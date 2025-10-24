Με θρησκευτική λαμπρότητα θα εορτάσει ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου Πατρών

Την Κυριακή 26 Οκτωβρίου τιμάται από την εκκλησία μας η μνήμη του Αγίου Ενδόξου, μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου και όπως κάθε χρόνο επίκεντρο του εορτασμού στην Πάτρα αποτελεί ο ομώνυμος ιερός ναός στην άνω πόλη όπου το πρόγραμμα της θρησκευτικής πανήγυρης ξεκινά στις 18.30 το απόγευμα του Σαββάτου 25-10-2025, παραμονή της μεγάλης εορτής με τον αρχιερατικό εσπερινό μετ' αρτοκλασίας χοροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου.

Ο Άγιος Δημήτριος που είναι και ο Πολιούχος της Θεσσαλονίκης, είναι από τους πλέον λαοφιλείς αγίους της Ορθοδόξου χριστιανικής εκκλησίας.

Στον Ιερό Ναό του Αγ. Δημητρίου στην άνω πόλη, στην οδό Αγ. Δημητρίου μεταξύ Γούναρη και Γερμανού, στην Πάτρα, μετά τον εσπερινό θα ακολουθήσει το Σάββατο 25-10 στις 10 το βράδυ έως περίπου τις 00.30 μετά τα μεσάνυχτα, Ιερά Αγρυπνία όπου θα λειτουργήσει ο πρωτοσύγκελλος της Μητροπόλεως Πατρών, και Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίων Πάντων Τριταίας, πανοσιολογιότατος αρχιμανδρίτης π. Αρτέμιος Αργυρόπουλος.

Ανήμερα την Κυριακή 26-10 το πρωί θα τελεστεί αρχιερατική Θεία λειτουργία χοροστατούντος του σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου που θα κηρύξει και το Θείο λόγο ενώ στις 18.00 θα τελεστεί μεθέορτος εσπερινός και ιερά παράκληση στον Άγιο Δημήτριο όπου θα προεξάρχει ο αιδεσιμολογιότατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Σωτήριος Μανωλόπουλος, προϊστάμενος του ιερού ναού Αγίου Βασιλείου Βραχνείκων.

Στις 7.30 περίπου το απόγευμα της Κυριακής 26 Οκτωβρίου 2025 θα λάβει χώρα και η λιτάνευση της εικόνας του Αγ. Δημητρίου στους γύρω δρόμους της ενορίας.