Ψάχνουν πόσοι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία το βράδυ του θανάτου της 16χρονης από το Γκάζι

Συνεχίζονται οι έρευνες της ΕΛΑΣ για τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι. Η νεκροψία έδειξε ως αιτία το πνευμονικό οίδημα, ενώ οι τελικές απαντήσεις αναμένεται να δοθούν με τα αποτελέσματα των τοξικολογικών τα οποία θα βγουν εντός του επόμενου μήνα.

Τη βραδιά που η έφηβη κατέληξε στον «Ευαγγελισμό», έγιναν και άλλες κλήσεις στο ΕΚΑΒ για περιστατικά μέθης στην οδό Δεκελέων, όπου διασκέδαζε η 16χρονη, με την ΕΛΑΣ να έχει κάνει δύο αιτήματα: ένα στο ΕΚΑΒ για να δοθούν στοιχεία για τις διακομιδές το μοιραίο βράδυ και ένας προς το Δήμο Αθηναίων για σφράγιση του μαγαζιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΕΛΑΣ έχει ζητήσει από το ΕΚΑΒ ενημέρωση τόσο για τον αριθμό των περιστατικών μέθης στην οδό Δεκελέων όσο και για το πού διακομίστηκαν. Την ίδια στιγμή, στο τμήμα Ανηλίκων που έχει αναλάβει την έρευνα για τον θάνατο της 16χρονης, αναμένεται να κληθούν εκ νέου όσοι ήταν μαζί της το βράδυ που κατέληξε για να δώσουν καταθέσεις.

Αίτημα για σφράγιση και αποτελέσματα για τα ποτά

Η ΕΛΑΣ έχει κάνει αίτημα για σφράγιση του καταστήματος στον Δήμο Αθηναίων ενώ περιμένει τα αποτελέσματα από το Χημείο για τα ποτά που κατασχέθηκαν, προκειμένου να διαπιστωθεί αν επρόκειτο για «μπόμπες».

Από τα σφηνάκια στην Καλλιθέα στο Γκάζι

Σύμφωνα με πληροφορίες, ενήλικες από την παρέα της 16χρονης αγόρασαν ένα μπουκάλι με αλκοολούχο ποτό από κάβα της Καλλιθέας, το οποίο κατανάλωσαν σε σφηνάκια στις Τζιτζιφιές. Στη συνέχεια μετέβησαν στο Γκάζι όπου και πήγαν στο κατάστημα της οδού Δεκελέων.

«Μας είπε ότι μας αγαπάει και μετά κατέρρευσε»

«Σάββατο βράδυ ήμασταν μαζί με την… Πήγαμε σε μία κάβα και πήραμε ένα μπουκάλι βότκα. Καθίσαμε στον δρόμο, συζητούσαμε και ήπιαμε το μπουκάλι. Μετά από καμιά ώρα πήγαμε στο κλαμπ. Μπήκαμε μέσα και ήπιαμε κι εκεί ένα ποτό. Ξαφνικά η Άννα είπε ότι δεν αισθανόταν καλά και βγήκαμε έξω. Ξαφνικά, ενώ βρισκόμασταν εκεί, η Άννα κατέρρευσε», είπε φίλη της ανήλικης στο STAR.

Μητέρα φίλης της 16χρονης ανέφερε επίσης πως η παρέα ετοιμάζονταν στο σπίτι και διασκέδαζαν πριν βγουν για ποτό. «Δεν είχαν πιει τίποτα στο σπίτι. Ετοιμάστηκαν. βάφτηκαν, είχε και μια κοπέλα γενέθλια, της έκοψα και μια τούρτα και μετά βγήκαν», δήλωσε η ίδια.

Στο κλαμπ στο Γκάζι η παρέα φαίνεται να έμεινε για περίπου μία ώρα, με το παιδί να πίνει ένα ποτό. Μόλις αισθάνθηκε αδιαθεσία, ζήτησε από την παρά της να βγουν έξω. Συγκινητικά είναι τα όσα αποκαλύπτει η φίλη της 16χρονης για τις τελευταίες της στιγμές. «Το τελευταίο που ακούσαμε ως λέξη από το στόμα της φίλης μας ήταν το "σ’ αγαπώ" προς εμάς και χαίρομαι που τα έχω ακούσει αυτά τα λόγια εκείνο το βράδυ».