Πρόγραμμα Options Cinemas: Από 8 έως 14/1/2026

Τέσσερις οι νέες ταινίες της εβδομάδας, ανάμεσα τους και η Ελληνική παραγωγή "Τι Ψυχή θα παραδώσεις μωρή; Πρώτο Μέρος"

To πρόγραμμα στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε στην Πάτρα, τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα από την Πέμπτη 8 έως και την Τετάρτη 14/1/2026 έχει ως εξής: Αίθουσα 3 στις 16.30 το σαββατοκύριακο, και στις 19.20 και 22.00 καθημερινά, Αίθουσα 8 στις 20.10 καθημερινά "Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή; Πρώτο Μέρος" Μαύρη κωμωδία Ελληνικής παραγωγής 2025 σε σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Ρήγα. Παίζουν οι ηθοποιοί: Βασιλική Ανδρίτσου, Παναγιώτα Βλαντή, Μαρία Λεκάκη, Λένα Ουζουνίδου, Λάζαρος Γεωργακόπουλος. Τέσσερις γυναίκες, από διαφορετικούς κόσμους, ξανασυναντιούνται μετά από χρόνια σιωπής για να εκπληρώσουν την υπόσχεση που έδωσαν στην παιδική τους ηλικία: να πάρουν εκδίκηση από τον Γεράσιμο Μαντά, τον νεαρό διευθυντή που τις κακοποιούσε στο ορφανοτροφείο όπου μεγάλωσαν. Ωστόσο, τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως τα είχαν σχεδιάσει. Αντί για ένα καλά οργανωμένο σχέδιο εκδίκησης, η κατάσταση ξεφεύγει από τον έλεγχό τους, με τις γυναίκες να μπλέκονται σε κωμικοτραγικές καταστάσεις, γεμάτες αποτυχημένες προσπάθειες και απρόβλεπτα γεγονότα. Με μια σκοτεινή, αλλά ταυτόχρονα κωμική ματιά, η ταινία αγγίζει βαθιά ανθρώπινα τραύματα, ενώ η εκδίκηση των ηρωίδων γίνεται το επίκεντρο μιας μαύρης κωμωδίας. Σενάριο- Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Ρήγας Παραγωγός: Παντελής Καλατζής Διανομή: GD PLUS. Διάρκεια: 132 λεπτά.

Αίθουσα 6 στις 18.50, στις 21.00 και στις 23.10 καθημερινά "Greenland 2: Migration" Τα επιζώντα μέλη της οικογένειας Γκάριτι πρέπει να αφήσουν την ασφάλεια του καταφυγίου τους στη Γροιλανδία και να ξεκινήσουν ένα επικίνδυνο ταξίδι προς την ερειπωμένη πια Ευρώπη για να βρουν ένα νέο σπίτι. Ο Σκωτσέζος σταρ Τζέραρντ Μπάτλερ ("300", "Η Ληστεία του Αιώνα") και η υποψήφια για Emmy Μορένα Μπακαρίν-Morena Baccarin ("Homeland", "Deadpool") επιστρέφουν στο post-apocalyptic σίκουελ του "Greenland: Το Τελευταίο Καταφύγιο". Σκηνοθεσία: Ric Roman Waugh. Παίζει και ο νεαρός Άγγλος ηθοποιός Roman Griffin Davis. Διάρκεια: 98 λεπτά. Διανομή από την Τhe Film Group.

Αίθουσα 8 στις 18.00 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "Σούπερ Τσάρλι-Super Charlie" Παιδική ανιμέισον ταινία παραγωγής 2024. Ο δεκάχρονος Βίλλυ πάντα ονειρευόταν να γίνει σούπερ ήρωας και να κατατροπώσει εγκληματίες με τον αστυνομικό πατέρα του. Ωστόσο, το όνειρό του καταρρέει όταν γεννιέται ο μικρός του αδερφός Τσάρλι. Ο μικρός μπόμπιρας αναστατώνει τα νερά και ο Βίλλυ ανακαλύπτει πως είναι να είσαι ο μεγάλος αδερφός ενός σουπερμωρού. Διανομή από τη NEO Films. Διάρκεια: 82 λεπτά. Σκηνοθεσία και σενάριο: Γιον Χόλμπεργκ. Χώρες παραγωγής: Σουηδία, Δανία.

