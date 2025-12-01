Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 2 και την Τετάρτη 3/12/2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας
ΜΑΡΙΑ ΔΗΜ. ΓΟΔΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 88)
Θανούσα κηδεύουμε την Τρίτη 2/12/2025 & ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β’ Δημ. Κοιμητηρίου Λεύκας Πατρών.
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106
KIN.: 6972 119124, e-mail: [email protected]
---------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΩΝ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 98
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 2-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ ΑΓΥΙΑΣ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ χήρα ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
-----------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΝΙΚ. ΧΩΡΙΤΟ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ
ΕΤΩΝ 61
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 2-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΟΥΡΑΝΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
----------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΔΡΑΚΟΥΛΗ
ΕΤΩΝ 91
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 2-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΕΡΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΙΣΩΜΑΤΟΣ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΣΠΥΡΟΣ ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΑΡΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ και ΝΙΑ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ χήρα ΣΠ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ χήρα ΓΕΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΜΙΧΑΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΑΡΙΑ, ΕΛΕΝΗ, ΓΙΑΝΝΗΣ, ΕΙΡΗΝΗ, ΓΙΩΡΓΟΣ.
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΟΥ: ΧΡΗΣΤΟΣ, ΜΑΡΙΟΣ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ.
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
---------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΠΟ
(ΕΤΩΝ 74)
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 2/12/2025 & ΩΡΑ 12:00 Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ (ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ).
Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ: ΛΑΟΥΡΕΤΑ ΚΟΛΟΝΙΑΡΙ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΠΑΠΠΟΣ,
ΕΥΘΥΜΙΑ & ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΡΔΑΣ
Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΟΙΚΟΣ ΤΕΛΕΤΩΝ ΦΩΤΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ
ΓΟΥΝΑΡΗ 179, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ 2610337037.
-----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΜΗΤΕΡΑ κ ΓΙΑΓΙΑ
ΔΕΣΠΩ χήρα ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΣΟΥΓΚΟΥ
ΕΤΩΝ 95
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 2-12-2025 & ΩΡΑ 12:30 μ.μ. Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΨΑΛΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΔΟΛΙΑΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΝΑΟΥ 11:30 π.μ
Τ Α Π Α Ι Δ Ι Α:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ κ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ χήρα ΙΩΑΝΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ
Τ Α Ε Γ Γ Ο Ν Ι Α:
ΕΛΕΝΗ κ ΜΑΡΙΝΟΣ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ κ ΒΛΑΣΣΗΣ, ΖΩΗΣ κ ΝΤΙΝΑ, ΟΛΓΑ
Τ Α Δ Ι Σ Ε Γ Γ Ο Ν Α:
ΧΑΡΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΘΗΝΑ
Ο Ι Λ Ο Ι Π Ο Ι Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ.
*ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΡΑΤΣΙΚΑ 165, ΠΑΤΡΑ, Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357.
-----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΝΔΡΕΑ ΔΗΜ. ΚΑΡΛΗ
ΕΤΩΝ 82
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 2-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 3:45 μ.μ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΑ,
ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838
Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842.
----------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον λατρευτό μας
ΕΥΣΤΑΘΙΟ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟ
(ΕΤΩΝ 24)
Θανόντα κηδεύουμε την Τρίτη 2/12/2025 & ώρα 3 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Γλαύκου Οβρυάς Πατρών.
Οι γονείς του: Παναγιώτα-Ιωάννα Μπρίνια, Ηλίας Σταθόπουλος
Τα αδέλφια του: Ανδρέας Σταθόπουλος, Κωνσταντίνος-Φοίβος Σταθόπουλος, Ευαγγελία Μανάλη, Ιωάννα Μανάλη, Ζωή Σταθοπούλου, Αλεξάνδρα Σταθοπούλου
Οι παππούδες του: Κωνσταντίνος & Ευσταθία Μπρίνια, Ανδρέας & Κωνσταντίνα Σταθοπούλου.
Οι θείοι
Οι εξάδελφοι
Οι λοιποί συγγενείς
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106
KIN.: 6972 119124, e-mail: [email protected]
------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΜΠΑΚΑΝΔΡΙΚΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗ
ΕΤΩΝ 91
ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 2-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ ΑΧΑΙΑΣ.
ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΚΑΝΔΡΙΚΟΣ & ΕΙΡΗΝΗ ΠΛΩΤΑ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΧΑΡΙΤΑΤΟΣ
ΓΕΡΜΑΝΟΥ 108, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ. 6944269704.
---------------------------
ΚΗΔΕΙA
Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό, παππού & θείο
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΔΗΜ. ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ
ΕΤΩΝ: 66
Θανόντα κηδεύουμε την Τρίτη 2-12-2025 και ώρα 3.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄κοιμητήριο Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Όλγα
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Δημήτριος & Αμαλία Καρβουνιάρη, Νικόλαος & Κλεοπάτρα Καρβουνιάρη
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Βασίλειος, Όλγα, Βασίλειος, Ηλίας
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Αθανασία & Χρήστος Διονυσόπουλος, Βασιλική Καρβουνιάρη
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΦΩΤ. ΔΗΜΑΡΑ
ΕΤΩΝ 41
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 2-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ : ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ χήρα ΦΩΤ. ΔΗΜΑΡΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΗΜΑΡΑ
ΟΙ ΘΕΙΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
---------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΟΛΥΜΠΙΑ (χήρα) ΚΩΝ. ΜΑΝΙΑ
ΕΤΩΝ 99
Κηδεύουμε την Τρίτη 2 -12-2025 & ώρα 2 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΟΘΩΝΑΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΤΙΝΑ
Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ : ΛΙΒΙΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΓΕΡ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΥΖ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΡΑΡΑ ΣΥΝ/ΧΟ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟ
ΕΤΩΝ 63
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 3-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β' ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΡΑΡΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΚΙΚΗ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΑΡΙΣ ΠΡΑΡΑ.
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838
Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842.
-----------------------
