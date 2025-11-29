Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΕΝΘΗ

/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 30/11 και τη Δευτέρα 1/12/2025

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κ...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙA

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΠΟΛΥΞΕΝΗ (χήρα) ΝΙΚ. ΚΑΚΑΦΩΝΗ

(ΕΤΩΝ 92)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  & ΩΡΑ 12.00 μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΚΑΦΩΝΗ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΑΚΑΦΩΝΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΚΑΦΩΝΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΚΑΦΩΝΗΣ

ΣΩΤΗΡΙΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ    ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)

τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448. 

-----------------------------------

 

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΕΛΕΝΗ (χήρα) ΔΗΜ. ΚΟΤΡΟΥΤΣΟΥ

ΕΤΩΝ 95

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 1/12/2025 & ΩΡΑ 3 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α΄ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΟΤΡΟΥΤΣΟΥ & ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ,

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ,  ΘΩΜΑΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΑΛΕΞΙΑ & ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ,

ΓΙΩΡΓΟΣ & ΞΕΝΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΛΟΓΕΡΑΣ

ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ               

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας 

Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 340873

κιν 6932318103

fax 2610 340871.

---------------

ΚΗΔΕΙΑ

TΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΦΩΤΙΟ Δ. ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 75

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 1 – 12 – 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3.30 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ

ΤΑΤΙΑΝΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ , ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΜΑΡΙΟΣ , ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ , ΡΑΦΑΗΛΙΑ , ΒΑΪΑ , ΡΑΦΑΗΛ ,
ΦΩΤΗΣ , ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ , ΙΩΑΚΕΙΜ , ΒΑΓΙΑΝΝΑ

Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα

Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.

Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.

-------------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΔΗΜ. ΦΛΑΜΙΑΤΟ

ΕΤΩΝ 98

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 1-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 Μ.Μ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΓΛΑΥΚΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΟΒΡΥΑΣ).

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ ΦΛΑΜΙΑΤΟΥ,

ΜΑΡΙΑ  ΑΡΒΑΝΙΤΗ,

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΛΑΜΙΑΤΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ,

ΓΡΗΓΟΡΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

----------------------------------------

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κηδείες

Info