Αίθουσα 8 στις 22.50 καθημερινά "Primate" Στην ταινία PRIMATE, οι τροπικές διακοπές μία παρέας φίλων μετατρέπονται σε μία εφιαλτική ιστορία τρόμου και επιβίωσης. Καταλληλότητα: Κ18. Διάρκεια: 89 λεπτά. Ημερομηνία κυκλοφορίας: 8/1/2026. Διανομή από Feelgood. Σκηνοθεσία: Johannes Roberts. Παίζουν οι ηθοποιοί: Johhny Sequoyah, Gia Hunter, ο βραβευμένος με Όσκαρ β' ανδρικού για το φιλμ "Coda", Troy Kotsur, και οι Victoria Wyant, Jessica Alexander. Χρονολογία Παραγωγής: 2025.

Αίθουσα 1 στις 19.30 και στις 22.10 καθημερινά, Αίθουσα 2 στις 19.00 και στις 21.40 καθημερινά, Αίθουσα 4 στις 18.20 και στις 21.00 καθημερινά "Καποδίστριας" Η ταινία «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή ("Ελ Γκρέκο") είναι μία ιστορική ταινία που διαδραματίζεται στις αρχές του 19ου αιώνα και αναφέρεται στην αληθινή ιστορία του μεγαλύτερου Έλληνα πολιτικού και πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια, μετά την απελευθέρωσή της από τους Οθωμανούς. Υπερασπίζεται με σθένος, καλοσύνη και αξιοπρέπεια την ελευθερία του κάθε ανθρώπου, θυσιάζοντας ακόμη και τον μεγάλο έρωτα της ζωής του, και δεν διστάζει να συγκρουστεί με τις δυνάμεις του κακού, θυσιάζοντας πλούτη, δόξα και διεθνή αναγνώριση. Όταν η Ελλάδα αποκτά την ελευθερία της, ο Καποδίστριας καλείται να αναλάβει πρώτος Κυβερνήτης. Παρότι διαισθάνεται ότι θα δολοφονηθεί, αποδέχεται αγόγγυστα την μοίρα του και θυσιάζεται, υπηρετώντας με πίστη και αφοσίωση την πατρίδα του. Αυτή η θυσία τον οδηγεί στην αληθινή ελευθερία. Βιογραφικό δράμα Ελληνικής παραγωγής 2025. Διάρκεια: 128 λεπτά. Ημερομηνία κυκλοφορίας: 25/12/2025 Διανομή από την Tanweer. Σκηνοθεσία: Γιάννης Σμαραγδής. Παίζουν οι ηθοποιοί Αντώνης Μυριαγκός ως Ιωάννης Καποδίστριας, Finbar Lynch, Τάσος Χαλκιάς, Μάξιμος Μουμούρης, Νικορέστης Χανιωτάκης, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Παύλος Κοντογιαννίδης, κ.α. Το φιλμ θριαμβεύει στο box office έχοντας κόψει έως & τις 4/1/2026, 379.151 εισιτήρια πανελλαδικά. *Ο εξαιρετικός πρωταγωνιστής της ταινίας, Αντώνης Μυριαγκός έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με τον σπουδαίο θεατρικό σκηνοθέτη Θεόδωρο Τερζόπουλο.

Αίθουσα 7 στις 16.00 το σαββατοκύριακο, και στις 18.10 και 20.20 καθημερινά "Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων" Μία συγκινητική ελληνική κινηματογραφική εκδοχή του αριστουργήματος του Καρόλου Ντίκενς σε σκηνοθεσία του Χρήστου Κανάκη και σενάριο του Λώρη Λοϊζίδη που μάς ταξιδεύει στα ορεινά χωριά της Ηπείρου με ένα εντυπωσιακό καστ Ελλήνων ηθοποιών (Γιάννης Μπέζος, Ορέστης Χαλκιάς, Γιούλικα Σκαφιδά, Κωνσταντίνος Δανίκας, Τάσος Παλαντζίδης, Κώστας Κορωναίος, Δημήτρης Καπετανάκος, Αμαλία Καβάλη, Τάσος Κωστής). Το φιλμ ζωντανεύει την οικουμενική ιστορία για το εγκάρδιο νόημα των Χριστουγέννων. Διανομή: Feelgood. Διάρκεια: 96 λεπτά. Η καλογυρισμένη Ελληνοκυπριακή ταινία έχει αγαπηθεί από το κοινό και έχει φτάσει έως & τις 4/1/2026, τα 436.219 εισιτήρια πανελλαδικά σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα στο flix.gr.

