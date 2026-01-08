Κηδεία Γιώργου Παπαδάκη: Ελένη Μενεγάκη και Γιάννης Λάτσιος μαζί στο τελευταίο αντίο

Δείτε βιντεο
Ελένη Μενεγάκη και Γιάννης Λάτσιος έφτασαν μαζί στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας για την κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη.
Τόσο η παρουσιάστρια, όσο και ο πρώην σύζυγός της, ισχυρός άνδρας των media είχαν συνεργαστεί μαζί του για πολλά χρόνια στον ΑΝΤ1.
Η Ελένη Μενεγάκη και ο Γιάννης Λάτσιος απαθανατίστηκαν από τα τηλεοπτικά συνεργεία κατά την είσοδό τους στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας.
«Ο Γιώργος ήταν ο Γιώργος όλων μας. Ήταν τα αθώα μου χρόνια στην τηλεόραση, για μένα ήταν ο άνθρωπος που ήξερα ότι θα ξεκινήσει η μέρα μου από αυτόν. Ο Γιώργος ήταν ένα τεράστιο σχολείο για μένα» ανέφερε η Ελένη Μενεγάκη στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ANT1.
