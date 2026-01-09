«Καλλιπάτειρα»: Πανέτοιμη για το Αχαιών Αγάπης Γεύμα 24/1, σπεύστε για προσκλήσεις

Η διακεκριμένη πρόεδρος του Πανελλήνιου Σωματείου Γυναικών «Καλλιπάτειρα» Κατερίνα Παναγοπούλου και η επικεφαλής του τοπικού παραρτήματος, Μαρία Μανουσάκη Μαλλιώρη, θα υποδεχθούν τις αρχές, τα μέλη και τους φίλους του δραστήριου και δημοφιλούς σωματείου το Σάββατο 24 Ιανουαρίου.

Το καθιερωμένο, φιλανθρωπικό gala θα φιλοξενηθεί και πάλι στην μεγάλη σάλα του Privilege Event House. Στο live μουσικό πρόγραμμα θα τραγουδήσουν ο Γρηγόρης Πετράκος και η Μυρτώ Καμβυσίδη. Η βραδιά περιλαμβάνει γευστικό μενού, κοπή βασιλόπιτας και πολλά δώρα.

Τo πολυαναμενόμενo event που προσελκύει πάντα φορείς και γνωστές Πατρινές συντροφιές, το στηρίζουν Πανεπιστήμιο Πατρών, Επιμελητήριο Αχαίας, Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας, Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank, Προμηθέας, οι σύλλογοι ιατρών, δικηγόρων, πτυχιούχων φυσικής αγωγής, τα τοπικά τα τοπικά media κ.α.

Το φινάλε καταλήγει σε φινάλε και χορό- άλλωστε πραγματοποιείται λίγο μετά την επίσημη έναρξη της καρναβαλικής περιόδου!

*Προσέλευση 9 μ.μ. Προσκλήσεις των 50 ευρώ ήδη διατίθενται, τηλ 6937 050796 Μαρία Μανουσάκη Μαλλιώρη.

Ειδήσεις Τώρα

Ο Ματ Ντέιμον αποκάλυψε πώς έχασε 15 κιλά για τον ρόλο του Οδυσσέα

Μαντόνα: Τραγουδάει το θρυλικό La Bambola σε καμπάνια των Dolce e Gabbana

Σίντνει Σουίνι, cover girl τύπου Μονρόε, ντύθηκε μονο με χρυσή μπογιά