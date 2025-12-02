Τα εφημερεύοντα φαρμακεία σε Πάτρα και Αχαΐα για σήμερα Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025

Φαρμακεία

ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 61 (ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ) 02:00 - 08:30 ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 61 (ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ) Εφημερεύοντα Φαρμακεία Δύμης 14:30-17:30 & 21:00-08:30 ΠΛΩΤΑ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 22595 Εφημερεύοντα Φαρμακεία Παραλίας 14:30-17:30 & 21:00-22:30 ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ 87 (ΤΣΑΟΥΣΗ) ΤΗΛ.: 2610 527.236 Εφημερεύοντα Φαρμακεία Βραχνεΐκων 14:30-17:30 ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 690 (ΘΕΣΗ ΚΑΜΙΝΙΑ) ΤΗΛ.: 2610-670.324 & 6976408046 Εφημερεύοντα Φαρμακεία Ρίου 14:30-17:30 & 21:00-22:30 ΔΙΠΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΑΛΗΡΟΥ 76 - ΠΑΡΑΛΙΑ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ.: 2610-931.050 Εφημερεύοντα Φαρμακεία Μεσσάτιδας 14:30-17:30 & 21:00-22:30 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 246 ΟΒΡΥΑ ΤΗΛ.: 2610-524.600 Εφημερεύοντα Φαρμακεία Καλαβρύτων 14:30-17:30 & 21:00-22:30 ΜΠΙΡΜΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΟΥ ΠΟΛΚΑ 13 ΤΗΛ.: 26920-23.047 Εφημερεύοντα Φαρμακεία Νέου Ερινεού 14:30-17:30 ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-32.178 & 6947253467

