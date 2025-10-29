Χαμός στη Βουλή με την άρση ασυλίας της Κωνσταντοπούλου -Ακραία επίθεση Γεωργιάδη σε βάρος της

Μεγάλη ένταση προκλήθηκε στην ολομέλεια της Βουλής μετά την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία ήρθε σε κόντρα με την Όλγα Γεροβασίλη και στη συνέχεια ο Άδωνις Γεωργιάδης εξαπέλυσε ακραία επίθεση σε βάρος της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

Όλα ξεκίνησαν με την ανακοίνωση για την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου μετά τη μήνυση που υπέβαλλε σε βάρος της η πρώην υποψήφια της Πλεύσης Ελευθερίας, Όλγα Δάλλα

Το σώμα έκανε δεκτή κατά πλειοψηφία την αίτηση της εισαγγελικής Αρχής για την παραπομπή της κ. Κωνσταντοπούλου στη Δικαιοσύνη. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, αμέσως μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος της ονομαστικής ψηφοφορίας ζήτησε από την προεδρεύουσα, Όλγα Γεροβασίλη, τον λόγο. Ωστόσο, ήδη στη βήμα ήταν άλλος βουλευτής, με τους τόνους μεταξύ Κωνσταντοπούλου και Γεροβασίλη να ανεβαίνουν στα ύψη, όπως γραφεί το ethnos.gr

Ο διάλογος

Κωνσταντοπούλου: Ζητώ το λόγο.

Γεροβασίλη: Δεν έχετε το λόγο γιατί τον έχω δώσει στον κ. Κοττίδη.

Κωνσταντοπούλου: Ζήτησα το λόγο και προηγούμαι ως Αρχηγός και το γνωρίζετε.

Γεροβασίλη: Ναι αλλά έχω ανακοινώσει. Έχει καθυστερήσει ο κ. Κοττίδης. Αμέσως μετά θα έχετε τον λόγο, κα Κωνσταντοπούλου.

Κωνσταντοπούλου: Ζήτησα το λόγο. Ζήτησα το λόγο. Ζήτησα τον λόγο. Είναι η δεύτερη φορά που το κάνετε. Ζήτησα το λόγο.

Γεροβασίλη: Ποτέ δεν έχει γίνει ξανά από εμένα. Θα πάρετε το λόγο αμέσως μετά.

Κωνσταντοπούλου: Ζήτησα το λόγο. Ζήτησα το λόγο. Με ειδοποίησαν οι υπηρεσίες για την ανακοίνωση.

Γεροβασίλη: Για την ανακοίνωση δεν υπάρχει διαδικασία σχολιασμού.

Κωνσταντοπούλου: Δεν ντρέπεστε λίγο γι’ αυτά που κάνετε; Δεν ντρέπεστε; Είστε σε συμπαιγνία με την κ. Μπακογιάννη από την προηγούμενη εβδομάδα.

Γεροβασίλη: Αντιλαμβάνεστε ότι δεν πρόκειται να σας απαντήσω, γιατί η θέση μου δεν το επιτρέπει.

Κωνσταντοπούλου: Η θέση σας είναι να παραιτηθείτε.

Γεροβασίλη: Εσείς έχετε κάνει παραιτήσεις από κόμματα

Κωνσταντοπούλου: Όχι, κάνετε λάθος και τα σχόλιά σας με αυτόν τον τρόπο είναι αήθη και ανεπίτρεπτα.

Γεροβασίλη: Θα έχετε το λόγο όταν είναι η σειρά σας

Κωνσταντοπούλου: Είστε δεκανίκι, κ. Γεροβασίλη

«Θέλετε ένα κράτος με βασιλιά Μητσοτάκη και βασιλοπούλα Μπακογιάννη»

Όταν ο Βασίλης Κοττίδης της Ελληνικής Λύσης που ήταν εκείνη την ώρα στο βήμα ολοκλήρωσε την ομιλία του, η κόντρα μεταξύ Γεροβασίλη – Κωνσταντοπούλου συνεχίστηκε. «Κάποιοι ενοχλούνται από την Πλεύση Ελευθερίας. Δρομολογήθηκε ο περιορισμός του λόγου των πολιτικών αρχηγών της αντιπολίτευσης. Ξέρουμε ότι κανένας δεν θα περιορίσει τον Πρωθυπουργό ή τους υπουργούς. Σε αυτή την ανίερη συμμαχία είδαμε την περίεργη σύμπραξη της Γεροβασίλη με Μπακογιάννη που έχει πει ότι η Βουλή είναι ένα μαγαζάκι. Είχα ζητήσει τον λόγο από πριν από τον κ. Γεωργαντά», είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, αναφερόμενη σε επεισόδιο κατά τη διάσκεψη των Προέδρων, την περασμένη εβδομάδα, όταν συζητήθηκε ο «κόφτης» στις ομιλίες των βουλευτών.

