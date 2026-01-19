Πέθανε ο διάσημος σχεδιαστής μόδας Valentino σε ηλικία 93 ετών

Έφυγε από τη ζωή σήμερα (19.01.2026) ο κορυφαίος σχεδιαστής μόδας Valentino Garavani σε ηλικία 93 ετών.

Την είδηση θανάτου του εμβληματικού σχεδιαστή μόδας Valentino Garavani, ανακοίνωσε το ίδρυμά του. Ο θάνατός του έρχεται τέσσερις μήνες μετά τον θάνατο, σε ηλικία 91 ετών, του μεγάλου του φίλου και αντιπάλου Giorgio Armani, στις 4 Σεπτεμβρίου 2025.

Ο Valentino «έφυγε από τη ζωή ειρηνικά στην κατοικία του στη Ρώμη, περιτριγυρισμένος από την αγάπη των αγαπημένων του», ανακοίνωσε σε ανακοίνωσή του το Ίδρυμα Βαλεντίνο Γκαραβάνι και Τζιανκάρλο Τζιαμέτι.

Η σορός του θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στην Piazza Mignanelli 23 στη Ρώμη, την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου και την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, από τις 11:00 π.μ. έως τις 6:00 μ.μ.

Η κηδεία θα τελεστεί την Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου, στις 11:00 π.μ., στη Βασιλική της Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, στην Piazza della Repubblica 8 στη Ρώμη.

Πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους και πιο επιδραστικούς σχεδιαστές μόδας του 20ού και 21ου αιώνα. Ο θάνατός του προκαλεί παγκόσμια συγκίνηση, και σηματοδοτεί το τέλος μιας ολόκληρης εποχής για την υψηλή ραπτική.

Το σήμα κατατεθέν του ήταν μια συγκεκριμένη, ζωντανή απόχρωση του κόκκινου, την οποία εμπνεύστηκε βλέποντας μια γυναίκα στην όπερα της Βαρκελώνης στα νιάτα του. Το κόκκινο φόρεμα Valentino έγινε σύμβολο θηλυκότητας, πολυτέλειας και αυτοπεποίθησης.

Η αισθητική του Valentino ήταν πάντα επικεντρωμένη στην κομψότητα και τη χάρη. Σε αντίθεση με άλλους σχεδιαστές που επιδίωκαν την πρόκληση, ο Valentino πίστευε ότι «οι γυναίκες θέλουν απλώς να είναι όμορφες». Τα σχέδιά του χαρακτηρίζονταν από δαντέλες, κεντήματα, θηλυκές γραμμές και άψογη κοπή.

Μετά την αποχώρησή του, ο οίκος γνώρισε τεράστια επιτυχία υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Pierpaolo Piccioli. Από το 2024, τα ηνία του οίκου έχει αναλάβει ο Alessandro Michele, ο οποίος παρουσίασε πρόσφατα τις συλλογές για το 2026, διατηρώντας την πολυτέλεια του οίκου αλλά προσθέτοντας τη δική του ιδιαίτερη ματιά.

Ο Valentino Garavani δεν ήταν απλώς ένας σχεδιαστής, αλλά ο «Τελευταίος Αυτοκράτορας» της μόδας, όπως χαρακτηρίστηκε και στο γνωστό ντοκιμαντέρ του 2008 (Valentino: The Last Emperor).