Αίθουσα 7 στις 22.30 καθημερινά "Η Αγγελία-Τhe Housemaid" Κοινωνικό θρίλερ με πρωταγωνίστριες την 28χρονη νέα σταρ Σίντνεϊ Σουίνι και την 40χρονη Αμάντα Σέιφριντ, βασισμένο στο best-seller βιβλίο της Freida McFadden., το οποίο κυκλοφορεί και στα ελληνικά από τις Εκδόσεις Διόπτρα. Από τον σκηνοθέτη Πολ Φιγκ-Paul Feig, η ταινία βυθίζει το κοινό σε έναν διεστραμμένο κόσμο όπου η τελειότητα είναι μια ψευδαίσθηση και τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται, όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου. Προσπαθώντας να ξεφύγει από το παρελθόν της, η Μίλι (Σουίνι) δέχεται μια δουλειά ως οικιακή βοηθός για τους πλούσιους Νίνα (Σέιφριντ) και Άντριου Γουίντσεστερ (στο ρόλο ο 35χρονος Αμερικανός ηθοποιός Μπράντον Σκλέναρ που τον είδαμε στο φιλμ "It Ends with Us"). Αλλά αυτό που ξεκινά ως μια ονειρεμένη δουλειά γρήγορα ξετυλίγεται σε κάτι πολύ πιο επικίνδυνο – ένα σέξι, σαγηνευτικό παιχνίδι μυστικών, σκανδάλων και εξουσίας. Βασισμένο στο παγκόσμιο μπεστ σέλερ της Φρίντα ΜακΦάντεν. Στην ταινία παίζει και ο 35χρονος σέξι Ιταλός ηθοποιός Μικέλε Μορόνε. Διανομή από την Σπέντζος Φιλμ. Διάρκεια: 131 λεπτά. Το φιλμ έχει κόψει στη χώρα μας έως και 4/1/2026, 26.000 εισιτήρια πανελλαδικά. Στο εξωτερικό οι εισπράξεις του "The Housemaid" ανέρχονται μέχρι στιγμής στα 92,3 εκατ. δολάρια.

Αίθουσα 5 στις 20.30 καθημερινά (3d) "Avatar: Φωτιά και Στάχτη-Fire and Ash" Ο θρυλικός Kαναδός σκηνοθέτης Τζέιμς Κάμερον, βραβευμένος με Όσκαρ για τον πολύκροτο "Τιτανικό" το 1998, μάς οδηγεί πίσω στον συναρπαστικό κόσμο της Πανδώρας. Με τον πόλεμο να συνεχίζεται και τον χαμό του γιού τους να τους στοιχειώνει, ο Τζέικ Σάλι και η Νεϊτίρι αντιμετωπίζουν μία νέα απειλή: μία εχθρική φυλή Νάβι με επικεφαλής την αιμοδιψή Βαράνγκ. Η οικογένεια του Τζέικ θα πρέπει να παλέψει για να επιβιώσει, αλλά και να εξασφαλίσει το μέλλον της Πανδώρας. Πρόκειται για πανάκριβη υπερπαραγωγή, την 3η ταινία "Αvatar" που βγήκε στη χώρα μας ταυτόχρονα με την πρεμιέρα της στις ΗΠΑ. Το φιλμ είναι υποψήφιο για 2 Χρυσές Σφαίρες, για Καλύτερη Επίδοση στο Box Office-Cinematic and Box Office Achievement, και καλύτερου τραγουδιού (Dream As One). Διάρκεια: 195 λεπτά. Διανομή από την Feelgood. Η ταινία έχει φτάσει έως τώρα σε εισπράξεις τo 1 δις, 91 εκατ. δολάρια παγκοσμίως. Στη χώρα μας το «Avatar: Φωτιά και Στάχτη» έως & τις 4/1/2026, είχε κόψει 155.348 εισιτήρια πανελλαδικά.

