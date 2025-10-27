Με λαμπρότητα τιμήθηκε ο Άγιος Δημήτριος σε Πάτρα, Χαϊκάλι, Πόρτες και Μποζαΐτικα

Στο κήρυγμα του, στον λαμπρό εορτασμό του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτη, στον πανηγυρίζοντα ιστορικό και μεγαλοπρεπή Ιερό Ναό του στην άνω πόλη της Πάτρας, ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος, αναφέρθηκε στο νεανικό σφρίγος, στον δυναμισμό & στο μαρτυρικό φρόνημα του νέου στην ηλικία μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Θεσσαλονικέως, ο οποίος ήταν η καταφυγή των νέων, και τούς ὁποίους ανέπαυε μέ τήν δρόσον των θείων αληθειών και την αύρα της ευσεβείας.

Ἐπίσης μίλησε ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης κ. Χρυσόστομος γιά τόν νεανία Ἅγιο Νέστορα, ὁ ὁποῖος μέ τήν εὐλογία τοῦ Ἁγίου Δημητρίου κατετρόπωσε τόν γίγαντα Λυαῖο, πρός ὄνειδος τοῦ εἰδωλολάτρου Αὐτοκράτορος καί τοῦ εἰδωλικοῦ φρονήματος ἐκείνων τῶν χρόνων. Ὁ Νέστωρ ἐμαρτύρησε γιά τοῦ Χριστοῦ τήν ἀγάπη, ὅπως βεβαίως καί ὁ ἔνδοξος Μεγαλομάτρυς Δημήτριος, ὁ ὁποῖος λόγχῃ τήν πλευράν ἐτρώθη, ὡς ὁ Δεσπότης Χριστός.

Τά παιδιά μας, συνέχισε στο κήρυγμα του ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών, ἔχουν ἀνάγκη ἀπό πρότυπα, γιατί ἔχει χαθεῖ πλέον τό νόημα τῆς ζωῆς καί βαδίζουν ὡς νυχτωμένοι στρατοκόποι ἀποσταμένων καί σβησμένων ἐλπίδων. Χρησιμοποίησε ὁ Ἱεράρχης τούς στίχους ἀπό ἕνα σύγχρονο ἆσμα μέσα ἀπό τούς ὁποίους φαίνεται ἡ ἀγωνία τῶν νέων ἀνθρώπων γιά νόημα στήν ζωή.

«Δῶσ’ μου ἕνα σύνορο νά περπατῶ

Δῶσ’ μου ἕνα ὄνομα νά μή χαθῶ

Δῶσ’ μου ἕνα ὄνειρο νά κρατηθῶ

Δῶσ’ μου ἕνα ὄραμα ν’ ἀντισταθῶ»

Ἡ καταφυγή, ἡ ἀγκαλιά γιά τούς νέους, τόνισε ο κ. Χρυσόστομος, εἶναι ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία. Ἡ ζωή, ἡ δράσις καί τό μαρτύριο τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, μᾶς θέτουν πρό τῶν μεγάλων εὐθυνῶν μας, ἔναντι τῆς νεολαίας μας. Ὅλους μας, τούς Ἐκκλησιαστικούς, τοῦς Πολιτικούς, τούς Ἐκπαιδευτικούς, τούς Γονεῖς, τήν Κονωνία ὁλόκληρη. Κάποια στιγμή τά παιδιά, ἄν δέν προσέξωμε, ἄν δέν τά ὁδηγήσωμε σωστά, ἄν δέν τούς δώσωμε σύνορο νά περπατήσουν, ὄνομα γιά νά μήν χαθοῦν στό συρφετό τῆς σύγχρονης ζωῆς καί ὅραμα γιά νά ζήσουν, θά μᾶς ζητήσουν, καί δικαίως, τόν λόγο καί θά εἴμαστε, τότε, ἀναπολόγητοι ἔναντι θεοῦ καί αὐτῶν τῶν παιδιῶν, ἔναντι ὁλόκληρης τῆς Κοινωνίας.

Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ο Μητροπολίτης Πατρών προεχείρισε πνευματικό τόν ἐκ τῶν Ἐφημερίων τῆς Ἐνορίας π. Ἰωάννην Δροσόπουλον καί Ἀναγνώστην τόν μαθητή τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου Πατρῶν, Χρῖστον Μελᾶν.

· Τήν παραμονήν τῆς Ἑορτῆς του Αγ. Δημητρίου ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος τέλεσε τήν Θείαν Λειτουργίαν καί κύρηξε τόν Θεῖον λόγον, ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ, στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Δημητρίου Πορτῶν Ἀχαΐας καί τό ἀπόγευμα, χοροστάτησε στόν Πανηγυρικό Ἑσπερινό, κήρυξε τόν θεῖο λόγο καί προέστη τῆς Ἱερᾶς Λιτανείας τῆς Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, στήν Ἐνορία Ἁγίου Δημητρίου Χαϊκαλίου, Ἀχαΐας.