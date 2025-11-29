Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 30/11 και τη Δευτέρα 1/12/2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ (χήρα) ΝΙΚ. ΚΑΚΑΦΩΝΗ
(ΕΤΩΝ 92)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 12.00 μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΚΑΦΩΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΑΚΑΦΩΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΚΑΦΩΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΚΑΦΩΝΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)
τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
-----------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΛΕΝΗ (χήρα) ΔΗΜ. ΚΟΤΡΟΥΤΣΟΥ
ΕΤΩΝ 95
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 1/12/2025 & ΩΡΑ 3 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α΄ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΟΤΡΟΥΤΣΟΥ & ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ,
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, ΘΩΜΑΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΑΛΕΞΙΑ & ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ,
ΓΙΩΡΓΟΣ & ΞΕΝΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΛΟΓΕΡΑΣ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871.
---------------
ΚΗΔΕΙΑ
TΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΦΩΤΙΟ Δ. ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 75
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 1 – 12 – 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3.30 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ
ΤΑΤΙΑΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ , ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΜΑΡΙΟΣ , ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ , ΡΑΦΑΗΛΙΑ , ΒΑΪΑ , ΡΑΦΑΗΛ ,
ΦΩΤΗΣ , ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ , ΙΩΑΚΕΙΜ , ΒΑΓΙΑΝΝΑ
Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
-------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΔΗΜ. ΦΛΑΜΙΑΤΟ
ΕΤΩΝ 98
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 1-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΓΛΑΥΚΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΟΒΡΥΑΣ).
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ ΦΛΑΜΙΑΤΟΥ,
ΜΑΡΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ,
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΛΑΜΙΑΤΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ,
ΓΡΗΓΟΡΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
----------------------------------------
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr