Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Μιλώντας στα παιδιά της πόλης για τον Πολιούχο Άγιο Ανδρέα και τον ναό του

Πάτρα: Μιλώντας στα παιδιά της πόλης για...

Η εκδήλωση θα γίνει στην αίθουσα της Χριστιανικής Εστίας Πατρών (Κανάρη 58) στο πλαίσιο των Πρωτοκλητείων τη Δευτέρα 3-11 στις 19.00

Τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου και ώρα 7 το απόγευμα στην αίθουσα της Χριστιανικής Εστίας Πατρών, οι εκπαιδευτικοί προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και γονείς και κατηχητές, θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα, που αφορούν στον ναό του Αγίου Ανδρέα, Πολιούχο της Πάτρας, σχεδιασμένα στο πλαίσιο του άξονα της τοπικής ιστορίας, με διαθεματικές προεκτάσεις.

Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από την Ιερά Μητρόπολη Πατρών, τη ΓΕΧΑ Πατρών και τις εκδόσεις Έαρ και θα γίνει στην αίθουσα της Χριστιανικής Εστίας Πατρών (Κανάρη 58).

Σε όλους τους παρευρισκόμενους θα δοθεί φάκελος με υλικό για τον εκπαιδευτικό και φύλλα εργασίας μαθητή, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν:

·   Ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος,

·   Η κα Χαρά Βοϊνέσκου, νηπιαγωγός, φιλόλογος, πρ. Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής και Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου νηπιαγωγών,

·   Ο κ. Γιώργος Μαρκάκης, δάσκαλος ΜΕd, διευθυντής 19ου Δ.Σ. Πατρών και

·   Η κα Μαρία Πανουργιά-Σκόνδρα, φιλόλογος και συγγραφέας του βιβλίου «Ο Απόστολος Ανδρέας».

Συμμετέχει η χορωδία του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Καστριτσίου. Διευθύνει η κα. Κατερίνα Φιλιππάτου, εκπαιδευτικός, μουσικός, με σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό.

Συντονίζει ο κ. Γιάννης Παναγιωτόπουλος, δάσκαλος, διευθυντής του 65ου Δ.Σ. Πατρών.     

*Την ώρα της εκδήλωσης θα υπάρχει δημιουργική απασχόληση παιδιών.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ

Πάτρα: Προβολή της κινηματογραφικής ταινίας "Θυσία"

Σαρωτικές αλλαγές στην ΕΡΤ1: Ο λόγος που αλλάζουν ώρα προβολής οι σειρές

Χαμός στη Βουλή με την άρση ασυλίας της Κωνσταντοπούλου -Ακραία επίθεση Γεωργιάδη σε βάρος της

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Χριστιανική Εστία Πατρών Πολιούχος Άγιος Ανδρέας Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Πρωτοκλήτεια 2025 Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος

Ειδήσεις