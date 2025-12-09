«Όλα τριγύρω αλλάζουνε» -Ένα βιβλίο για την Πάτρα από τον Διονύση Ζακυνθινό

Ένα βιβλίο για την Πάτρα του χθες, του σήμερα, του αύριο αφηγήσεις, εξιστορήσεις, παρατηρήσεις επισημάνσεις, ζητούμενα για μια πόλη που αγαπάμε τη γενέτειρά μας με το βλέμμα στραμμένο στο παρελθόν, το παρόν, αλλά και το μέλλον, είναι η διαδρομή του σημαντικού οδοιπορικού ενός κλασικού γραφιά, του δραστήριου, ανήσυχου, αξιόλογου δημοσιογράφου Διονύση Ζακυνθινού.

Μετά από χιλιάδες «ώρες πτήσης» στο γραπτό και τον προφορικό λόγο, με εμβρίθεια, σχολαστικότητα και αγωνία για το τι μέλλει γενέσθαι, ο Διονύσης συνθέτει τον καμβά μιας πόλης που όλοι επιθυμούμε και αντιπαραθέτει τον αρχικό σχεδιασμό του Σταμάτη Βούλγαρη για μια πόλη με όραμα και προοπτική με τη σημερινή πραγματικότητα που δεν μπορεί κανείς να επαίρεται ότι εκπληρώνει τις προδιαγραφές και προϋποθέσεις που ο κορυφαίος πολεοδόμος, έθεσε πριν ένα αιώνα.

Παράλληλα ο Διονύσης Ζακυνθινός αναφέρεται και σε άλλες βιωματικές καταστάσεις ιστορικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος για τα θύματα πολέμου στο Αλβανικό μέτωπο, την απόδοση τιμών στον αείμνηστο συμπολίτη αξιωματικό Νικόλαο Κατούντα, ήρωα της Κύπρου, τη σύνδεση του Πανεπιστημίου με την Πάτρα, που αποτελεί και σήμερα ζητούμενο, τους ξεχασμένους ευεργέτες της πόλης μας κ.α.

Το καλαίσθητο βιβλίο του Διονύση με τίτλο «Όλα τριγύρω αλλάζουνε» που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «ΤΟ ΔΟΝΤΙ» αποπνέει μια χαρμολύπη για το χθες και το σήμερα της Πάτρας. Η γραφή του συγγραφέα είναι απλή και κατανοητή. Κι’ αυτό γιατί δεν βερμπαλίζει ακατάπαυστα, αλλά παρουσιάζει πρόσωπα και καταστάσεις με μια σημειολογία που αφήνει στον αναγνώστη το περιθώριο να σκεφτεί, να προβληματιστεί και να καταλογίσει διαχρονικές ευθύνες ιθυνόντων για τα κακώς κείμενα.

Χαρακτηριστικά όσο και ενδεικτικά είναι τα τελευταία λόγια ενός εκλεκτού αείμνηστου επιστήμονα συγκοινωνιολόγου του Νίκου Μηλιώνη, όπως καταγράφονται στο βιβλίο ως προτροπή για το χρονίζον ζήτημα του σιδηροδρομικού δικτύου.

Σ’ ό,τι αφορά τη νέα χάραξη ο Νίκος Μηλιώνης σε δημόσια συζήτηση σε μακροσκελές άρθρο του τόνιζε τα εξής: «Έχουν δοθεί λύσεις, τις οποίες οφείλουμε να μελετήσουμε και να επωφεληθούμε. Διαφορετικά, κινδυνεύουμε να δούμε το έργο να τελματώνεται στο Ρίο ή να κατασκευάζεται επιφανειακά δίχως καμία πρόνοια αστικών αναπλάσεων (αυτές η πόλη θα τις διεκδικήσει και θα τις επιβάλει, οι εργολάβοι του σιδηροδρόμου απλά θα στρώσουν τις γραμμές). Και θα χαθεί μια μεγάλη ευκαιρία. Το τρένο πρέπει να προχωρήσει και γρήγορα. Πρέπει να φτάσει στο νέο λιμάνι, το χρειάζεται ολόκληρη η Δυτική Πελοπόννησος».

Το βιβλίο, με το εμβληματικό εξώφυλλο του «Φάρου» συμβάλλει στην ιστορική αναδίφηση, με αναστοχασμό και προτάσεις για μια Πάτρα, αντάξια των προσδοκιών όλων μας.