Αίθουσα 5 στις 16.10 το σαββατοκύριακο και στις 18.30 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "Ζωούπολη 2" Οι τετράποδοι animated ήρωες μετά την 1η ιδιαίτερα επιτυχημένη ταινία του 2016 που είχε ξεπεράσει το 1 δις δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις, επέστρεψαν σε νέες περιπέτειες. Οι ντετέκτιβ Τζούντι Χοπς και Νικ Γουάιλντ βρίσκονται στα ίχνη ενός μυστηριώδους ερπετού που φτάνει στη Ζωούπολη και φέρνει τα πάνω κάτω στη μητρόπολη των ζώων. Για να λύσουν την υπόθεση, η Τζούντι και ο Νικ πρέπει να πάνε μυστικά σε απροσδόκητα νέα μέρη της πόλης, όπου η συνεργασία τους δοκιμάζεται όσο ποτέ άλλοτε. Σκηνοθεσία: Jared Bush (συν-σκηνοθέτης/συν-σεναριογράφος του animation «Ζωούπολη»), και Byron Howard (σκηνοθέτης των «Ζωούπολη» και «Ενκάντο: Ένας Κόσμος Μαγικός»). Σενάριο: Jared Bush Παραγωγή: Yvett Merino. Διάρκεια: 108 λεπτά. Διανομή από την Feelgood. Το "Zootopia 2" έχει σαρώσει στο εξωτερικό, έχοντας φτάσει το 1 δις, 592 εκατ. δολάρια σε εισπράξεις. Στη χώρα μας έως τις 4 Ιανουαρίου 2026 η "Ζωούπολη 2" είχε κόψει 218.335 εισιτήρια.

Αίθουσα 4 στις 16.20 μόνο το σαββατοκύριακο (μεταγλωττισμένο) "Αποστολή Άγιος Βασίλης-Mission Santa: Yoyo to the Rescue" Το εργαστήριο του Άγιου Βασίλη έχει πέσει θύμα της ασταμάτητης παραγωγικότητας, με τη μαγεία και την παράδοση να έχουν αντικατασταθεί από την τεχνολογία και τον αυτοματισμό. Όταν ένας σκοτεινός χάκερ προσπαθεί να πάρει τον έλεγχο του εργαστηρίου και να καταστρέψει τα Χριστούγεννα, ο Γιόγιο, ένα νεαρό και αφελές ξωτικό, γίνεται απροσδόκητα η τελευταία ελπίδα του Βόρειου Πόλου. Τα Χριστούγεννα απειλούνται από έναν... χάκερ! Θα καταφέρει ένα ξωτικό να σώσει την κατάσταση;



Διάρκεια: 91 λεπτά. Παιδική ανιμέισον ταινία Αμερικανικής & Γερμανικής παραγωγής 2025 σε σκηνοθεσία: Ρίκαρντ Κουσό, Ντάμιαν Μιτρέφσκι. Σενάριο: Peter Johnston, Jamie Nash Στην πρωτότυπη κόπια στα αγγλικά ακούγονται οι ηθοποιοί Julius Weckauf, Oliver Kalkofe, Bettina Zimmermann, Michael Mendl. Στην παραγωγή έχει συμμετάσχει & η Ινδία. Διανομή από την Tanweer. Η ταινία ξεκίνησε κόβοντας αε 51 αίθουσες πανελλαδικά, 5.832 εισιτήρια.

