνειρά μας».

Στα τέλη του 2005 κυκλοφόρησε το πρώτο τους άλμπουμ, με το τραγούδι «Ο Χορός» (Κλείσε τα Μάτια) να γίνεται επιτυχία, όπως και το single «Μια μέρα θα 'ρθεις».

Τον Ιούνιο του 2008 κυκλοφόρησαν το δεύτερό τους άλμπουμ, με τίτλο «Κλεψύδρα», το οποίο ήταν στην πρώτη θέση στους καταλόγους επιτυχιών της IFPI και έπειτα έγινε χρυσό.

Το ίδιο άλμπουμ ήταν στην 11η θέση στον κατάλογο με τα 50 καλύτερα ελληνικά άλμπουμ του έτους 2008 και στη 13η θέση στον κατάλογο ελληνικών και ξένων άλμπουμ του 2008.

Κατά τη διάρκεια της πορείας τους στη μουσική βιομηχανία, οι Onirama συνεργάστηκαν με μεγάλα ονόματα, όπως είναι οι Αντώνης Ρέμος, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Σάκης Ρουβάς και Ελένη Φουρέιρα.