«Κάποιοι ενοχλούνται από την Πλεύση Ελευθερίας. Δρομολογήθηκε ο περιορισμός του λόγου των πολιτικών αρχηγών της αντιπολίτευσης. Ξέρουμε ότι κανένας δεν θα περιορίσει τον Πρωθυπουργό ή τους Υπουργούς. Σε αυτή την ανίερη συμμαχία είδαμε την περίεργη σύμπραξη της Γεροβασίλη με Μπακογιάννη που έχει πει ότι η Βουλή είναι ένα μαγαζάκι. Είχα ζητήσει τον λόγο από πριν από τον κ. Γεωργαντά. Η μόνη που δεν το γνώριζε ήταν η προεδρεύουσα που έφτασε να αρνείται σε πολιτικό αρχηγό τον λόγο. Θέλετε ένα κράτος με βασιλιά τον Μητσοτάκη και βασιλοπούλα την Ντόρα Μπακογιάννη», είπε η Ζωή Κωνταντοπούλου.

Σχολιάζοντας την ψήφιση της άρσης ασυλίας της, πρόσθεσε ότι, «Εγώ ζήτησα άρση ασυλίας μου όπως έχω ζητήσει σε όλες τις περιπτώσεις. Χαίρομαι πολύ που αλλάξατε τη στάση σας. Θεωρώ όμως αποκαλυπτικό αυτό που έγινε. Ποιος έδωσε γραμμή για την ψήφο της ΝΔ; Ο Αδωνις Γεωργιάδης. Ο Δένδιας που λέει το μετριοπαθές στοχοποιείται και ο υμνητής του Γκέμπελς δίνει τη γραμμή».

«Δεν παραβιάστηκε κανένας κανονισμός. Υπάρχει λίστα ομιλητών που ανατράπηκε λόγω επείγοντος περιστατικού σε βουλευτή. Δεν σας αφαίρεσα το λόγο. Καθυστέρησα 7 λεπτά την ομιλία σας. Στην Διάσκεψη βεβαίως και ενοχλήθηκα όταν σηκώσατε το κινητό σας για να βγάλετε φωτογραφία. Σας θυμίζω αυτό που δεν είπατε. Εγώ ζήτησα να αποσυρθεί διάταξη που θεώρησα ότι σας φωτογραφίζει. Αυτό ξεχάσατε να το πείτε», απάντησε η προεδρεύσα στη συνεδρίαση, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να συνεχίζει: «η αλήθεια είναι άλλη. Εγώ θα δώσω στην δημοσιότητα».

«Δεν αποκάλυπτε η Μπακογιάννη ότι ήταν το δικό της αυτοκίνητο που σκότωσε άνθρωπο και ως αντιπολίτευση δεν κάνατε τίποτα»

«Δε μίλησα για το υβρεολόγιο που χρησιμοποιήσατε εναντίον μου. Εγώ δε χρησιμοποιώ υβρεολόγιο, ούτε εδώ, ούτε αλλού», συνέχισε η Όλγα Γεροβασίλη, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, να συνεχίζει: «μη με διακόπτετε. Αν θέλετε κατεβείτε. Εγώ ως πρόεδρος Βουλής σεβάστηκα τον Κανονισμό και λοιδορήθηκα επειδή σεβάστηκα το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Δεν θα συμπεριφερθώ σαν να μην έχουν γίνει ιστορικά γεγονότα. Η κ. Μπακογιάννη, το πρόσωπο που το αυτοκίνητο της έχει σκοτώσει άνθρωπο μπροστά στην Βουλή και το καλύψανε κρύβοντας τις κάμερες. Εδώ μέσα στην Βουλή. Ήμουν εκτός βουλής τότε και εσείς ήσασταν εδώ αντιπολίτευση και δεν κάνατε τίποτα. Εγώ εκτός Βουλής είχα στείλει επιστολή στον Τασούλα. Ληστεία σε ψιλικατζίδικο γίνεται και τη βλέπουμε στις κάμερες. Εδώ τίποτα. Δεν αποκάλυπτε η Μπακογιάννη ότι ήταν το δικό της αυτοκίνητο. Η Μπακογιάννη έως ΥΠΕΞ άφησε να φύγουν Καραβέλας και ο κολλητός της Χριστοφοράκος της SIEMENS. Ο Μητσοτάκης δέχθηκε δώρο από την SIEMENS. Και η Μπακογιάννη στην Διάσκεψη μου επιτέθηκε με προσωπικές και σεξιστικές εκφράσεις. Υστερικό προσωπικό είπε για εμένα. “Έχει πρόβλημα η Κωνσταντοπουλου”, είπε σε άλλο σημείο αλλά δεν αντιδράσατε. Και μετά γύρισε ολόκληρη την καρέκλα της και κοιτούσε εμένα προκλητικά. Και εσείς την βοηθήσατε σε αυτό που έκανε. στην Διάσκεψη δεν υπάρχουν κάμερες Υπάρχει όμως ηχητικό και το αποτύπωσα και σας ενόχλησε. Σας ενόχλησε γιατί στηρίζετε αυτό το σύστημα. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Κάποιοι είναι κάπως βολεμένοι. Κάποιοι δεν θέλουν να ταρακουνηθεί το σύστημα γιατί θα πέσει. Εμείς θέλομε να πέσει. Το θεωρούμε υποχρέωση να είμαστε παράγοντας που θα τους ρίξει».

