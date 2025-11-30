Back to Top
ΠΕΝΘΗ

/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 1/12 και την Τρίτη 2/12/2025

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δε...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΕΛΕΝΗ (χήρα) ΔΗΜ. ΚΟΤΡΟΥΤΣΟΥ

ΕΤΩΝ 95

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 1/12/2025 & ΩΡΑ 3 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α΄ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΟΤΡΟΥΤΣΟΥ & ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ,

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ,  ΘΩΜΑΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΑΛΕΞΙΑ & ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ,

ΓΙΩΡΓΟΣ & ΞΕΝΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΛΟΓΕΡΑΣ

ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ               

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας 

Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 340873

κιν 6932318103

fax 2610 340871.

---------------

ΚΗΔΕΙΑ

TΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΦΩΤΙΟ Δ. ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 75

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 1 – 12 – 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3.30 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ

ΤΑΤΙΑΝΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ , ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΜΑΡΙΟΣ , ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ , ΡΑΦΑΗΛΙΑ , ΒΑΪΑ , ΡΑΦΑΗΛ ,
ΦΩΤΗΣ , ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ , ΙΩΑΚΕΙΜ , ΒΑΓΙΑΝΝΑ

Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα

Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.

Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.

-------------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΔΗΜ. ΦΛΑΜΙΑΤΟ

ΕΤΩΝ 98

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 1-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 Μ.Μ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΓΛΑΥΚΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΟΒΡΥΑΣ).

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ ΦΛΑΜΙΑΤΟΥ,

ΜΑΡΙΑ  ΑΡΒΑΝΙΤΗ,

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΛΑΜΙΑΤΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ,

ΓΡΗΓΟΡΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

----------------------------------------

ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό, παππού σε θείο
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ:66
Θανόντα κηδεύουμε Δευτέρα 1-12-2015 και ώρα 3.00μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β ́ κοιμητήριο Πατρών.

(Η σορός θα βρίσκεται εντός του ναού στις 2.30)
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Χριστίνα
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:Γεώργιος & Μαρίνα
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Φώτιος Βασίλειος
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΗΛ 26930 92162

2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 39 ΤΗΛ 2610526888, ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ: 26240619.30

----------------------------------

ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ (ΤΟΥΛΑ) ΧΗΡΑ ΔΗΜ.ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 1-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ, ΛΥΔΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ ΤΑ ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

-------------------------

ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΙΩΑΝ. ΦΙΛΙΠΠΑΤΟ
ΕΤΩΝ 93
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 1-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

-------------------------

ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΣΩΚΡΑΤ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟ

(ΕΤΩΝ 91)
Θανόντα κηδεύουμε την Δευτέρα 1/12/2025 & ώρα 2 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β ́ Δημ. Κοιμητηρίου Λεύκας Πατρών
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
Σωκράτης & Ευρυδίκη Σπηλιωτοπούλου Μαρία Σπηλιωτοπούλου
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: Γεωργία, Χαρίλαος, Θεμιστοκλής
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Σολωμού 132 & Β. Ηπείρου - Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 316106 Κιν.: 6972 119124

---------------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

{ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΓΕΩΡ. ΚΑΡΠΗ } 

~•ΕΤΩΝ 91•~ 


ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 1/12/2025 & ΩΡΑ 11:00 π.μ. ΣΤΟΝ Ι. Ν. ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ.                                                                             

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΑΧΑΪΑΣ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΡΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΚΑΡΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΠΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ • ΚΑΡΡΑΣ • 

ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.: 2610.430.141, ΚΙΝ.: 6937.009.978, 6989.381.813, 6978.069.382. – ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ

------------------------------------------

 

ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΝΙΚ. ΧΩΡΙΤΟ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ

ΕΤΩΝ 61
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 2-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΟΥΡΑΝΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

------------------------

ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΩΝ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 98
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 2-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ ΑΓΥΙΑΣ Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

-----------------

ΚΗΔΕΙA

Τον αγαπημένο μας σύζυγο,πατέρα, αδελφό,παππού & θείο

ΒΑΣΙΛΕΙΟ  ΔΗΜ. ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ

ΕΤΩΝ:66

Θανόντα κηδεύουμε Τρίτη 2-12-2025 και ώρα  3.00μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄κοιμητήριο  Πατρών.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ:Όλγα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:Δημήτριος & Αμαλία Καρβουνιάρη, Νικόλαος & Κλεοπάτρα Καρβουνιάρη

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:Βασίλειος,Όλγα,

Βασίλειος,Ηλίας

ΤΑ  ΑΔΕΛΦΙΑ:Αθανασία & Χρήστος Διονυσόπουλος, Βασιλική Καρβουνιάρη

ΤΑ  ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1)ΠΟΡΤΕΣ   ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930

------------------------

ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΔΡΑΚΟΥΛΗ
ΕΤΩΝ 91
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 2-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΕΡΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΙΣΩΜΑΤΟΣ,
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΣ ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΑΡΗΣ . ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΝΙΑ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ,
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΧΗΡΑ ΣΠ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΓΕΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ .
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΑΡΙΑ. ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΩΡΓΟΣ .
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ . ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

-------------------

