Οδοντωτός: Δύο χρόνια όλοι γνώριζαν, όλοι σιωπούσαν. Και τώρα… διαμαρτύρονται!

Η συγκέντρωση στο Διακοπτό και στα Καλάβρυτα παρουσιάστηκε ως «αγώνας για να μην υποβαθμιστεί ο Οδοντωτός».

Όμως πίσω από τα λόγια, τα πανό και τις χειμωνιάτικες φωτογραφίες, κρύβεται μια αλήθεια που δεν μπορεί πλέον να συγκαλυφθεί:

Αυτοί που χθες διαμαρτύρονταν, είναι οι ίδιοι που επί δύο ολόκληρα χρόνια άφησαν τον Οδοντωτό να καταρρέει.

Όλοι γνώριζαν. Κανείς δεν έπραξε.

Γνώριζαν για τις συνεχείς καταπτώσεις και κατολισθήσεις στην περιοχή πέριξ της γραμμής του Οδοντωτού.

Γνώριζαν για τους επαναλαμβανόμενους εγκλωβισμούς επιβατών.

Γνώριζαν την επικινδυνότητα των πρανών και της υποδομής.

Γνώριζαν ότι δεν έγιναν έργα προστασίας.

Γνώριζαν για την προκαταρκτική εξέταση που εκκρεμεί δύο χρόνια.

Γνώριζαν ότι η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων επί πέντε μήνες δεν απαντά σε εισαγγελική παραγγελία.

Γνώριζαν πως ο ΟΣΕ και η Hellenic Train δεν έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

Πολιτική αφωνία την ώρα που ο κόσμος κινδύνευε.

Καμία πίεση.

Καμία ανάληψη ευθύνης.

Καμία πράξη.

«Σταμάτα τις αναφορές»: η πιο ειλικρινής ομολογία αδιαφορίας

Κάποιος από αυτούς που σήμερα εμφανίζονται ως “υπερασπιστές” του Οδοντωτού,

μου έλεγαν προκλητικά:

«Σταμάτα τις αναφορές».

Να σταματήσω δηλαδή να μιλάω για:

την επικινδυνότητα της γραμμής,

τις καταπτώσεις και τους κινδύνους στα πρανή,

την απειλή για επιβάτες,

την ανάγκη άμεσων έργων ασφάλειας.

Γιατί;

Γιατί τον ενοχλούσε η αλήθεια.

Γιατί «χαλούσε την εικόνα».

Γιατί πάνω από την ασφάλεια των πολιτών έβαζαν το κέρδος.

Και τώρα που μειώθηκαν τα δρομολόγια… θυμήθηκαν να “αγωνιστούν”

Η μείωση των δρομολογίων ήταν:

απολύτως προβλέψιμη,

απολύτως αναμενόμενη,

απολύτως αποτέλεσμα της εγκατάλειψης,

όχι κάποια “ξαφνική απόφαση”.

Η συγκέντρωση της υποκρισίας: μια παράσταση αυτοεξαγνισμού

Αντί η Περιφέρεια να διαθέσει χρηματοδότηση για έργα προστασίας στην ευρύτερη ζώνη της γραμμής,

εμφανίστηκε ως… διαμαρτυρόμενος φορέας.

Αντί οι Δήμοι να απαιτήσουν λύσεις επί δύο χρόνια,

στήθηκαν σε φωτογραφίες.

Αντί οι βουλευτές να φέρουν απαντήσεις,

περιορίστηκαν σε συνθήματα και οι κυβερνητικοί απουσίαζαν.

Είναι πρωτοφανές:

οι υπεύθυνοι διαμαρτύρονται για τις συνέπειες της δικής τους αδράνειας.

Ο αρμόδιος Υπουργός: φωτογραφίες με δημάρχους – ούτε ένα μέτρο ουσίας

Και πάνω από όλα, υπάρχει η στάση του αρμόδιου Υπουργού Μεταφορών, Κώστα Κυρανάκη.