Η ακραία επίθεση Γεωργιάδη

«Εάν με ξαναπεί θαυμαστή του Γκέμπελς θα της κάνω μήνυση. Το θεωρώ μεγάλη προσβολή στην τιμή και την υπόληψη μου. Την επόμενη φορά που θα με ξαναπεί θαυμαστή του Γκεμπελς, ναζί ή οτιδήποτε άλλο, θα της κάνω μήνυση» είπε αρχικά ο Άδωνις Γεωργιάδης απευθυνόμενος προς τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Η κα, Κωνσταντοπούλου έχει 10-15 λεπτά ομιλίας και μιλάει 80, 90, 10. κυριολεκτικά βιάζει το κοινοβούλιο. Είναι ό,τι χειρότερο έχει περάσει ποτέ από αυτή την αίθουσα» υποστήριξε και κλιμάκωση την ακραία επίθεση ο υπουργός Υγείας.

«Άντε βγάλε άκρη με το πιο απαίσιο πλάσμα, την πιο υστερική ύπαρξη, την πιο κακιά γυναίκα που έχει ποτέ μέσα στο κοινοβούλιο.

Η γυναίκα αυτή που έχει παρασύρει την ελληνική κοινωνία σε αυτή την τοξικότητα, είναι η μόνη δημόσια παρουσία, η μόνη πολιτική αρχηγός που έχει βρίσει νεκρούς των Τεμπών Τους νεκρούς μηχανοδηγούς. Για τον έναν μάλιστα είπε ότι ήταν λαθρέμπορος και όταν εθελοντής στο γραφείο του Μητσοτάκη και δεν ντράπηκε αυτή η απαίσια γυναίκα, αυτή η κακιά γυναίκα, να σκεφτεί τους γονείς των νεκρών αυτών ανθρώπων. Δεν σκέφτηκε τους γονείς που ζουν και έλεγε τα παιδιά τους εδώ λαθρέμπορους. Δεν είχε μια φορά να πει μια συγγνώμη στους γονείς που ζουν και άκουγαν αυτή την απαίσια υστερική γυναίκα να τους λέει λαθρεμπόρους τους νεκρούς και δεν ντρέπεται.

Η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη δεν χρειάζεται της δικιάς μου υπερασπίσεως. Η κοινοβουλευτική της διαδρομή είναι πολύ μεγαλύτερη της δικής μου και δεν χρειάζεται καμία υπεράσπιση από κανέναν μας, πόσο μάλλον από μένα. Οφείλω όμως όχι μόνο ως υπουργός, ως βουλευτής, ως άνθρωπος, να πω κάτι για να ακουστεί. Για να καταλάβετε, κύριε συνάδελφε και ελληνικέ λαέ, πόσο απαίσιο πλάσμα είναι αυτή η γυναίκα.

Έγινε ένα τροχαίο δυστύχημα έξω από τη Βουλή. ο αστυνομικός οδηγός της κυρίας Ντόρα Μπακογιάννη έκανε λάθος τιμόνια, συγκρούστηκε με μία μηχανή και σκοτώθηκε ένα νέο παιδί. Ποια είναι ακριβώς η εμπλοκή της κα. Μπακογιάννη; Αν κάνει ο οδηγός μπροστά ένα δυστύχημα ευθύνη του βουλευτή που κάθεται πίσω. Το λέμε αυτό στα σοβαρά και αντί να σκύβουμε το κεφάλι στον ανθρώπινο πόνο και σε μια πραγματική τραγωδία;».

Παρέμβαση της αντιπολίτευσης

Η προεδρεύουσα Όλγα Γεροβασίλη κάλεσε τον Άδωνι Γεωργιάδη να ανακαλέσει, λέγοντας ότι θα διαγραφούν από τα πρακτικά οι ακραίες εκφράσεις.

«Να ζητήσω συγνώμη από τους μαθητές που μας παρακολουθούν. Οι χαρακτηρισμοί έχουν ξεφύγει. Ζητώ από τον υπουργό να πάρει πίσω τους χαρακτηρισμούς περί υστερίας κλπ. Η πολιτική αντιπαράθεση όσο σκληρή και να είναι δεν μπορεί να γίνεται με χαρακτηρισμούς» είπε από την πλευρά του ο Παύλος Χρηστίδης από το ΠΑΣΟΚ.

«Κάποια στιγμή υπάρχει και ένα όριο και αφορά σε χαρακτηρισμούς που εκφεύγουν τις πολιτικής αντιπαράθεσης» σημείωσε ο Χρήστος Γιαννούλης από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Η Έλενα Καραγεωργοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας σημείωσε: «Θα έπρεπε να έχετε διδαχθεί, ούτε τα έδρανα δικαιούστε να χτυπάτε, ούτε λόγο σεξιστικό και φασιστικό δικαιούστε να χρησιμοποιείτε. Οι χαρακτηρισμοί που εξαπολύσετε και δεν θέλετε να διαγραφούν, εμάς μας βρίσκουν σύμφωνους να μην διαγραφούν από τα πρακτικά».