Αίθουσα 6 στις 16.40 μόνο το σαββατοκύριακο (μεταγλωττισμένο) "Ο Βασιλιάς των Βασιλιάδων: Μια Ιστορία από τον Κάρολο Ντίκενς - The King of Kings" Η ταινία ακολουθεί την ιστορία του Καρόλου Ντίκενς, ο οποίος μαγεύει τον γιο του, Γουόλτερ, καθώς αφηγείται την πιο σπουδαία ιστορία που ειπώθηκε ποτέ – την ιστορία του Ιησού Χριστού. Αυτό που ξεκινά ως ένα παραμύθι για καληνύχτα, μετατρέπεται σε ένα ταξίδι που του αλλάζει τη ζωή. Μέσα από τη ζωντανή του φαντασία, o Γουόλτερ περπατά δίπλα στον Ιησού, μαθαίνοντας την πορεία του. H ταινία μάς προσκαλεί να ανακαλύψουμε ξανά τη διαχρονική δύναμη της ελπίδας, της αγάπης και της λύτρωσης – μέσα από τα μάτια ενός παιδιού. Εμπνευσμένη από τον Κάρολο Ντίκενς, παρουσιάζει τη ζωή του Ιησού Χριστού μέσα από ένα εντυπωσιακό animation με συγκλονιστική μουσική, που θα συγκινήσει ανθρώπους κάθε ηλικίας και αποτελεί την τέλεια οικογενειακή ταινία για φέτος τα Χριστούγεννα. Διάρκεια: 103 λεπτά. Χώρα παραγωγής: ΗΠΑ/Νότια Κορέα Διανομή: The Film Group. H ταινία έχει σημειώσει μεγάλη εμπορική επιτυχία παγκοσμίως με εισπράξεις 80 εκατομμυρίων δολαρίων. Στην Αμερική, η ταινία κυκλοφόρησε με ένα εντυπωσιακό καστ ηθοποιών που δάνεισε τις φωνές τους, το οποίο περιλαμβάνει τους Πιρς Μπρόσναν, Όσκαρ Άιζακ, Κένεθ Μπράνα, Μαρκ Χάμιλ και Ούμα Θέρμαν. Σκηνοθεσία: Σεόνγκ-χο Γιανγκ.

Αίθουσα 8 στις 16.00 μόνο το σαββατοκύριακο (μεταγλωττισμένο) "Το Ταρανδάκι των Χριστουγέννων" Ο Νικ, ένα ταρανδάκι πολύ δεμένο με την οικογένειά του, αποφασίζει να κάνει το μεγάλο βήμα και να πραγματοποιήσει το όνειρό του: να ενταχθεί στους Ιπτάμενους Ταράνδους και να πετάξει στο πλευρό του πατέρα του, του θρυλικού Πράνσερ. Όμως η εμφάνιση της μικρής φιλόδοξης Στέλλας, που κι εκείνη ονειρευόταν να πετάξει με το έλκηθρο του Άγιου Βασίλη, έρχεται να ταράξει τα νερά. Ποιος από τους δύο θα πάρει τη μία και μοναδική θέση; Ο αρχαίος κανονισμός των Ιπτάμενων Ταράνδων προβλέπει μια σειρά δοκιμασιών που θα αναδείξουν τον νικητή. Ενώ, όμως, όλα φαίνεται να έχουν πάρει τον δρόμο τους, πριν από την τελευταία δοκιμασία εξαφανίζεται το έλκηθρο του Άγιου Βασίλη, και μαζί με αυτό κι η Στέλλα. Παιδικό ανιμέισον φιλμ συμπαραγωγής Φινλανδίας, Ιρλανδίας, Δανίας, Γερμανίας και Εσθονίας 2024 σε σκηνοθεσία Κάρι Γιούσονεν, Γιέργκεν Λέρνταμ.



Διάρκεια: 84 λεπτά. Διανομή από Rosebud.21. O πρωτότυπος ξένος τίτλος της ταινίας είναι "Niko: Beyond the Northern Lights".

Αίθουσα 2 στις 17.10 το σαββατοκύριακο (μεταγλωττισμένο) "Χριστούγεννα με τον Ποντικούλη-A Mouse Hunt for Christmas" Παιδική οικογενειακή ταινία Νορβηγικής παραγωγής 2025 σε σκηνοθεσία Χένρικ Μάρτιν Νταλσμπάκεν. Μία χαρούμενη οικογένεια ποντικιών ετοιμάζεται πυρετωδώς για τη γιορτή των Χριστουγέννων στο όμορφο, ζεστό εξοχικό της. Ξαφνικά, όμως, η μαγική τους προετοιμασία ανατρέπεται όταν εμφανίζονται απρόσμενοι"γίγαντες": μια οικογένεια ανθρώπων που σχεδιάζει να περάσει τις γιορτές στο εγκαταλελειμμένο σπίτι της θείας τους. Διανομή από την Tanweer. Διάρκεια: 80 λεπτά. Καρτουνίστικη και καλογυρισμένη κωμωδία καταστροφής, όπου τα (ψηφιακά) ποντίκια κλέβουν την παράσταση από τους αμήχανους ζωντανούς χαρακτήρες, αναφέρει το περιοδικό Αθηνόραμα.