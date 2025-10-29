Πάτρα: Μιλώντας στα παιδιά της πόλης για τον Πολιούχο Άγιο Ανδρέα και τον ναό του

Τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου και ώρα 7 το απόγευμα στην αίθουσα της Χριστιανικής Εστίας Πατρών, οι εκπαιδευτικοί προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και γονείς και κατηχητές, θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα, που αφορούν στον ναό του Αγίου Ανδρέα, Πολιούχο της Πάτρας, σχεδιασμένα στο πλαίσιο του άξονα της τοπικής ιστορίας, με διαθεματικές προεκτάσεις.

Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από την Ιερά Μητρόπολη Πατρών, τη ΓΕΧΑ Πατρών και τις εκδόσεις Έαρ και θα γίνει στην αίθουσα της Χριστιανικής Εστίας Πατρών (Κανάρη 58).

Σε όλους τους παρευρισκόμενους θα δοθεί φάκελος με υλικό για τον εκπαιδευτικό και φύλλα εργασίας μαθητή, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.