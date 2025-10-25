«Γονατίζει» τα ελληνικά νοικοκυριά η ακρίβεια

Σε οικονομική «ασφυξία» βρίσκονται τα ελληνικά νοικοκυριά με δύο στις τρεις οικογένειες να δηλώνουν ότι δεν μπορούν να καλύψουν πλήρως τα μηνιαία τους έξοδα.

Η ακρίβεια θερίζει τα εισοδήματα, με τους πολίτες να βλέπουν τον μισθό τους να εξανεμίζεται.

Οι αυξήσεις, τόσο στις τιμές βασικών αγαθών όπως το κρέας, τα λαχανικά, τα φρούτα και ο καφές όσο και σε υπηρεσίες όπως τα ενοίκια, το ηλεκτρικό ρεύμα, η ένδυση, η υπόδηση, οι υπηρεσίες εκπαίδευσης, οι υπηρεσίες ασφάλισης και μια σειρά άλλων, εξαφανίζουν το μηνιαίο εισόδημα των φορολογούμενων.

Αρκετοί εξ αυτών δεν δύνανται να καλύψουν βασικές ανάγκες και αναγκάζονται να προβούν σε περικοπές.

Αγαθά πρώτης ανάγκης είναι πλέον απλησίαστα στα σούπερ μάρκετ, ενώ το κόστος τους παραμένει δυσβάστακτο ακόμη και στις λαϊκές αγορές, επιβαρύνοντας σοβαρά τα νοικοκυριά.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η κούρσα της ακρίβειας προκαλεί ίλιγγο στα λαϊκά νοικοκυριά, που με τους πενιχρούς μισθούς βγάζουν με το ζόρι το 20ήμερο του μήνα.

Μέσα σε τέσσερα χρόνια, το κρέας από βασικό διατροφικό προϊόν εξελίσσεται σε αγαθό πολυτελείας. Από τον Ιούνιο του 2021 έως τον Σεπτέμβριο του 2025, η τιμή του μοσχαριού εκτοξεύθηκε κατά 54,6%, αγγίζοντας τα υψηλότερα επίπεδα μεταξύ όλων των κατηγοριών κρέατος.

Αντίστοιχα, το αρνί και το κατσίκι έχουν σημειώσει αύξηση 43,3%, επιβαρυνόμενα φέτος από την ευλογιά των προβάτων, που μειώνει τα κοπάδια και ωθεί τις τιμές προς τα πάνω ενόψει των γιορτών. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για νέες ανατιμήσεις 15–20%, καθώς οι ανάγκες θα καλυφθούν μέσω εισαγωγών.

Ακόμη και το χοιρινό, που θεωρούνταν «φθηνή λύση», έχει κι αυτό αυξηθεί.

Η ακρίβεια παραμένει υψηλή, με τις τιμές στη χώρα να κινούνται σημαντικά πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Η Τράπεζα της Ελλάδος σημειώνει ότι η επιμονή του πληθωρισμού οφείλεται κυρίως στην αύξηση των τιμών των τροφίμων και των υπηρεσιών, που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των νοικοκυριών και αναμένεται να συνεχίσουν να επιβαρύνουν τα εισοδήματα το 2026.

Η εικόνα αυτή δείχνει ότι η ακρίβεια ήρθε για να μείνει στην Ελλάδα, δημιουργώντας ένα παρατεταμένο περιβάλλον πίεσης για τα ελληνικά νοικοκυριά και ιδιαίτερα για τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση στη ΔΕΘ δεν λύνουν κανένα πρόβλημα και δεν δείχνουν ικανά να απαντήσουν στις δυσκολίες που προκαλεί η ακρίβεια στους πολίτες.

Η καθημερινότητα δείχνει πως τα μέτρα δεν αγγίζουν τον πυρήνα του προβλήματος. Η ακρίβεια συνεχίζει να συρρικνώνει την αγοραστική δύναμη και να αναδεικνύει την έλλειψη ουσιαστικών πολιτικών στήριξης.