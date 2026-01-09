Ο Ματ Ντέιμον αποκάλυψε πώς έχασε 15 κιλά για τον ρόλο του Οδυσσέα

Ο Ματ Ντέιμον αποκάλυψε ότι έχασε περίπου 15 κιλά για τις ανάγκες του ρόλου του Οδυσσέα στην ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν.

Ο ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στο podcast «New Heights» των Τζέισον και Τράβις Κέλσι και δήλωσε πώς κατάφερε να χάσει τόσο βάρος και να αλλάξει την εικόνα του. Όταν ο Τζέισον Κέλσι του είπε πως είχε δει φωτογραφίες του από τα γυρίσματα να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και να δείχνει «αρκετά φουσκωμένος», ο Ματ Ντέιμον του απάντησε: «Ναι, ήμουν σε εξαιρετική φυσική κατάσταση» και συνέχισε: «Έχασα πολύ βάρος. Ο Κρίστοφερ Νόλαν ήθελε να είμαι λεπτός αλλά δυνατός. Είναι κάπως περίεργο αυτό».

Ο ηθοποιός πρόσθεσε ακόμη: «Συνήθως το βάρος μου κυμαινόταν από 84 έως 90 κιλά. Καθ’ όλη τη διάρκεια των γυρισμάτων ήμουν στα 75 κιλά. Δεν υπήρξα ξανά τόσο αδύνατος από το λύκειο. Χρειάστηκε πολλή προπόνηση και μια πολύ αυστηρή διατροφή», εξηγώντας πως ύστερα από συμβουλή του γιατρού του έκοψε τη γλουτένη την οποία αποφεύγει μέχρι και σήμερα.

