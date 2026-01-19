Inner Wheel Πατρών Βορρά Ρίου: Παρέδωσε επιταγή για τον Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών στο Δημαρχείο

Εγκάρδιο το κλίμα στη συνάντηση των κυριών του Inner Wheel Πατρών Βορρά Ρίου με τον δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη στο γραφείο του στο Δημαρχείο (κτίριο Παλαιού Αρσακείου).

Η πρόεδρος του δραστήριου σωματείου Μαρία Ασημακοπούλου και οι κυρίες της διοίκησης παρέδωσαν το ποσό που συγκεντρώθηκε από το χριστουγεννιάτικο τσάι τους, υπέρ του Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών. Παρούσα ήταν και η Βίβιαν Σαμούρη, αντιδήμαρχος Υγείας και Πρόνοιας, υπεύθυνη της συγκεκριμένης δομής και συνεπής φίλη του Inner Wheel. Ολοι συζήτησαν για το θλιβερό ζήτημα της βίας στην κοινωνία μας και αντάλλαξαν αισιόδοξες ευχές για την καινούρια χρονιά 2026.

Η προσφορά στον ξενώνα αφορούσε τρόφιμα χωρισμένα σε ισόποσες επιταγές από τοπικό σούπερ μάρκετ. Με αυτή την πρωτοβουλία ο ο Inner Wheel Πατρών Βορρά Ρίου συνεχίζει μια πολυετή παράδοση αλληλεγγύης και έμπρακτης στήριξης σε συνανθρώπους που έχουν ανάγκη.