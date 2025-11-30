Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 1/12 και την Τρίτη 2/12/2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΛΕΝΗ (χήρα) ΔΗΜ. ΚΟΤΡΟΥΤΣΟΥ
ΕΤΩΝ 95
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 1/12/2025 & ΩΡΑ 3 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α΄ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΟΤΡΟΥΤΣΟΥ & ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ,
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, ΘΩΜΑΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΑΛΕΞΙΑ & ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ,
ΓΙΩΡΓΟΣ & ΞΕΝΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΛΟΓΕΡΑΣ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871.
---------------
ΚΗΔΕΙΑ
TΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΦΩΤΙΟ Δ. ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 75
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 1 – 12 – 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3.30 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ
ΤΑΤΙΑΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ , ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΜΑΡΙΟΣ , ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ , ΡΑΦΑΗΛΙΑ , ΒΑΪΑ , ΡΑΦΑΗΛ ,
ΦΩΤΗΣ , ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ , ΙΩΑΚΕΙΜ , ΒΑΓΙΑΝΝΑ
Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
-------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΔΗΜ. ΦΛΑΜΙΑΤΟ
ΕΤΩΝ 98
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 1-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΓΛΑΥΚΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΟΒΡΥΑΣ).
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ ΦΛΑΜΙΑΤΟΥ,
ΜΑΡΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ,
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΛΑΜΙΑΤΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ,
ΓΡΗΓΟΡΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
----------------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό, παππού σε θείο
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ:66
Θανόντα κηδεύουμε Δευτέρα 1-12-2015 και ώρα 3.00μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β ́ κοιμητήριο Πατρών.
(Η σορός θα βρίσκεται εντός του ναού στις 2.30)
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Χριστίνα
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:Γεώργιος & Μαρίνα
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Φώτιος Βασίλειος
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΗΛ 26930 92162
2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 39 ΤΗΛ 2610526888, ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ: 26240619.30
----------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ (ΤΟΥΛΑ) ΧΗΡΑ ΔΗΜ.ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 1-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ, ΛΥΔΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ ΤΑ ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
-------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΙΩΑΝ. ΦΙΛΙΠΠΑΤΟ
ΕΤΩΝ 93
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 1-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
-------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΣΩΚΡΑΤ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟ
(ΕΤΩΝ 91)
Θανόντα κηδεύουμε την Δευτέρα 1/12/2025 & ώρα 2 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β ́ Δημ. Κοιμητηρίου Λεύκας Πατρών
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
Σωκράτης & Ευρυδίκη Σπηλιωτοπούλου Μαρία Σπηλιωτοπούλου
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: Γεωργία, Χαρίλαος, Θεμιστοκλής
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Σολωμού 132 & Β. Ηπείρου - Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 316106 Κιν.: 6972 119124
---------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
{ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΓΕΩΡ. ΚΑΡΠΗ }
~•ΕΤΩΝ 91•~
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 1/12/2025 & ΩΡΑ 11:00 π.μ. ΣΤΟΝ Ι. Ν. ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΑΧΑΪΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΚΑΡΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΠΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ • ΚΑΡΡΑΣ •
ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.: 2610.430.141, ΚΙΝ.: 6937.009.978, 6989.381.813, 6978.069.382. – ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ
------------------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΝΙΚ. ΧΩΡΙΤΟ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ
ΕΤΩΝ 61
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 2-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΟΥΡΑΝΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΩΝ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 98
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 2-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ ΑΓΥΙΑΣ Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
-----------------
ΚΗΔΕΙA
Τον αγαπημένο μας σύζυγο,πατέρα, αδελφό,παππού & θείο
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΔΗΜ. ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ
ΕΤΩΝ:66
Θανόντα κηδεύουμε Τρίτη 2-12-2025 και ώρα 3.00μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄κοιμητήριο Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ:Όλγα
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:Δημήτριος & Αμαλία Καρβουνιάρη, Νικόλαος & Κλεοπάτρα Καρβουνιάρη
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:Βασίλειος,Όλγα,
Βασίλειος,Ηλίας
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:Αθανασία & Χρήστος Διονυσόπουλος, Βασιλική Καρβουνιάρη
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930
------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΔΡΑΚΟΥΛΗ
ΕΤΩΝ 91
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 2-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΕΡΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΙΣΩΜΑΤΟΣ,
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΣ ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΑΡΗΣ . ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΝΙΑ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ,
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΧΗΡΑ ΣΠ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΓΕΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ .
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΑΡΙΑ. ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΩΡΓΟΣ .
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ . ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
-------------------
