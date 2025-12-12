Το δικαίωμα την ντροπής

Ο λαλίστατος «ΦΡΑΠΕΣ» των προηγούμενων ημερών που διέρρεε πως θα τους δώσει όλους και πως θα τους πάρει μαζί του εντέλει στην εξεταστική επιτροπή άλλαξε ρότα και κράτησε κλειστά τα χαρτιά του επιλέγοντας να σιωπήσει και να καλύψει όλους τους εμπλεκόμενους.

Η Κουμπαριά άλλωστε στην Κρήτη είναι ένας πολύ ιερός δεσμός με αποτέλεσμα ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ να υπερασπιστεί μέχρι τέλους τον κουμπάρο του Κυριάκο Μητσοτάκη.

Οι σκηνές που διαδραματίστηκαν χτες στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής είναι μια εικόνα ντροπής για τον κοινοβουλευτισμό και την δημόσια σφαίρα της χώρας.

Άδικα προσπαθούσαν τα μέλη της αντιπολίτευσης να βγάλουν από το στόμα του Φραπέ έστω και μια είδηση που να αποδεικνύει το πως βρέθηκαν όλα αυτά τα χρήματα στην κατοχή της οικογένειας του. Μάταια όμως, η συνεχής επίκληση της σιωπής κρατούσε τον μάρτυρα εκτός κάδρου ευθυνών.

Την ίδια στιγμή αμέτρητοι «έντιμοι» αγρότες δίνουν αγώνα επιβίωσης στα μπλόκα και προσπαθούν πρώτα και πάνω από όλα να βγάλουν από πάνω τους την ρετσινιά του Φραπέ, του Χασάπη και του Μαγειρία. Όλος ο αγροτικός κόσμος παλεύει να επιβιώσει και αυτοί κυκλοφορούν με Ferrari και Porsche που τους έκανε δώρο η μητέρα τους. Οι τίμιοι αγρότες περιμένουν να δουν τις επιδοτήσεις για να ξεκινήσουν τη νέα παραγωγή και οι αυτοί έχουν φουσκωμένους τραπεζικούς λογαριασμούς χωρίς καν να ασχολούνται με την αγροτική παραγωγή.

Μιλάμε πλέον για δυο χώρες, δυο κατηγορίες ανθρώπων. Από την μια πλευρά αυτοί που αντιστέκονται και από την άλλοι αυτοί που σιωπούν. Από την μια πλευρά αυτοί που υπερήφανοι διεκδικούν το δικαίωμα στην ζωή και από την άλλη αυτοί που χωρίς ντροπή περνάνε χρυσές εποχές εις βάρος των πολλών.

Κύριοι της Νέας Δημοκρατίας μαζί με το δικαίωμα της Σιωπής έρχεται και το δικαίωμα της ντροπής για τον Ελληνικό Λαό. Μια ντροπή για την Ελληνική Δικαιοσύνη και το σύστημα διακυβέρνησης της χώρας.

Κι όλα αυτά με την σφραγίδα της οικογένειας Μητσοτάκη.

Ο κόσμος σιωπεί με τις δημοσκοπήσεις, δεν θα σιωπήσει όμως στις εκλογές!