Δεν ήρθε να δει το πρόβλημα.

Δεν είδε τα επικίνδυνα σημεία.

Δεν επιθεώρησε τη γραμμή.

Αντί γι’ αυτό:

Εμφανίστηκε μόνο σε φωτογραφίες με δημάρχους, χαμογελαστός, σαν όλα να πηγαίνουν καλά.

Μια καθαρή επικοινωνιακή κίνηση — χωρίς ούτε μία ουσιαστική απόφαση, χωρίς ένα έργο, χωρίς ένα χρονοδιάγραμμα.

Και όμως:

Η ΡΑΣ παραμένει άφωνη επί πέντε μήνες.

Ο ΟΣΕ δεν έχει υλοποιήσει ούτε ένα έργο προστασίας.

Η Hellenic Train λειτουργεί χωρίς επαρκή εποπτεία.

Ο Οδοντωτός δεν χρειάζεται υπουργούς των φωτογραφιών.

Χρειάζεται υπουργούς των έργων.

ΡΑΣ – ΟΣΕ – Hellenic Train: η σιωπή που τρέφει την επικινδυνότητα

Κανένας από αυτούς τους φορείς:

δεν απάντησε,

δεν πήρε μέτρα,

δεν ανέλαβε ευθύνη.

Και όμως όλοι γνώριζαν τα προβλήματα ασφαλείας.

Δύο χρόνια εκκρεμεί η ποινική δικογραφία – μια σιωπή που προσβάλλει τη Δικαιοσύνη

Η ποινική δικογραφία για την υπόθεση του Οδοντωτού εκκρεμεί επί δύο ολόκληρα χρόνια.

Δύο χρόνια:

χωρίς άσκηση διώξεων,

χωρίς συμπλήρωση του φακέλου,

χωρίς απαντήσεις από κρίσιμους φορείς,

χωρίς να αποδίδεται καμία ευθύνη.

Δύο χρόνια όπου:

η ΡΑΣ αδιαφορεί για εισαγγελική παραγγελία,

ο ΟΣΕ δεν έχει καταθέσει πλήρη στοιχεία,

η Hellenic Train δεν έχει δώσει τεκμηριωμένες εξηγήσεις,

η γραμμή παραμένει όπως ήταν — ή χειρότερη.

Μια υπόθεση που αγγίζει θεσμούς και ευθύνες κρατικών φορέων,

βρίσκεται στο συρτάρι για 24 μήνες.

Και το ερώτημα είναι αμείλικτο:

Ποιος ωφελείται από αυτή την καθυστέρηση;

Σε ποιον χρησιμεύει η θεσμική σιωπή;

Ποιος δεν θέλει να φτάσει η αλήθεια στο τέλος;

Αυτή η καθυστέρηση δεν είναι απλώς διοικητική.

Είναι θεσμικό πλήγμα.

Τα Τέμπη δεν τους δίδαξαν τίποτα

Μετά την εθνική τραγωδία, θα περίμενε κανείς:

άμεση κινητοποίηση,

σεβασμό στη Δικαιοσύνη,

προτεραιότητα στην ασφάλεια.

Αντί γι’ αυτό βλέπουμε ξανά:

καθυστερήσεις,

σιωπή,

αδιαφορία,

εγκατάλειψη.

Το πρόβλημα δεν είναι τα δρομολόγια. Είναι η αδιαφορία.

Χωρίς έργα:

στα πρανή,

στην υποδομή,

στην αντιπλημμυρική και αντιδιαβρωτική θωράκιση,

ο Οδοντωτός δεν μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια.

Η αλήθεια πλέον είναι ξεκάθαρη

Ο Οδοντωτός δεν καταρρέει από μειωμένα δρομολόγια.

Καταρρέει από τη δική τους σιωπή, αδράνεια και εγκατάλειψη.

Και όσοι σήμερα υψώνουν πανό,

είναι οι ίδιοι που δύο χρόνια τώρα άφησαν το τρενάκι της χώρας να γίνει επικίνδυνο.