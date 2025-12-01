Back to Top
Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 2 και την Τετάρτη 3/12/2025

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τ...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας

ΜΑΡΙΑ ΔΗΜ. ΓΟΔΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

(ΕΤΩΝ 88)

Θανούσα κηδεύουμε την Τρίτη 2/12/2025 & ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β’ Δημ. Κοιμητηρίου Λεύκας Πατρών.

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106

KIN.: 6972 119124, e-mail: [email protected]

---------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΩΝ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 98

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 2-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ ΑΓΥΙΑΣ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ χήρα ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

-----------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΝΙΚ. ΧΩΡΙΤΟ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ

ΕΤΩΝ 61

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 2-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΟΥΡΑΝΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

----------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΙΩΑΝΝΗ ΔΡΑΚΟΥΛΗ

ΕΤΩΝ 91

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 2-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΕΡΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΙΣΩΜΑΤΟΣ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΣΠΥΡΟΣ ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΑΡΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ και ΝΙΑ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ χήρα ΣΠ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ χήρα ΓΕΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΜΙΧΑΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΑΡΙΑ, ΕΛΕΝΗ, ΓΙΑΝΝΗΣ, ΕΙΡΗΝΗ, ΓΙΩΡΓΟΣ.

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΟΥ: ΧΡΗΣΤΟΣ, ΜΑΡΙΟΣ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ.

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

---------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΠΟ

(ΕΤΩΝ 74)

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 2/12/2025 & ΩΡΑ 12:00 Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ (ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ).

Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ: ΛΑΟΥΡΕΤΑ ΚΟΛΟΝΙΑΡΙ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΠΑΠΠΟΣ,
ΕΥΘΥΜΙΑ & ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΡΔΑΣ

Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΟΙΚΟΣ ΤΕΛΕΤΩΝ ΦΩΤΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ

ΓΟΥΝΑΡΗ 179, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ 2610337037.

-----------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΜΗΤΕΡΑ κ ΓΙΑΓΙΑ 

ΔΕΣΠΩ χήρα ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΣΟΥΓΚΟΥ

ΕΤΩΝ 95

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 2-12-2025 & ΩΡΑ  12:30 μ.μ. Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΨΑΛΕΙ ΣΤΟΝ  ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΔΟΛΙΑΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. 

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΝΑΟΥ 11:30 π.μ

Τ Α   Π Α Ι Δ Ι Α:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ κ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ χήρα ΙΩΑΝΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ

Τ Α   Ε Γ Γ Ο Ν Ι Α:

ΕΛΕΝΗ κ ΜΑΡΙΝΟΣ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ κ ΒΛΑΣΣΗΣ, ΖΩΗΣ κ ΝΤΙΝΑ, ΟΛΓΑ

Τ Α    Δ Ι Σ Ε Γ Γ Ο Ν Α:

ΧΑΡΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΘΗΝΑ

Ο Ι   Λ Ο Ι Π Ο Ι   Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ.

*ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ  ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΡΑΤΣΙΚΑ 165, ΠΑΤΡΑ, Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357.

-----------------

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΑΝΔΡΕΑ ΔΗΜ. ΚΑΡΛΗ 

ΕΤΩΝ 82 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 2-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 3:45 μ.μ. 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΑΛΛΙΟΠΗ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΑ, 

ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΗΣ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης 

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838

Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

----------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον λατρευτό μας

ΕΥΣΤΑΘΙΟ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟ

(ΕΤΩΝ 24)

Θανόντα κηδεύουμε την Τρίτη 2/12/2025 & ώρα 3 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Γλαύκου Οβρυάς Πατρών.

Οι γονείς του: Παναγιώτα-Ιωάννα Μπρίνια, Ηλίας Σταθόπουλος

Τα αδέλφια του: Ανδρέας Σταθόπουλος, Κωνσταντίνος-Φοίβος Σταθόπουλος, Ευαγγελία Μανάλη, Ιωάννα Μανάλη, Ζωή Σταθοπούλου, Αλεξάνδρα Σταθοπούλου

Οι παππούδες του: Κωνσταντίνος & Ευσταθία Μπρίνια, Ανδρέας & Κωνσταντίνα Σταθοπούλου.

Οι θείοι

Οι εξάδελφοι

Οι λοιποί συγγενείς

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106

KIN.: 6972 119124, e-mail: [email protected]

------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΜΠΑΚΑΝΔΡΙΚΟΥ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗ

ΕΤΩΝ 91

ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 2-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ ΑΧΑΙΑΣ.

ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΚΑΝΔΡΙΚΟΣ & ΕΙΡΗΝΗ ΠΛΩΤΑ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΧΑΡΙΤΑΤΟΣ

ΓΕΡΜΑΝΟΥ 108, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ. 6944269704.

---------------------------

ΚΗΔΕΙA

Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό, παππού & θείο

ΒΑΣΙΛΕΙΟ  ΔΗΜ. ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ

ΕΤΩΝ: 66

Θανόντα κηδεύουμε την Τρίτη 2-12-2025 και ώρα  3.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄κοιμητήριο Πατρών.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Όλγα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Δημήτριος & Αμαλία Καρβουνιάρη, Νικόλαος & Κλεοπάτρα Καρβουνιάρη

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Βασίλειος, Όλγα, Βασίλειος, Ηλίας

ΤΑ  ΑΔΕΛΦΙΑ: Αθανασία & Χρήστος Διονυσόπουλος, Βασιλική Καρβουνιάρη

ΤΑ  ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ  ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

----------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΙΩΑΝΝΗ  ΦΩΤ.  ΔΗΜΑΡΑ

ΕΤΩΝ 41

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 2-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ :  ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ χήρα ΦΩΤ. ΔΗΜΑΡΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΗΜΑΡΑ

ΟΙ   ΘΕΙΟΙ   

ΟΙ   ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

---------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

ΟΛΥΜΠΙΑ (χήρα) ΚΩΝ. ΜΑΝΙΑ

ΕΤΩΝ  99

Κηδεύουμε την Τρίτη 2 -12-2025  & ώρα 2  μ. μ.  από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ: ΟΘΩΝΑΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ

ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ  ΤΗΣ:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΤΙΝΑ

Η  ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ : ΛΙΒΙΑ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ  

ΟΙ   ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

------------------

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΓΕΡ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ 

ΣΥΖ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΡΑΡΑ ΣΥΝ/ΧΟ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟ 

ΕΤΩΝ 63 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 3-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β' ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΡΑΡΑΣ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΚΙΚΗ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΑΡΙΣ ΠΡΑΡΑ. 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης 

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838

Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

-----------------------

