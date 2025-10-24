M. Σκανδάμης σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη: "Ερευνάται η βιαιοπραγία κατά σωφρονιστικού υπαλλήλου στην Πάτρα;"

"Με δήλωσή του ο Μαρίνος Σκανδάμης, Δικηγόρος, Στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και πρώην Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής ζητά ενημέρωση από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για τον αναφερόμενο ξυλοδαρμό σωφρονιστικού υπαλλήλου από ανώτερό του", τονίζει σε ανακοίνωσή του.

Όλη η δήλωση :

“Στα μέσα Οκτωβρίου δημοσιεύτηκε στον τύπο η ανησυχητική είδηση φερόμενης βιαιοπραγίας κατά σωφρονιστικού υπαλλήλου από ιεραρχικά προϊστάμενό του στο σωφρονιστικό κατάστημα Πατρών, επειδή ο υπάλληλος ζητούσε -όπως αναφέρεται- την λήψη των οφειλόμενων αδειών του.

Μέχρι σήμερα από όσο γνωρίζουμε δεν έχει γίνει μια δήλωση από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για το αν η υπόθεση ερευνάται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ή αν έχουν ληφθεί κάποια μέτρα.

Η διοίκηση χρειάζεται διαφάνεια και λογοδοσία και η βία οπωσδήποτε δεν είναι αποδεκτή.

Το Υπουργείο πρέπει τώρα να μάς ενημερώσει δημόσια για τις ενέργειές του”.