Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 28 και την Τετάρτη 29-10-2025

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ   ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ   ΜΑΣ  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ χήρα ΑΝΑΣΤ.  ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ  70

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ  ΤΗΝ   ΤΡΙΤΗ    28 -  10 - 2025   &   ΩΡΑ   4.00   Μ.Μ.  ΣΤΟΝ   ΙΕΡΟ  ΝΑΟ  ΑΓΙΟΥ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ  ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΩΝ.

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ:

ΧΡΗΣΤΟΣ,  ΣΟΦΙΑ

Η  ΑΔΕΛΦΗ:

ΑΝΔΡΙΑΝΗ  χήρα  ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΚΡΑΝΙΤΗ

ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΤΑ  ΑΝΙΨΙΑ                       

ΟΙ   ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα

Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.

Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.

----------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΓΝΟΥ

(ΕΤΩΝ 87)

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 28/10/25 & ΩΡΑ 11:00 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΑΓΝΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΑΡΧΟΝΤΩ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ
ΑΘΗΝΑ ΧΗΡ. ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΑΓΝΟΥ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ευβοίας 133 (Ζαρουχλέικα) - ΠΑΤΡΑ
Τηλ.: 2614 001 431 - 6938 061 071
24ωρη εξυπηρέτηση.

--------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΔΗΜ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟ

(ΕΤΩΝ 85)

Θανόντα κηδεύουμε την Τρίτη 28/10/2025 & ώρα 3.30 μ.μ. στον ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Λακκόπετρας. Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 3 μ.μ.

Η σύζυγος: Ουρανία

Τα παιδιά του: Γεώργιος & Μαρία Παρασκευοπούλου, Δημήτριος & Γεωργία Παρσκευοπούλου, Νικολίτσα & Δημήτριος Κουκούτσης.

Τα εγγόνια του

Τα αδέλφια του

Οι λοιποί συγγενείς.

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ

Α' Γραφείο Ευβοίας 131, Πάτρα, τηλ. 2610 324 501,

Β' Γραφείο ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 3, Αίγιο, τηλ.: 26910 27444, κιν.: 6932 885964.

---------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΜΗΤΕΡΑ, ΓΙΑΓΙΑ, ΑΔΕΛΦΗ κ ΘΕΙΑ

ΕΛΕΝΗ χήρα ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΡΜΑΚΗ                               

ΕΤΩΝ 94

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29-10-2025 & ΩΡΑ 12:00 μ. Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΨΑΛΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΝΑΟΥ 11:30 π.μ

Τ Α    Π Α Ι Δ Ι Α: ΑΛΕΞΙΟΣ ΡΕΚΟΥΤΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ κ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ

Τ Α   Ε Γ Γ Ο Ν Ι Α:

ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΕΛΕΝΗ κ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ κ ΣΤΕΛΛΙΝΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΓΛΑΪΑ κ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η   Δ Ι Σ Ε Γ Γ Ο Ν Η:  ΛΥΔΙΑ

Τ Α    Α Δ Ε Λ Φ Ι Α: 

ΗΛΙΑΣ κ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ χήρα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ χήρα ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΙΚΤΩΡΙΑ χήρα ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ.

Ο Ι   Α Ν Ε Ψ Ι Ο Ι              

Ο Ι   Ε Ξ Α Δ Ε Λ Φ Ο Ι

Ο Ι   Λ Ο Ι Π Ο Ι   Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ.

*ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ  ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 165, ΠΑΤΡΑ,  Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357.

----------------------

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΗΛΙΑ ΙΩΑΝ. ΜΠΑΛΩΤΗ

ΕΤΩΝ 70 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. 

Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΛΩΤΗ 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ : ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΚΑΤΡΙΒΕΣΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΡΟΥΛΑΚΗΣ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΤΡΙΒΕΣΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

--------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ

ΠΕΡΙΚΛΗ ΚΩΝ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟ

{ΕΤΩΝ 91}

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 11 ΠΜ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ (ΝΕΟ).

ΤΑ ΤΕΚΝΑ:

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ,
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:

ΠΕΡΙΚΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΕΥΛΑΜΠΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφεία Τελετών Βανταράκης

1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: vadarakisfunerals@gmail.com

----------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας

ΑΝΔΡΕΑ ΘΕΟΔ. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ

(ΕΤΩΝ 69)

Θανόντα κηδεύουμε την Τετάρτη 29/10/2025 & ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στα Ζαρουχλέικα Πατρών.

Η σύζυγος: Μαρία

Τα παιδιά του: Θεόδωρος Πανόπουλος, Ανδρομάχη Πανοπούλου

Οι αδελφοί

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106

KIN.: 6972 119124, e-mail: teletaianasto@gmail.com

-----------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ χήρα ΠΑΝ. ΔΟΥΛΑΒΕΡΗ

ΕΤΩΝ 80

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΟΥΛΑΒΕΡΗ,

ΓΕΩΡΓΙΑ & ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΩΓΙΑΝΝΑΚΗΣ,

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΔΟΥΛΑΒΕΡΗ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ   ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: papadionysioumixalis@gmail.com

------------------

ΚΗΔΕΙΑ

TΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΣΑΚΚΑ

ΕΤΩΝ 65

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 - 10 - 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΩΣΟΥ ΤΕΡΨΗΣ. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 11.45 Π.Μ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΝΑ ΔΟΥΡΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΙΨΙΟΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα

Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.

Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.

------------

KΗΔΕΙΑ

ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ

{ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ. ΚΑΠΕΡΩΝΗ}

ΕΤΩΝ 68

Θανόντα Κηδεύουμε την Τετάρτη 29/10/2025 & ώρα 3 μ.μ. στον Ι.Ν. Αγ. ΜΗΝΑ (Β΄) Κοιμητήριο Πατρών.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΑΠΕΡΩΝΗ, ΜΑΡΙΑΝΝΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ & ΘΕΑΝΩ ΚΑΠΕΡΩΝΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΑΠΕΡΩΝΗ, ΛΑΖΑΡΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ• 

ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ.  ΤΗΛ.: 2610.430.141,  ΚΙΝ.: 6937.009.978, 6989.381.813 & 6978.069.382 -ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ.

--------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

ΖΩΗ (χήρα) ΘΩΜ. ΣΤΟΥΠΑ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΟΣΕ

Κηδεύουμε  την Τετάρτη 29-10-2025  & ώρα  11 π. μ.  από  τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.  

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ:

ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΡΕΒΕΚΚΑ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ:

ΔΙΟΝΥΣΙΑ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΕΛΕΑΝΑ, ΘΩΜΑΣ

Ο  ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ    

ΟΙ   ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732,

Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

---------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤHN ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ 

ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

{ΕΤΩΝ 85}

ΤΟ ΓΕΝΟΣ: ΓΚΟΥΝΤΑΝΗ

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 1 Μ.  ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ:

ΑΝΔΡΕΑΣ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΧΡΗΣΤΟΣ, ΕΛΕΝΗ-ΙΩΑΝΝΑ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ , ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΙΑΣΟΝΑΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΚΟΥΝΤΑΝΗ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφεία Τελετών Βανταράκης

1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: vadarakisfunerals@gmail.com

----------------------

 

