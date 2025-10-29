Πάτρα: Μιλώντας στα παιδιά της πόλης για τον Πολιούχο Άγιο Ανδρέα και τον ναό του

Η εκδήλωση θα γίνει στην αίθουσα της Χριστιανικής Εστίας Πατρών (Κανάρη 58) στο πλαίσιο των Πρωτοκλητείων τη Δευτέρα 3-11 στις 19.00
Τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου και ώρα 7 το απόγευμα στην αίθουσα της Χριστιανικής Εστίας Πατρών, οι εκπαιδευτικοί προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και γονείς και κατηχητές, θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα, που αφορούν στον ναό του Αγίου Ανδρέα, Πολιούχο της Πάτρας, σχεδιασμένα στο πλαίσιο του άξονα της τοπικής ιστορίας, με διαθεματικές προεκτάσεις.
Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από την Ιερά Μητρόπολη Πατρών, τη ΓΕΧΑ Πατρών και τις εκδόσεις Έαρ και θα γίνει στην αίθουσα της Χριστιανικής Εστίας Πατρών (Κανάρη 58).
Σε όλους τους παρευρισκόμενους θα δοθεί φάκελος με υλικό για τον εκπαιδευτικό και φύλλα εργασίας μαθητή, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.
Στην εκδήλωση θα μιλήσουν:
· Ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος,
· Η κα Χαρά Βοϊνέσκου, νηπιαγωγός, φιλόλογος, πρ. Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής και Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου νηπιαγωγών,
· Ο κ. Γιώργος Μαρκάκης, δάσκαλος ΜΕd, διευθυντής 19ου Δ.Σ. Πατρών και
· Η κα Μαρία Πανουργιά-Σκόνδρα, φιλόλογος και συγγραφέας του βιβλίου «Ο Απόστολος Ανδρέας».
Συμμετέχει η χορωδία του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Καστριτσίου. Διευθύνει η κα. Κατερίνα Φιλιππάτου, εκπαιδευτικός, μουσικός, με σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό.
Συντονίζει ο κ. Γιάννης Παναγιωτόπουλος, δάσκαλος, διευθυντής του 65ου Δ.Σ. Πατρών.
*Την ώρα της εκδήλωσης θα υπάρχει δημιουργική απασχόληση παιδιών.
